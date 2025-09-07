COPE
Artesanía, Dibujo y pintura, Informática o Estimulación cognitiva, nuevos grupos de la Universidad Popular

El acceso a estas plazas es libre a través de la web de la Universidad Popular que abre la matrícula para 31 nuevos grupos

Los nuevos grupos suponen un incremento de 354 plazas

Borja Rodríguez

Valencia - Publicado el

2 min lectura

La Universidad Popular (UP) ha abierto la matrícula libre para 31 nuevos grupos de las actividades de Artesanía, Dibujo y Pintura, Estimulación cognitiva, Informática e Inglés. Estas actividades serán de acceso libre a través de la matrícula online, sin sorteo de plazas, y estarán disponibles en la plataforma de matrícula de la Universidad Popular: matricula.universitatpopular.com

La concejala de Educación y presidenta de la Universidad Popular, ha afirmado que “este curso, la Universidad Popular vuelve más pronto que nunca y lo hace con 31 grupos nuevos que se suman a los 568 ofertados el pasado mes de mayo”. “Seguimos trabajando para revitalizar nuestros barrios a través de formación multidisciplinar a nuestros vecinos y vecinas”, ha explicado la presidenta de la UP.

Los nuevos grupos desarrollarán la actividad en los centros de Abastos, Algirós, Castellar-l’Oliveral, Ciutat Vella, Marxalenes, Els Orriols, La Saïdia, Pinedo y Nou Moles. Se trata de grupos programados para el curso 2025/26, cuyas clases se desarrollarán en dos sesiones a la semana, desde septiembre hasta junio, con un precio de matrícula de 25 € para Estimulación Cognitiva e Informática y 55 € para el resto de actividades ofertadas.

La matrícula para cualquiera de las plazas libres o vacantes en el conjunto de actividades del programa 2025/26 de la Universidad Popular permanecerá abierta hasta completar los grupos.

En el centro de Abastos, los nuevos grupos son de Artesanía y Dibujo y pintura. En la Universidad Popular de Algirós los nuevos grupos son de Estimulación cognitiva. En el centro de Castellar-L’Oliveral, Pinedo y Els Orriols se abren nuevos grupos de Informática básica; en Ciutat Vella son de Inglés en diferentes niveles y en el centro de Nou Moles los nuevos grupos son de Inglés básico, en diferentes niveles y Dibujo y Pintura.

Por su parte, en UP Marxalenes y La Saïdia se abren grupos de Cultura General, y Estimulación Cognitiva y, además, en Marxalenes, habrá un nuevo grupo de Formación Básica.

