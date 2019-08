Amplio apoyo a la propuesta del PP “a favor de los bous al carrer” entre algunos detractores del propio gremio

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) ha propuesto al resto de formaciones políticas valencianas con representación en Les Corts que se sumen a su iniciativa para tratar de derogar la medida del Gobierno del Botánico que exige la presencia de un segundo médico en los populares 'bous al carrer'. El portavoz 'popular' de Cultura en el Parlamento Autonómico, Luis Martínez, subraya que su propuesta favorecería “el mantenimiento de la fiesta, la tradición y hacerla viable a nivel legislativo”, según recoge un comunicado de prensa del PPCV remitido a los medios de comunicación.

En declaraciones a COPE Valencia, un miembro de una conocida peña taurina valenciana – cuyo nombre prefiere no revelar, así como el de su organización – explica que no comulga personalmente con la propuesta del PPCV, si bien reconoce que la mayor parte de los miembros de su peña se muestran a favor de ella. “Por mi parte, estaría bien que pusieran un segundo médico. El problema es que si cuesta 600 o 1.000 €, la gente no quiere pagarlo”, analiza ante nuestros micrófonos. “Las peñas prefieren gastar su dinero en la juerga y en los toros, no en el médico”, reflexiona en declaraciones a COPE Valencia. En este mismo sentido, calcula que el gasto de contar con un segundo médico en los festejos de los 'bous al carrer' crecería en 600 u 800 €, además del coste que requeriría disponer de una segunda ambulancia, imprescindible en esta situación. “La gente no quiere pagar nada. Si fuera gratis, mejor”, zanja este miembro.

En cualquier caso, esta tradición taurina cuenta con un muy importante arraigo en el conjunto del territorio de la Comunidad Valenciana. Localidades de la talla de El Puig de Santa María o Picasent, por citar dos ejemplos del entorno de la capital valenciana, celebran este tipo de festejos. “La cultura del toro tiene muchos años. La gente quiere los 'bous al carrer'”, celebra el anteriormente citado miembro de una peña taurina valenciana ante nuestros micrófonos. No obstante, se muestra molesto por el hecho de que algunos ayuntamientos permitan acceder a los recintos de celebración de los 'bous al carrer' a personas bajo los efectos del alcohol. “Muchos no van en condiciones y están en el lío. Por ejemplo, en los cadalsos, que están abiertos y deberían estar cerrados”, afirma en declaraciones a COPE Valencia. En su opinión, se necesitaría “un poquitín más de dureza para evitar las cogidas”, concluye.