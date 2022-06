Ami Bondía: "Es importante encontrar referentes de verdad y no las vidas idílicas que muestran las redes"

Decir que has cumplido el sueño de tu vida no es cualquier cosa. Ami Bondía, periodista, puede decirlo bien alto. Con 15 años, siendo fan de Alejandro Sanz, se propuso a sí misma que un día trabajaría para él. Años después, y tras un largo periodo de formación y esfuerzo, lo consiguió y se convirtió en su jefa de prensa. Cumplió su sueño, pero también ha conseguido renovarlo para enfocarse hoy en día en lo que le hace feliz.

Autora de tres libros, el primero ‘Un café con Chan’, donde cuenta cómo llegó a trabajar para su ídolo. Y el último de ellos, ‘Atrapachispas: una fábula sobre el poder de la autenticidad de los sueños’ donde se dirige al público juvenil para guiarles en el autoconocimiento ‘y darles herramientas para ayudarles a cumplir sueños. Para ellos es importante encontrar referentes de verdad, no las vidas idílicas que a veces muestran las redes’. Hoy nos lo ha contado en una entrevista en Trending Cope.

‘Mi verdadero primer sueño empezó siendo fan de Alejandro Sanz. Iba a los conciertos y quería conocerle en persona. Cuando tenía 15 años me planté en la puerta de su casa hasta que un chaparrón motivó que alguien abriera la puerta y me ofreciera entrar dentro. Con mi osadía de juventud le invité a un café y me dije a mi misma que volveríamos a vernos. A partir de ese momento me enfoqué profesionalmente en conseguir trabajar con él, hasta que lo conseguí’, nos ha contado. ‘Decidí contar mi historia en un libro tras acudir a un curso de inteligencia emocional y que uno de los asistentes me dijese que le parecía muy inspiradora’. Así nació ‘Un café con Chan’, el inicio de su andadura literaria. Después vino ‘Mundo de Valientes’, un libro que invita a cumplir sueños trabajando desde la estrategia, la motivación y la inteligencia emocional.

‘Creo firmemente que los sueños están para cumplirlos y también para renovarlos, para no estancarse en ellos’, nos ha contado Ami. ‘Mi vida personal se vio paralizada con aventura de trabajar para Alejandro Sanz, dedicándome a la industria musical y viajando por todo el mundo. Por eso decidí dar un paso más y cultivar mi vida personal haciendo el doctorado y formándome aún más para dedicarme a la docencia. Ahora estoy centrada en la educación.

Ami Bondía es una conferenciante muy demandada en estos momentos. Sus charlas motivacionales son toda una referencia, ‘me gusta favorecer el autodescubrimiento de las personas, para que sepan en lo que realmente son buenos. Para ello, la inteligencia emocional es fundamental. Me dedico a guiar a otros en la consecución de sus sueños y es muy reconfortante’.

Audio