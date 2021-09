Álvaro Ojeda: "Revolucioné las redes en 2014 al utilizar Facebook para hacer crítica política"

El periodista y colaborador de diferentes medios de comunicación es, además, toda una influencia en redes sociales, donde se caracteriza por su sinceridad y su estilo directo y sincero. “Yo digo las cosas como las pienso y sé que eso incomoda. Pero también sé que valgo para aguantar las críticas, porque tengo la piel muy dura. Eso va en el ADN’.

Yo le doy al rojo, salga bien o salga mal. Yo soy así

Ojeda empezó su carrera periodística en Cope Jerez, en el año 2001, donde estuvo seis años cubriendo información deportiva. Posteriormente, ha pasado por Radio Marca y Marca Tv, además de un periodo breve en La Sexta, pero Álvaro reconoce que lo de verdad le ha dado repercusión son sus redes sociales.

‘Todo llegó en 2014. Ahí di el pelotazo. Revolucioné las redes sociales al empezar a utilizar Facebook para hacer crítica política, cuando todos los demás lo usaban para subir fotos’, ha confesado.

‘Aprendí a darle a un botón y, de repente, algo cambió. Me posicioné a la derecha sabiendo que eso me iba a traer muchas críticas, pero nunca me ha importado. Las redes me han permitido conectar con grandes artistas, deportistas y comunicadores de este país, que me conocen por mi trabajo’.

Los comentarios de Ojeda en redes sociales son su contenido más buscado que, según asegura, no prepara con antelación. ‘Ahí no hay trampa ni cartón. Yo le doy al rojo, salga bien o salga mal. Yo soy así’.

Álvaro reconoce que su audiencia es muy importante para él, ‘porque formamos parte de su vida, nos escuchan, les acompañamos, dormimos y comemos con ellos… por eso, cuando nos encuentran por la calle y nos ven en persona, hay que saber ser agradecido. Yo eso lo llevo por bandera’.

