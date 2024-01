El alquiler asequible en Valencia se tambalea: "Supone un incremento muy fuerte"

La cuesta de enero ya ha llegado, pero para algunos valencianos se ha empinado más de los que pensaban. Esta es la situación de más de 500 familias valencianas con alquiler asequible que han visto como el alquiler se les incrementa entre un 15 y un 35%.

Las plazas de garaje se verán incrementadas en un 50%

Según cuenta Ximo Mora, secretario de la Asociación de Inquilinos de Vivienda Asequibles en la Comunidad Valenciana, negociaron "en el año 2013, que con el último gobierno de Rita Barberá, un acuerdo en el que se modificaba el alquiler de las viviendas para que fuera asequible. Este acuerdo se fue renovando año tras año y en el último gobierno, AUMSA lo renovó hasta el 31 de diciembre del año 2023".

Desde la Asociación, conscientes de que el acuerdo finalizaba, se han intentado poner en contacto tanto con la Concejalía de Infraestructuras como con la gerencia de AUMSA, empresa municipal que gestiona este tipo de alquiler para familias que lo necesitan. "No nos han recibido ni nos han dicho nada y la cuestión es que no tenemos constancia de que cuál va a ser la intención de AUMSA con respecto a este acuerdo, lo que sabemos lo sabemos por terceras personas".

Golpe para las rentas más bajas

Esta situación supone, sobre todo para los inquilinos con un IPREM (ingresos) mucho más bajos, una subida muy importante, confirman desde la Asociación que ponen el ejemplo de vecinos con ingresos muy bajos pasaran a pagar de golpe entre 15 y el 35 por ciento más.

El secretario de la asociación reconoce que "supone un incremento muy fuerte y sobre todo y lo más importante es que se han negado en rotundo a informarnos". Además de esta subida hay que añadirle el 3% del IPC que se regula de manera estatal y también sube este mes.





Falta de información

Según el propio Mora, no les han informado de absolutamente nada, ni les cogen el teléfono desde hace más de dos meses a ningún vecino. "Si realmente consideran y justifican que la empresa está teniendo pérdidas por las bonificaciones, pues se puede negociar, pero es que nada, no nos dicen nada".

Además, el acuerdo implica también otras cosas que la Asociación de Inquilinos de Alquiler Asequible había conseguido, como "la perdida de la portavocía de los bloques de vivienda, o las plazas de garaje, que se verán incrementadas en un 50%".

Este miércoles es cuando los inquilinos de AUMSA verán en sus recibos el incremento sin ninguna notificación por parte del consistorio.