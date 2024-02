La alcaldesa de València critica la "postura cateta" de la izquierda sobre la mascletà

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reprochado este jueves a la izquierda valenciana y madrileña su "postura cateta" sobre la mascletà organizada este domingo en el Puente del Rey de Madrid Río, y ha reclamado "respeto" a los valencianos y la industria de la pirotecnia valenciana.



Catalá se ha pronunciado así en Madrid, donde ha asistido a la conferencia del presidente de la patronal valenciana en el Fórum Europa, preguntada sobre las críticas de la izquierda a esta iniciativa y sobre si finalmente se hará, después de que una protectora de animales haya presentado un recurso judicial.



La alcaldesa ha afirmado que confía "en el sentido común" y ha acusado a la izquierda valenciana, y especialmente la madrileña, de hacer un debate "indocumentado" al considerar que hacer una mascletà un día en Madrid es un cuestión "muy grave", lo que además supone "un insulto" a los valencianos.



"Parece que los valencianos seamos extraterrestres" por vivir a diario del 1 al 19 de marzo una mascletà, ha afirmado Catalá, quien ha añadido: "También tenemos animales, también tenemos vegetación, también tenemos mujeres embarazadas, como yo el año pasado que viví diecinueve días de mascletà, y no nos ha pasado nada".



Ha criticado el "desconocimiento" en la izquierda de la cultura valenciana y de la actividad de la pirotecnia, y ha calificado su postura de "cateta", pues se hacen espectáculos pirotécnicos en Sídney, Japón, Canadá, San Sebastián, Alemania, y a diario en Disneyland París, y "resulta que no se pueden hacer un día en Madrid".



"¿Lo que se quiere hacer un día en Madrid, y nosotros hacemos diecinueve días en Valencia, aquí es lesivo y en Valencia no?", ha preguntado la alcaldesa, quien ha instado a "respetar" a los valencianos y a su industria pirotécnica.



Catalá ha instado a no hacer "un debate estéril, que además es ofensivo para los valencianos y para la industria valenciana" de una iniciativa que supone "algo bonito, positivo y de unión de cultura entre Madrid y Valencia".



La alcaldesa se ha mostrado "absolutamente convencida" de que finalmente se hará esta mascletà en Madrid, en la que "por descontado" estará, al igual que los "miles de valencianos" que se han organizado allí un fin de semana con la familia.



Ha insistido en que esta mascletà supone una "unión turística y cultural" entre Madrid y València, que es "muy positiva" para la economía madrileña y para la difusión de la cultura valenciana, por lo que ha hecho una petición: que nadie lo "estropee" y que "el politiqueo" se deje para otras cosas.



Además, en las últimas horas, Catalá ha acusado en redes sociales a la izquierda madrileña de llevar días "atacando de manera indiscriminada y con odio" las tradiciones valencianas mientras la izquierda valenciana permanece "callada", ante lo que la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, le ha pedido que "no mienta".



"Nosotros respetamos vuestras tradiciones, pero la mascletá de este domingo es la fiesta que tu amigo Almeida te prometió si eras alcaldesa", le ha replicado Maroto, quien ha pedido que lo pague el alcalde "de su bolsillo", no con el dinero los madrileños, "y se vaya a Génova", donde el PP celebra las victorias electorales.



También le ha respondido la portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, quien ha afirmado: Que el PSOE de Madrid "diga que la fiesta electoral te la pagues tú, Génova o la cueva de Alibabá, no va en contra de ninguna tradición, solo va en contra de vuestra cara dura".



El portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, le ha respondido a la socialista que su partido "insulta a los valencianos y a una fiesta que es Patrimonio de la Humanidad llamándonos 'catetos'", y le ha reprochado que se sume a ese "escarnio".



El exalcalde de València y miembro de Compromís, Joan Ribó, ha pedido "respeto" al patrimonio de los valencianos, porque las Fallas y las tradiciones valencianas "no se merecen estar en medio de las ocurrencias y los 'líos' del PP", que a su juicio ya se sabe "cómo acaban".



El edil de Compromís Pere Fuset ha acusado al PP de hacer "un daño irreparable" a la imagen de la fiesta y le ha pedido que deje de "usar políticamente las Fallas en su beneficio" y dialogue con todos los partidos para sacar al sector pirotécnico "de la grave crisis reputacional en la que le han metido".