El alcalde de Cárcer, en COPE: "Hay preocupación por esta explosión de COVID-19"

Durante las últimas horas, los datos emitidos por la Conselleria de Sanidad han situado a la localidad valenciana de Cárcer en el epicentro de la actualidad informativa después de diagnosticar hasta veinte nuevos casos de coronavirus y poner bajo cuarentena preventiva a un centenar de sus vecinos como medida de anticipación a un posible crecimiento más pronunciado de los casos de COVID-19 en este municipio. Este escenario ha motivado que el alcalde de esta localidad de la Ribera Alta, Josep Botella, haya tomado cartas en el asunto y cerrado las instalaciones municipales – incluidos la piscina y el polideportivo municipales – para tratar de frenar la expansión del coronavirus y, según Las Provincias, no llegaría a descartar solicitar el confinamiento de la localidad.

En declaraciones a COPE Valencia, el alcalde de Cárcer, Josep Botella, ha querido mostrar su preocupación por la situación epidemiológica que se encuentra atravesando el municipio que dirige. “La situación es de preocupación porque esto ha sido una explosión de un día para otro y que nos preocupa de una manera importante”, ha analizado ante nuestros micrófonos. En este sentido, Botella resalta que se están produciendo “demasiados casos” para una población que no llega a superar la barrera de los 2.000 vecinos. No obstante, el alcalde de Cárcer se muestra “optimista pero precavido” en declaraciones a COPE Valencia y lanza un mensaje de responsabilidad a sus ciudadanos en tanto en cuanto “el bicho no se ve” y resulta imprescindible detener la infección.

Eso sí, Josep Botella ha denunciado igualmente ante nuestros micrófonos la ausencia de un protocolo que permita una mejor coordinación entre la Conselleria de Sanidad y los consistorios valencianos para erradicar este tipo de escenarios de transmisión comunitaria del COVID-19. “Echo en falta protocolos claros de actuación porque las competencias del municipio están claras”, explica en COPE Valencia. “Aquí debería haber una coordinación más estrecha con la Conselleria de Sanidad, con la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y con las fuerzas de seguridad para establecer protocolos claros”, ha reivindicado el alcalde de Cárcer, Josep Botella, en declaraciones a nuestra emisora, quien añade que las localidades de los alrededores - entre ellas, Beneixida o Sumacárcer – se encuentran igualmente “preocupadas” por esta situación.