Ábalos habla tras el registro de la UCO en su casa de Valencia: "Mucha faena"

El exministro José Luís Ábalos ha salido a hablar con la prensa minutos después de que la UCO diese por finalizado el registro en su casa de Valencia. El registro ha comenzado sobre las siete horas por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que le investiga por el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos de material sanitario y de obra pública durante la pandemia.

Vestidos con un atuendo informal con camiseta y pantalones sport, ha asegura que es "la propia Guardia Civil" la que le ha llamado esta mañana y que "todo ha sido muy profesional y sin intención de molestar".

"Lo único que les interesaba era el teléfono y unas memorias digitales". Respecto a si han clonado el teléfono, el exministro asegura que "la intención de la UCO era clonar el móvil y unas memorias digitales que no les ha dado tiempo a clonar, pero que a partir de mañana estarán a su disposición para clonarlas".

A la pregunta de los periodistas sobre por qué se ha tardado tanto en realizar el registro si tan solo le han clonado el móvil, Ábalos bromea con que "tengo muchos libros y eso da mucha faena

Sobre lo que los agentes han podido encontrar tanto en el móvil como en las memorias externas, Ábalos explica que se siente tranquilo "porque son cosas muy personales" y que lo que más le preocupa son los juicios paralelos y morales "la condena ya la tengo, tengo la reputación destrozada".

INTERROGADO POR LOS MOTIVOS DEL REGISTRO

"Más allá de las cosas íntimas", que ha confiado en que se preserven, su móvil "no registra una gran actividad desde hace mucho tiempo". "Por lo tanto, todo lo que sea aclarar no me molesta, así es que estoy muy bien", ha sostenido.

Interrogado sobre los motivos del registro, el exministro ha precisado que guardan relación con un reciente informe fechado el 5 de junio, cuyo contenido aún no ha trascendido. El que fue mano derecha de Sánchez confirma que "siempre he defendido mi inocencia y lo voy a seguir haciendo".

