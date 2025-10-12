Un fallecido en accidente de tráfico en la localidad sevillana de Casariche

Un hombre de 35 años de edad ha fallecido esta madrugada al sufrir un accidente de tráfico en la carretera A-8325 en Casariche (Sevilla), según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

La sala del 112 atendió a las 4.30 horas de esta madrugada un aviso que alertaba de un vehículo salido de la vía A-8325 a la altura del cementerio de Casariche. En el interior se encontraba una persona que precisaba auxilio.

Rápidamente se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico, que no pudieron más que certificar el fallecimiento del conductor, un hombre de 35 años de edad.