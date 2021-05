Volta en Vespa para dar visibilidad a los enfermos de Encefalomielitis Miálgica

Volta en Vespa a la provincia de Valencia para dar visibilidad a los enfermos de Encefalomielitis Mialgica.

Este sábado 15 de Mayo, 7 valencianos amantes de las scooters y las vespas, representando entre otros a los clubs VESPÚNICS, VESPAEDETA, SCOOTERISTAS VALENCIANOS, VESPA REQUENA y PENYA VESPA LA SAFOR, recorrerán la Provincia de Valencia con más de 500km en 24 horas para dar visibilidad a l@s enferm@s de Encefalomilitis Mialgica. La salida está prevista a las 8 horas desde las Torres de Serrano de Valencia. Se puede colaborar y dar visibilidad a la enfermedad, haciéndote una foto tapándote media cara, como si te faltará media vida y a continuación, comparte la foto en tus redes sociales con el hashtag: #EncefalomielitisMialgica.

Localidades que visitará la Volta este sábado.

La encefalomielitis miálgica/síndrome de fatiga crónica es una enfermedad discapacitante compleja. Las personas a menudo no tienen la capacidad de hacer sus actividades habituales. A veces, esta enfermedad las confina a la cama, sufren una fatiga abrumadora que no mejora con el descanso. La enfermedad puede empeorar después de una actividad, ya sea física o mental. Este síntoma se conoce como malestar posesfuerzo (PEM). Otros síntomas pueden incluir problemas para dormir, pensar y concentrarse, dolor y mareos. Las personas con esta afección quizás no se vean enfermas.

La Encefalomielitis Mialgica puede afectar a cualquiera. Aunque sea más común en las personas de 40 a 60 años, afecta a niños, adolescentes y adultos de todas las edades. Entre los adultos, afecta más a las mujeres que a los hombres. Las personas de raza blanca reciben más diagnósticos que las de otras razas y grupos étnicos. Pero la EM/SFC no se ha diagnosticado en muchas de las personas que la tienen, especialmente entre las de grupos minoritarios.

Es urgentemente necesario que haya más educación para médicos y enfermeras a fin de que estén preparados para diagnosticarla oportunamente y proporcionar atención médica adecuada a sus pacientes.