Uno de cada tres usuarios de bicicleta y patinete en València hace lo que le viene en gana circulando

La Policía Local de València ha llevado a cabo 308 controles dentro de la campaña de control de vehículos de movilidad personal (VMP) y bicicletas, desarrollada durante el mes de febrero, entre los días 11 y 28. En concreto, se han inspeccionado 3.226 vehículos, de los que 602 eran bicicletas y 2.624 VMP, y se ha detectado que el 34 % de los vehículos controlados han cometido alguna infracción (1.089 sanciones en total).

Según ha explicado el concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, se trata de una campaña, “impulsada y coordinada desde la División de Seguridad Vial, en la que se ha contado con la participación de todas las Comisarías de Proximidad y de la USAP en turnos de mañana y tarde. Además, desde la División se han establecido también controles de velocidad en los carriles bici, así como inspecciones de VMP con dinamómetro para detectar aquellos vehículos no aptos para circular por las vías públicas”. El dinamómetro es un aparato de medición, en funcionamiento desde julio de 2024, que ha permitido sacar de la vía pública los VMP de mayor potencia a la establecida y que no reúnen las condiciones técnicas para circular.

Escuchar música con auriculares

Analizados los datos obtenidos tras la campaña, se detecta que la infracción más frecuente, al igual que en otras ediciones, es la de circular con auriculares, con 467 casos. La segunda es la de circular sin casco de protección en VMP de tipo B, con 261 sanciones, y la tercera la de circular por la acera, con 63 casos. Muy de cerca se encuentra la infracción de exceder las características técnicas de un VMP, con 61.

Asimismo, se han denunciado a 43 conductores por circular haciendo uso del teléfono móvil; a 30 por hacerlo con más ocupantes de las plazas autorizadas; a 23 por no respetar el semáforo en fase roja; a 14 por realizar una conducción temeraria o peligrosa; y a 14 más por circular un menor de 16 años. De las 1.089 sanciones, únicamente 16 han sido por circular por lugares prohibidos como calles peatonales, aceras o calzadas sin limitación de velocidad o varios carriles para la circulación.

Puntos negros

Las calles con mayor siniestralidad de VMP y bicicletas en 2024 fueron Guillem de Castro (45); Jardí del Túria (42); avenida del Port (40); Blasco Ibáñez (39); paseo de l’Albereda (39); avenida del Primat Reig (36); avenida de la Constitució (33); Tarongers (31); Germans Machado (30); avenida del Doctor Peset Aleixandre (26); Peris i Valero (25); avenida de les Tres Creus (25); Sant Vicent Màrtir (22); Ausiàs March (21) y la avenida del Cid (21).

Evolución siniestralidad 2020-2024

En los últimos cuatro años se han duplicado los siniestros viales de vehículos de movilidad personal, pasando de los 414 registrados en 2020 a 1.034 en 2024. Según se constata en el estudio previo a esta campaña, el incremento de accidentes de VMP se ha estabilizado entre 2023 y 2024, ya que se ha pasado de 1.003 a 1.034 accidentes, lo que supone un incremento de 31, frente a la comparativa con la evolución entre 2020 y 2021 que muestra un aumento de 235. Asimismo, entre 2021 y 2022 se registró un crecimiento de 176 siniestros viales y entre los años 2022 y 2023 de 178.

En cuanto a los accidentes en los que están implicadas bicicletas, se ha producido un descenso entre los años 2022 y 2024 al pasar de 576 en 2022 a 504 en 2024, es decir, 72 siniestros menos. Sin embargo, la evolución entre 2020 y 2024 registra un incremento de 87 siniestros.

Finalmente, del análisis realizado sobre la lesividad de bicicletas y vehículos de movilidad personal durante 2023 se concluyó que, de los accidentes con heridos, en el 83 % de los casos estaba implicada una bicicleta o un VMP.

La Comunidad Valenciana la segunda de fallecidos en patinete

Según el estudio realizado por Fundación MAPFRE y CESVIMAP, en 2024, un total de 13 personas, la mayoría hombres, perdieron la vida como consecuencia de un siniestro ocurrido cuando utilizaban un vehículo de movilidad personal (VMP), a esta cifra se suma un 1 motociclista fallecido en un siniestro con un VMP implicado, lo que hace un total de 14 víctimas mortales, lo que representa 2 fallecidos más, es decir un 18% más que en 2023.

En los 396 siniestros analizados en este trabajo, un 23% más que el año anterior, también se han contabilizado un total de 240 lesionados, de los que 138 sufrieron lesiones de carácter leve y 102, de carácter grave. De las personas que resultaron lesionadas casi 7 de cada 10 (66%) fueron hombres.

Las principales causas de todos los siniestros contabilizados fueron: la colisión con otros vehículos (65%), seguida de las caídas (22%) y el atropello a peatones (10%). Las CCAA con mayor número de fallecidos han sido Cataluña (4) y la Comunidad Valenciana (2).

Son las principales conclusiones del informe, ‘Análisis de la Siniestralidad de Vehículos de Movilidad Personal 2024’, realizado por Fundación MAPFRE y CESVIMAP a partir de siniestros publicados en los medios de comunicación, y cuyo objetivo es conocer los incidentes relacionados con los VMPs, ya sea como resultado de una caída, colisión, atropello o incendio.

Estas cifras reflejan “un incremento preocupante” en el número de personas lesionadas, según destaca Jesús Monclús, director de prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE, quien considera necesario continuar difundiendo buenas prácticas y seguir mejorando la seguridad con respecto a este tipo de movilidad.

Ni por aceras ni vías interurbanas

Llama la atención y preocupa que muchos de los siniestros registrados reflejen un importante número de circunstancias irregulares o contrarias a la normativa vigente, como por ejemplo circular por aceras y zonas peatonales, espacios donde se han producido el 5% de los siniestros en 2024, según dicho estudio.

El informe también recoge las principales normas con respecto a la movilidad de este tipo de vehículos, como no superar los 25 km/h, no circular por aceras, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en ámbito urbano y no transportar ocupantes. También destaca la obligación de contar con un certificado de circulación para nuevos VMPs a la venta desde el 22 de enero de 2024. Los usuarios de patinetes que los hayan comprado antes de esa fecha y que no dispongan de dicho certificado pueden seguir utilizándolos hasta el próximo 22 de enero de 2027.

Siempre con casco y chaleco reflectante

Para evitar atropellos a peatones, el director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE advierte de la importancia de “no invadir la zona por la que circula un peatón, es decir las aceras y zonas peatonales, y bajarse del patinete cuando vayan a cruzar por un paso de peatones. También aconseja no utilizar el pie sobre la calzada como freno (para evitar fracturas), llevar prendas de alta visibilidad, especialmente de noche. Así mismo recomienda no utilizar dispositivos para escuchar música (algo que, por otra parte, está prohibido como en el caso de cualquier otro vehículo) y usar casco en todas las ocasiones”. Fundación MAPFRE recuerda que los patinetes eléctricos, al igual que las bicicletas son vehículos y por lo tanto deben cumplir con el reglamento de circulación y ordenanzas locales.

Cómo evitar un fuego

Para evitar un incendio en el patinete, los expertos aconsejan no manipular las baterías ni los controladores electrónicos de los VMPs, así como revisar estos dispositivos en el caso de que haya sufrido algún impacto y evitar cargar las baterías con dispositivos no recomendados por el fabricante. Según el informe, estas situaciones pueden provocar un incendio y en 2024 el informe de Fundación MAPFRE registró 46 siniestros de este tipo.