Mercedes-Benz Valdisa presenta el nuevo EQE

Valdisa convocó a sus clientes en las instalaciones de La Agencia Place de la Calle Burriana para presentarles su nuevo modelo eléctrico de Mercedes-EQ, el EQE.

El nuevo EQE refleja la innovación y la tecnología revolucionaria de Mercedes-EQ, con hasta 648 km de autonomía, diseño deportivo One Bow, faros digital light, MBUX Hyperscreen y un acabado interior Electric Art.

Mercedes-Benz Valdisa apostó por las instalaciones de La Agencia Place para realizar su versión de “Magical Garage”, un espacio que data de 1940 y se ha reconvertido manteniendo su espíritu industrial de origen. Sus propietarios después de viajar por ciudades como Berlín o New York decidieron trasladar a València el concepto de espacio singular que tanto estaba en auge en esas capitales. En 2012, y bajo el nombre de Ruzafa Gallery, esta idea se hizo realidad. Por eso Valdisa, logró jugar con los sentidos, creando un entorno de luces ambientales, acompañado de un grupo de música Jazz.

Por parte de la nueva gerencia de Valdisa se destacó su afán de continuidad de un negocio que lleva más de 50 años en Valencia y que acoge a 250 familias. David Gil transmitió su intención de “seguir estrechando lazos y relaciones duraderas con proveedores valencianos’’. Por otro lado, Carlos Salto, director de la red comercial de Mercedes-Benz España comentó que ‘’Mercedes-Benz ha dejado de ser una marca centrada únicamente en el producto, pasando a ser una marca que diseña por y para su cliente’’.

Vídeo









El Mercedes-AMG EQE cuenta con un concepto de propulsión optimizado desde el punto de vista de las prestaciones con dos motores eléctricos. La versión EQE 350+, cuesta en torno a los 76.000 euros (sin Plan Moves) y dispone de tracción trasera, 292 caballos y una autonomía de 660 kilómetros. La potente cadena cinemática eléctrica (eATS), formada por un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero, hace posible además una tracción integral completamente variable, que convierte de forma ideal la fuerza de propulsión en prestaciones en cualquier situación de conducción. La escala de potencia abarca desde los 350 kW (476 CV) del EQE 43 4MATIC hasta los 505 kW (687 CV) del EQE 53 4MATIC+ con el paquete opcional AMG DYNAMIC PLUS y función boost. El par máximo desarrollado es de 858 a 1.000 Nm.

AMG EQE 43 4MATIC AMG EQE 53 4MATIC+ Potencia máxima máxima (sin/con paquete AMG DYNAMIC PLUS) 350 kW (476 CV) 460 kW (626 CV) /

505 kW (687 CV) Par total maximo (sin/con paquete AMG DYNAMIC PLUS) 858 nm 950 Nm/1.000 Nm Aceleración de 0-100 km/h

(sin/con paquete AMG DYNAMIC PLUS) 4,2 segundos

(estado de carga mínimo 50%) 3,5/3,3 segundos

(estado de carga mínimo 70%) velocidad maxima (sin/con paquete AMG DYNAMIC PLUS) 210 km/h 220 km/h/240 km/h

Seguridad

La nueva generación de sistemas de asistencia a la conducción comprende numerosas funciones que alivian la tarea del conductor. Una novedad, por ejemplo, es la advertencia adicional del peligro de microsueños del equipo ATTENTION ASSIST (en combinación con la MBUX Hyperscreen). Esta función analiza el parpadeo del conductor utilizando una cámara en el visualizador del conductor. La nueva pantalla de asistencia en el visualizador del conductor muestra de forma fácilmente comprensible ya pantalla completa el funcionamiento de los sistemas de asistencia a la conducción.

AMG SOUND EXPERIENCE: sugestivo espectro sonoro para una vivencia de conducción sin igual

Los vehículos de Mercedes-AMG son, desde siempre, sinónimos de emociones en estado puro. La sonoridad del vehículo ha sido siempre y sigue siendo una expresión importante de la vivencia de conducción típica de AMG, también en los vehículos de altas prestaciones con propulsión eléctrica exclusiva de AMG. El sistema de sonido genera una vivencia sonora muy especial con ayuda de altavoces específicos, un actuador de graves y un generador de sonido. Es posible elegir entre los programas «Authentic» y, como opción, «Performance» (solo EQE 53 con paquete AMG DYNAMIC PLUS). Ambos están disponibles en tres variantes, denominadas «Balanced», «Sport» y «Powerful». La tonalidad y la intensidad de esta exclusiva AMG SOUND EXPERIENCE en el exterior y en el interior se adaptan en función del estado dinámico del vehículo,

Motores eléctricos específicos de AMG para un Driving Performance perfectamente equilibrado

Los motores eléctricos específicos de AMG que se montan en el eje delantero y en el eje trasero son grupos síncronos de excitación permanente (PSM). Sus cotas de potencia y par acreditan su concepción sistemática con vistas a optimizar las prestaciones. Por lo demás, los motores eléctricos se distinguen por un equilibrio ideal entre potencia elevada, rendimiento energético y confort acústico. Los motores eléctricos del EQE 43 4MATIC funcionan con un equipo de mando y una armonización específica de AMG. En el EQE 53 4MATIC+ se incorporan motores eléctricos específicos de AMG con devanados y núcleos laminados adaptados, una mayor intensidad eléctrica y convertidores CC/CA. Esto permite operar con un mayor número de revoluciones del motor y, por consiguiente, una potencia aún mayor,

El motor eléctrico instalado en el eje trasero desarrolla un nivel especialmente alto de potencia gracias a su concepción con seis fases, basado en dos devanados con tres fases cada uno. El estator con devanado de arrastre asegura un campo magnético especialmente intenso.

A esto se añade el concepto térmico, capaz de soportar cargas elevadas, que hace posible mantener un nivel homogéneo de potencia en maniobras repetidas de aceleración. El núcleo de la construcción es la llamada pistola de agua integrada en el árbol del rotor para su refrigeración. Otros elementos de refrigeración específicos de AMG son aletas especiales en el estátor y la estructura Pin-Fin en forma de agujas en el convertidor CC/CA, fabricado en cerámica de alto rendimiento. A esto se añade el intercambiador de calor del aceite de la transmisión. Junto a la conocida función de refrigeración, este componente también puede precalentar el aceite durante el arranque en frío para aumentar la eficiencia.

Nueva generación de baterías con una capacidad de 90,6 kWh

Los nuevos modelos Mercedes-AMG EQE están equipados con una batería de propulsión de alta potencia con una tensión de 328 voltios, basados en la tecnología más reciente de iones de litio. La batería posee un contenido energético útil de 90,6 kWh y consta de diez módulos con un total de 360 células planas de tipo «pouch». También se ha adaptado al concepto general de AMG el sistema de gestión de la batería del EQE 53. En los programas de conducción Sport y Sport+, todos los parámetros están optimizados para mejorar las prestaciones. En el programa de conducción Comfort se prioriza en cambio la autonomía. Esta generación de baterías se distingue por una elevada densidad energética, y opera con una potencia de carga especialmente alta. Otra novedad es la posibilidad de realizar actualizaciones del sistema de gestión de la batería utilizando la técnica inalámbrica OTA (over-the-air) para implementar las mejoras sucesivas. El EQE 53 4MATIC+ dispone además de un juego de cables específico de AMG, adaptado al mayor nivel de potencia del vehículo. En esta batería se ha logrado un avance importante en cuanto a la sostenibilidad de los elementos químicos de las células. El porcentaje de cobalto ha disminuido a un 10%. El material activo optimizado consta de níquel, cobalto y manganeso en relación 8:1:1.

Tiempos de carga cortos gracias a una gestión térmica inteligente

Una ventaja adicional de la nueva generación de baterías son los tiempos de carga cortos. El acumulador de energía permite la carga con corriente continua en estaciones de carga rápida con una potencia de hasta 170 kW. En ese caso, basta con 15 minutos para cargar la corriente eléctrica necesaria para recorrer 180 kilómetros (en el ciclo WLTP) [3]. Gracias al cargador de a bordo, el AMG electrificado puede cargarse cómodamente en el propio domicilio o en estaciones de carga pública con corriente alterna y una potencia de carga de 11 kW o bien, como opción, de 22 kW. En Japón es posible también la carga bidireccional, es decir, el intercambio de electricidad en ambos sentidos. A esto se suman programas inteligentes de carga, que pueden activarse automáticamente en función de la ubicación. Algunas funciones aumentan la eficiencia de la carga, como los modos de carga que ayudan a conservar la batería.

También contribuye a acortar el tiempo de carga la gestión térmica eficiente. Si se ha activado la Navegación con Electric Intelligence, la batería se calienta o se refrigera durante la marcha, con el fin de que tenga la temperatura ideal para una carga rápida al llegar a la estación de carga. La temperatura deseada en la batería se ajusta con ayuda del circuito de refrigeración y de un calefactor adicional PTC (coeficiente positivo de temperatura) integrado en este circuito.

Uno de los objetivos en la construcción de la batería era asegurar una temperatura de servicio ideal del acumulador de energía en todas las condiciones de operación. Los perfiles extruidos de aluminio del bastidor de la batería cuentan con espacios huecos definidos, por los que circula el refrigerante. La suma de todas las medidas de gestión inteligente de la temperatura y la carga permite mantener durante mucho tiempo corrientes de cargas elevadas.

La batería se distingue especialmente por su gran durabilidad. Esto contribuye de forma esencial a la función ECO Charging. El control inteligente reduce los esfuerzos que soporta la batería durante la carga y ralentiza de ese modo su proceso natural de envejecimiento. También aporta ventajas para el cliente la función «interrupción de la carga», es decir, la supresión del proceso de carga a determinadas horas, por ejemplo, para aprovechar más adelante las tarifas más económicas durante la noche. El certificado de la batería garantiza la durabilidad de las baterías de alto voltaje. Cubre una vida útil de diez años o un kilometraje de 250.000 kilómetros.

Recuperacion inteligente para aumentar la eficiencia energetica

La batería puede cargarse también mediante una recuperación eficiente de la energía cinética. La potencia de recuperación puede alcanzar una cota de hasta 260 kW [4] . El conductor puede utilizar las levas de cambio en el volante para ajustar la intensidad de recuperación en tres niveles, y cuenta para ello con la ayuda del asistente ECO, que emite recomendaciones en función de la situación. En los niveles de recuperación energética D y D- es posible la llamada de conducción con un solo pedal, así como el frenado combinado hasta la detención. En el modo D Auto se alcanza una deceleración máxima de hasta 5 m/s², de los cuales 3 m/s² se deben a la acción de la recuperación (para los 2 m/s² restantes se utiliza el sistema de frenos de alto rendimiento AMG). En combinación con el equipo opcional DRIVE PILOT, el automóvil decelera automáticamente si reconoce vehículos circulando por delante a menor velocidad. Este frenado puede llegar hasta la detención del automóvil, por ejemplo, ante un semáforo.

Tracción integral completamente variable AMG Performance 4MATIC y 4MATIC+

La fuerza de los motores se convierte en prestaciones por medio de la propulsión integral completamente variable 4MATIC (EQE 43) o 4MATIC+ (EQE 53) incorporado de serie. A diferencia de lo habitual hasta ahora, el «+» en la denominación 4MATIC+ no hace referencia a la tracción integral completamente variable — que incorporan tanto el EQE 43 como el EQE 53—, sino al aumento general de la potencia y el dinamismo que ofrece el EQE 53. El sistema distribuye el par de propulsión en ambos modelos entre el eje delantero y el eje trasero de forma variable y progresiva en función de la situación de conducción. En comparación con una tracción mecánica integral, el sistema eléctrico específico permite una reacción aún más rápida a los cambios en las circunstancias de operación. El par motor se controla 160 veces por segundo y se regula en función de la demanda. La distribución del par entre ambos ejes se regula en función del programa de conducción seleccionado. El programa «Comfort» está optimizado para lograr la máxima eficiencia, mientras que en los modos «Sport» y «Sport+» se aumenta el porcentaje de propulsión en el eje trasero con el fin de permitir un mayor dinamismo transversal.

Tren de rodaje AMG RIDE CONTROL+ con amortiguación adaptativa regulable

El tren de rodaje AMG RIDE CONTROL+ con suspensión neumática y amortiguación adaptativa regulable se basa en un eje delantero de cuatro brazos y una suspensión multibrazo detrás. Ambos puentes trabajan con portarruedas, brazos de suspensión y estabilizadores transversales de mayor rigidez específicos de AMG. Su concepción básica es similar a las ejecuciones del tren de rodaje del AMG EQS y del AMG GT Coupé de cuatro puertas, si bien se ha adaptado a las características del AMG EQE. El portaeje trasero está unido con la carrocería bruta por medio de cojinetes con una rigidez un 50% mayor y holgura reducida, lo que asegura un contacto aún más directo con la calzada. Los ingenieros de AMG han armonizado de forma precisa todos los componentes de acuerdo con las expectativas específicas de los clientes de AMG.

En la amortiguación adaptativa regulable se utilizan dos válvulas limitadoras de la presión. Estas dos válvulas de regulación con acción progresiva están situadas fuera del amortiguador y permiten la fuerza adaptar amortiguadora con mayor precisión que hasta ahora a las distintas condiciones de conducción y los programas de conducción disponibles. Una válvula regula la fase de extensión, esto es, la fuerza resultó al extenderse la amortiguación de la rueda. La otra válvula regula la fase de compresión, cuando el conjunto amortiguador de la rueda se comprime bajo la acción del peso del vehículo. La regulación de la fase de extensión y de la fase de compresión tiene lugar de forma independiente. Por un lado, esta tecnología permite aumentar el confort de los pasajeros. Por el otro,

La unidad de control responsable de la regulación del tren de rodaje analiza los datos disponibles —entre ellos, los transmites por los sensores de aceleración y de desplazamiento de las ruedas— y adapta en pocos milisegundos la fuerza de amortiguación de cada una de las ruedas en funcion de la situacion. Los ingenieros de desarrollo de AMG han percibido de forma significativa el margen disponible entre el ajuste deportivo y el confortable. Para ello, entre otras medidas, han ampliado la separación entre las líneas de la fuerza de amortiguación máxima y mínima, y han incrementado la flexibilidad en la definición del diagrama característico. Gracias a la incorporacion de las dos valvulas de regulacion, el amortiguador está en condiciones de garantizar la adaptación de la fuerza de amortiguación en el rango completo de oscilaciones de las ruedas. Debido a la forma constructiva especial de las válvulas, el amortiguador reacciona con rapidez y sensibilidad a las variaciones en la superficie de la calzada ya cada situación de conducción.

También contribuye a la eficiencia la regulación inteligente de la altura del vehículo, pues permite obtener parámetros aerodinámicos mejorados y un menor consumo eléctrico. En los programas de conducción S y S+, los modelos Mercedes-AMG EQE asumen el nivel más bajo (-15 mm) a partir de los 0 km/h. En el programa de conducción C tiene lugar una regulación en función de la velocidad, con disminución de la altura a partir de 120 km/hy aumento a partir de 80 km/h.

Del mismo modo contribuirá a aumentar el potencial dinámico de los neumáticos especiales, armonizados para satisfacer los requisitos de los vehículos de altas prestaciones AMG con propulsión completamente eléctrica. Entre ellos se cuentan los neumáticos MICHELIN Pilot Sport EV, diseñados para vehículos deportivos con propulsión eléctrica.

Dirección del eje trasero de serie

Ambos modelos Mercedes-AMG EQE equipan de serie una dirección del eje trasero. El ángulo de orientación de las ruedas de hasta 3,6 grados contribuye a una maniobrabilidad muy ágil. La interacción entre la dirección del eje delantero y la dirección del eje trasero está concebida para asegurar una respuesta rápida, unida a un bajo nivel de fuerza sobre el volante al conducir en ciudad o en carreteras secundarias. Si la velocidad es inferior a 60 km/h, las ruedas traseras giran en sentido opuesto al de las ruedas delanteras. En consecuencia, el Mercedes-AMG EQE resulta especialmente maniobrable, ágil y activo. Los conductores apreciarán este dimensionamiento al girar, al cambiar rápidamente de dirección y al maniobrar. A partir de una velocidad de 60 km/h, las ruedas traseras giran en el mismo sentido que las ruedas delanteras.

Programas de conducción AMG DYNAMIC SELECT para una vivencia de conducción aún más individual

El conductor puede modificar las propiedades de conducción sin más que pulsar un botón, con el fin de adaptarlas a la situación en cada momento oa sus preferencias. Esto es posible gracias a los cinco programas de conducción «Calzada resbaladiza», «Confort», «Sport», «Sport+» e «Individual». Los programas cubren un amplio espectro de ajustes, desde un confort elevado hasta un carácter acusadamente deportivo. Se modifican de acuerdo con el programa seleccionado determinados parámetros importantes del vehículo, como la característica de propulsión y de potencia, la armonización del tren de rodaje, AMG DYNAMICS incluyendo, entre otros, la curva característica de la dirección, y AMG SOUND EXPERIENCE. La potencia máxima de propulsión está disponible en el programa de conducción Sport+, o bien en todos los programas si se activa el kick-down.

EQE 43 4MATIC EQE 53 4MATIC+ calzada resbaladiza 50% de potencia (=175kW) 50% de potencia (=230kW) Comodidad 85% de potencia (=300kW) 80% de potencia (=368kW) Deporte 90% de potencia (=325kW) 90% de potencia (=414kW) Deporte+ 100% de potencia (=350kW) 100% de potencia (=460kW) RACE START sin función de impulso 100% de potencia (=350kW) 100% de potencia (=460kW) RACE START con función de boost (incluido en el paquete AMG DYNAMIC PLUS) no disponible 110% de potencia (=505kW)

El conductor puede preseleccionar el reglaje básico del tren de rodaje eligiendo uno de los programas de conducción AMG DYNAMIC SELECT. Basta con pulsar un botón para variar el comportamiento del vehículo, desde el máximo dinamismo en el modo «Sport+» hasta conducir serena a velocidad de crucero en el modo «Comfort». Al mismo tiempo, es posible accionar un pulsador específico para variar el reglaje en tres niveles con independencia de los programas de conducción.

En función del programa de conducción seleccionado, la unidad central de mando de la propulsión activa diferentes estrategias de reducción de la potencia máxima y de refrigeración. En los modos «Sport» y «Sport+» se activa antes el sistema de refrigeración del motor y se incrementa la potencia de refrigeración con el fin de poder mantener durante más tiempo la potencia autorizada. El conductor tiene la posibilidad de incrementar el placer de conducción —por ejemplo, en circuitos cerrados al público—, activando la función ESP OFF.

Equipo de frenos AMG de alto rendimiento

El sistema de frenos de alto rendimiento AMG ofrece extraordinarias cotas de deceleración, unidas a una gran resistencia y estabilidad bajo esfuerzos permanentes. Cuenta con pinzas de freno de seis émbolos y discos de freno de 415x33 milímetros en el eje delantero. En el eje trasero trabajan pinzas de freno de un émbolo y discos de freno de 378x22 mm. Si se elige el sistema de frenos cerámicos de alto rendimiento AMG con discos compuestos que se ofrecen opcionalmente, se montan delante discos de freno aún mayores, en formato 440x40 milímetros (solo en combinación con llantas de 21 pulgadas). Otra opción de alta tecnología es el servofreno inteligente i-Booster. Este equipo permite combinar de forma especialmente eficiente el sistema hidráulico de frenos con la recuperación eléctrica.

AMG SOUND EXPERIENCE: exclusiva vivencia acústica con un amplio margen de regulación

La marca de vehículos deportivos y de altas prestaciones ha desarrollado una nueva banda sonora para el exterior y para el interior, la AMG SOUND EXPERIENCE, que refuerza la vivencia deportiva al volante. Al igual que los programas de conducción, la composición acústica ofrece una amplia gama de posibilidades de personalización. La característica básica incorporada de serie se denomina «Authentic», y permite al cliente regular la sonoridad y su intensidad en función de la situación de conducción y el programa de conducción seleccionado. La sonoridad de conducción típica de AMG se genera con ayuda de un hardware adicional, formada por altavoces especiales, un actuador de graves y un generador de sonido.

Otra posibilidad de incrementar la individualidad son los diseños acústicos «Balanced», «Sport» y «Powerful», que el conductor puede seleccionar en todos los programas de conducción mediante las teclas AMG en el volante o el visualizador central. Durante la ejecución de la función RACE START, el vehículo genera una sonoridad singular, una medida de la aceleración del automóvil.

El paquete AMG DYNAMIC PLUS incluye además la AMG SOUND EXPERIENCE «Performance», que configura un entorno acústico aún más sugestivo, incluyendo como opción los modos «Balanced», «Sport» o «Powerful». Junto a la sonoridad relacionada con la conducción, esta función incluye una gran parte de los llamados Event-Sounds, es decir, sonidos a medida de diversas funciones del vehículo. Algunos ejemplos son la confirmación del bloqueo del vehículo, o la puesta en marcha y la parada del motor. Este programa simula incluso el tradicional clic clac de los intermitentes, pues muchos conductores no quieren abandonar su entorno acústico acostumbrado. Otra novedad es el Event-Sound específico de AMG que se escucha al bloquear el cierre del vehículo. Es posible desactivar en todo momento los Event-Sounds mediante los ajustes del sistema multimedia,

Diseño exterior con elementos característicos de AMG

La línea arqueada One-Bow de la silueta y el diseño de cabina avanzada con zaga de tipo hatchback distingue claramente a los nuevos modelos Mercedes-AMG EQE de los vehículos con motor de combustión interna. La filosofía de diseño se refleja en las superficies generosamente modeladas, unidas a una reducción de las juntas y transiciones sin solución de continuidad. El diseño exterior adopta además elementos característicos de AMG.

La calandra Black Panel específica de AMG con perfiles verticales cromados estampados en caliente, estrella Mercedes integrada y distintivo «AMG» caracteriza la vista frontal. Los faros DIGITAL LIGHT de serie disponen de una proyección específica de AMG al abrir y cerrar el vehículo. Los rasgos formales específicos se muestran en el parachoques delantero, pintado del color del vehículo. El faldón delantero asume el diseño A-Wing típico de AMG, está pintado en negro de alto brillo y adornado por un elemento de adorno cromado. Este mismo diseño ostenta el splitter frontal en negro de alto brillo con elemento de adorno en cromo y flics y perfiles en las tomas de aire no funcionales. A esto se añaden tomas de aire a la izquierda ya la derecha en negro de alto brillo para el llamado efecto AIR CURTAIN. Embellecedores laterales AMG en negro de alto brillo, el faldón trasero del color del vehículo con difusor optimizado desde el punto de vista aerodinámico y el spoiler trasero de mayor tamaño completan la presencia dinámica del vehículo. Estas medidas mejoran las propiedades dinámicas y la eficiencia, pues disminuyen las fuerzas ascensionales sin que aumenten por ello de forma significativa la resistencia aerodinámica. Todas las llantas de parachoques AMG cuentan con propiedades aerodinámicas optimizadas. pues disminuyen las fuerzas ascensionales sin que aumenten por ello de forma significativa la resistencia aerodinámica. Todas las llantas de parachoques AMG cuentan con propiedades aerodinámicas optimizadas. pues disminuyen las fuerzas ascensionales sin que aumenten por ello de forma significativa la resistencia aerodinámica. Todas las llantas de parachoques AMG cuentan con propiedades aerodinámicas optimizadas.

Diseño interior con un carácter especialmente deportivo

Al igual que sucede en el exterior, también en el habitáculo predominan los elementos de estilo de AMG. Los nuevos modelos recrean para sus ambientes deportivos, fruto entre otros de los asientos AMG con diseño individual de los módulos ocupados y tapizados especiales en símil de cuero ARTICO con microfibra MICROCUT y costuras de adorno en color rojo. Como opción se ofrecen tapizados en napa para los asientos, también con diseño individual de los módulos de acolchados AMG. A esto se suman placas AMG en los respaldos de los asientos delanteros y escudos AMG grabados en los reposacabezas delanteros.

Numerosos detalles destacan el estilo individual del espacio interior:

Tablero de instrumentos y líneas de cintura en símil de cuero ARTICO gris space con textura NEOTEX y costura de adorno rojo

Sección central de las puertas y transición entre la consola central y el tablero de instrumentos en microfibra MICROCUT de color negro con costura de adorno roja

Volante AMG Performance en napa con sección inferior plana, perforación en la zona de agarre y levas de aluminio color plata para ajustar los distintos niveles de recuperación energética, así como las teclas AMG de serie en el volante

Pedales deportivos AMG, alfombrillas AMG y listones de umbral con distintivo «AMG» (iluminados con cubiertas intercambiables)

El volante AMG Performance con el llamativo diseño de radios dobles y las superficies táctiles integradas sin solución de continuidad combina estabilidad estética con ligereza. El aro del volante con sección inferior plana forrado en napa puede calefactarse opcionalmente. Las teclas AMG incorporadas de serie en el volante convencen con sus visualizadores brillantes. Con estas teclas pueden controlar importantes funciones de conducción y los programas de conducción sin necesidad de separar las manos del volante. Es posible seleccionar directamente numerosos parámetros. Los menús en la tecla izquierda del volante pueden completarse, sustituirse o reducirse de forma individual. Para ello se muestra una lista en el visualizador multimedia táctil o en la Hyperscreen opcional,

Hyperscreen opcional con funciones específicas de AMG y visualización del sistema de infoentretenimiento MBUX

Ambos nuevos modelos pueden equiparse opcionalmente con la innovadora MBUX Hyperscreen. Esta amplia unidad de visualización de superficie alabeada se extiende de lado a lado entre los dos montantes A. Tres pantallas dispuestas bajo un cristal cobertor configuran una unidad óptica. Gracias al uso de software con capacidad de aprendizaje, MBUX se adapta a las preferencias de su usuario y presenta propuestas personalizadas para numerosas funciones de infoentretenimiento, comodidad y del vehículo. Las aplicaciones más importantes —en función de la situación y el contexto— se visualizan siempre dentro del campo visual del conductor, en el plano superior de la pantalla MBUX, la capa denominada Zero-Layer.

En Europa y en China está permitido reproducir durante la marcha contenido dinámico en el visualizador del acompañante. Esto significa que el ocupante de este asiento puede ver películas, mensajes de texto o presentaciones, o bien navegar por Internet. La llamada «función de desvanecimiento» impide que el contenido visualizado pueda desviar la atención del conductor. En cualquier caso, incluso sin el contenido dinámico, el visualizador del acompañante es un elemento atractivo con el nuevo salvapantallas específico de AMG.

MBUX ofrece una serie de funciones AMG adicionales, que acentúan el carácter del vehículo de altas prestaciones. Esto se refiere en especial a las visualizaciones con diseño específico en el cuadro de instrumentos, el visualizador de medios y el Head-up Display. La tecla de acceso directo en la consola central hace posible acceder rápidamente a los programas de conducción AMG DYNAMIC SELECT.

Paquete AMG DYNAMIC PLUS con funciones adicionales de control del dinamismo

El paquete AMG DYNAMIC PLUS disponible como opción para el EQE 53 4MATIC+ combina funciones adicionales de control del dinamismo, como el potente efecto Boost durante la RACE START, el aumento de la velocidad máxima a 240 km/hy la sugestiva AMG SOUND EXPERIENCE «Performance» . Una serie de sonidos compuestos específicamente para este concepto acústico —por ejemplo, para la carga de la batería, o para funciones de infoentretenimiento— pone el broche de oro a la vivencia AMG.

El dinamismo de conducción cumple lo que promete el sonido. Si la temperatura y el estado de carga de la batería lo permiten, es posible aumentar la potencia máxima y el par máximo para la función RACE START. En esa situación, el Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ precisa solo 3,3 segundos para la aceleración de 0 a 100 km. El actuador de graves y los altavoces subrayan la fuerza de los motores eléctricos antes incluso de la puesta en marcha del vehículo, y presentan una banda sonora sugestiva al acelerar con brío. Las gráficas específicas de AMG en los visualizadores enmarcan visualmente las prestaciones. Si lo desea, el conductor puede desactivar la AMG SOUND EXPERIENCE por separado para el exterior y para el interior mediante los ajustes del sistema multimedia.

Otras opciones para disfrutar de un mayor dinamismo

Numerosas opciones de AMG pueden acentuar la impresión dinámica. Esto incluye detalles de diseño como el paquete AMG Night con elementos en negro y cromados en negro, las pinzas de freno rojas o los elementos de adorno AMG en fibra de carbono. También es posible recurrir a elementos técnicos para optimizar el dinamismo de las potentes berlinas eléctricas. Por ejemplo, con el sistema de frenos cerámicos de alto rendimiento AMG con discos compuestos. Es posible elegir diversas llantas de choque AMG con propiedades aerodinámicas optimizadas en formato de 20 y 21 pulgadas.

También se ofrece como equipo opcional AMG TRACK PACE, el ingeniero de pista virtual. Este software forma parte del sistema de infoentretenimiento MBUX y registra permanentemente más de 80 parámetros específicos del vehículo —entre otros, la velocidad y la aceleración— la conducción en pistas de competición. A ello hay que añadir los tiempos por vuelta y por sector, así como la diferencia en cada caso respecto al crono de referencia. Algunos indicadores brillan en color verde o en rojo, de modo que el conductor puede reconocer fácilmente si su rendimiento supera o no el mejor crono registrado, sin necesidad de fijar la vista para leer las cifras. Los datos se muestran en el visualizador multimedia, el cuadro de instrumentos y el Head-up Display opcional.

Mercedes me Charge es la clave de un consumo sostenible de electricidad

Si hacen uso de Mercedes me Charge, los clientes recargan su batería desde 2021 utilizando siempre electricidad verde en todas las estaciones de carga pública en Europa. Los certificados de origen de alta calidad garantizan que se reemplaza a la red de distribución eléctrica una cantidad de electricidad verde equivalente a la energía cargada mediante Mercedes me Charge. Durante los tres primeros años a partir de la compra, los clientes no pagan una cuota básica por el servicio Mercedes me Charge y, por lo tanto, por la función Green Charging. IONITY Unlimited aporta ventajas adicionales. Todos los clientes europeos pueden que adquieran un EQE hacer uso gratuito de la red de carga rápida de IONITY durante un año si recurren al servicio Mercedes me Charge para la carga de la batería. Gracias a la nueva función Plug & Charge,

Mercedes me Charge es hoy por hoy la mayor red de puntos de carga en el mundo. En la actualidad incluye ya más de 500.000 puntos de carga con corriente alterna y corriente continua en 31 países, 200.000 de ellos en Europa. Aquí se incluyen las 336 estaciones de carga rápida de la red de puntos de carga IONITY, uno de los fundadores es Mercedes-Benz. Además, la utilidad de Mercedes me Charge se amplía en combinación con MBUX con funciones tales como la selección de estaciones de carga y pronósticos acerca de su disponibilidad.

Mercedes me App: manejo sencillo mediante el smartphone y la tablet

Desde la última actualización de la Mercedes me App, esta aplicación ofrece numerosas funciones nuevas y mejoradas. Esto incluye la posibilidad de filtrado, con clasificación de las estaciones de carga con arreglo a diversos criterios, como disponibilidad o potencia de carga. El grado de ocupación previsible en la estación de carga a lo largo del día se visualiza ahora frecuentemente en la App sobre la base de un cálculo de probabilidad.

Planificación anticipativa de la ruta y conducción eficiente con Electric Intelligence

La navegación con Inteligencia Eléctrica hace honor a su nombre con numerosas ventajas. Este equipo utiliza numerosos factores para planificar la ruta más rápida y cómoda al destino, incluidas las paradas para recargar, y reaccionar dinámicamente a diversos eventos, como una retención o un cambio en el estilo de conducción. Electric Intelligence planifica de modo anticipativo una ruta rápida y cómoda, incluyendo las paradas para recargar, extensa en numerosos factores, como la demanda energética calculada. El sistema tiene en cuenta para ello todos los datos relevantes, desde la topografía y el trazado de la ruta, pasando por la velocidad de marcha, hasta la demanda de energía para la refrigeración y calefacción.

Gracias a Electric Intelligence, los nuevos modelos AMG EQE reaccionan de forma dinámica a la situación del tráfico en el trayecto previsto. AMG tiene en cuenta para ello las retenciones y los bloqueos en determinadas vías, así como los cambios en la demanda energética. Para este cálculo, el sistema hace uso de informaciones memorizadas en la nube, combinándolas con los datos de a bordo.

Es posible editar y modificar la ruta prevista. Por ejemplo, el cliente puede ajustar la reserva restante en el lugar de destino y en la estación de carga (SoC, State of Charge). El reglaje estándar es de un 10% SoC. Si se ha seleccionado la función «recargar en el lugar de destino», es posible reducir la reserva de carga configurada al llegar al punto de destino. MBUX indica si la capacidad existente en la batería es suficiente para poder volver al punto de partida sin recargar la batería.

Otras posibilidades para una planificación individual de rutas:

El calculo de rutas prioriza las estaciones de carga añadidas manualmente a lo largo del recorrido

El conductor puede eliminar las estaciones de carga propuestas

El programa calcula los costos previsibles de la carga en cada parada

Si no es posible llegar al destino oa la estación de carga con los ajustes actuales, MBUX informa a tiempo con la «supervisión activa de la autonomía» y emite una indicación para que el conductor active las funciones de conducción ECO.

Amplio concepto de protección: la batería se encuentra en los bajos del vehículo, protegida contra choques

La batería se encuentra en los bajos del vehículo, en una zona protegida contra impactos. Está integrado en la estructura bruta de la carrocería, incluyendo un perfil lateral de aluminio extruido. Durante el prensado por extrusión se hace pasar un bloque de metal caliente a través de toberas, en donde se convierte en un perfil sinfín, que se corta a continuación a la cota necesaria. De esa manera es posible crear perfiles de alta complejidad, a medida de las exigencias constructivas. Los módulos están protegidos adicionalmente por la carcasa de la batería, incluyendo estructuras que absorben energía de impacto delante ya los lados, y por una placa rígida de doble capa en el fondo. A esto se añade un sistema propio de seguridad para la conducción diaria, formado por varias etapas. Esto incluye, por ejemplo, la supervisión de la temperatura, la tensión y el aislamiento. Si se detecta un fallo, se desconecta la batería. La supervisión de posibles impactos a vehículo parado (durante la carga con corriente continua) forma también parte del equipamiento de serie.

Circuito cerrado de materiales

Los componentes fabricados utilizando materiales que no consumen recursos naturales (es decir, materiales reciclados y materias primas renovables) suman en total más de 80 kilogramos. En los revestimientos del piso del modelo eléctrico integral de AMG se utiliza un nuevo hilo de nailon regenerado. Una tonelada de este hilo contribuye a ahorrar más de 6,5 toneladas de CO 2 en comparación con el empleo de material nuevo. El acero empleado en la fabricación de la carrocería consta en un 80% de acero secundario, obtenido casi en su totalidad a partir de chatarra de acero reciclada.

Después del uso en el automóvil, es posible otorgar una segunda vida también a las baterías. Por ejemplo, en un acumulador de energía de la empresa Mercedes-Benz Energy GmbH. En cooperación con sus socios, esta empresa ha creado y conectado a la red eléctrica alemana tres grandes centros acumuladores con un total de 50 MWh de energía utilizando sistemas de baterías de automóviles. El primer acumulador de baterías «2nd?Life» se puso en servicio en octubre de 2016 en la ciudad de Lünen (Westfalia, Alemania).