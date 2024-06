"Hemos detectado transportistas drogados con el fin de aguantar más horas conduciendo"

COPE VALENCIA junto a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana y la UPV, realizó la jornada “RETOS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA”. Entre los muchos e importantes ponentes estuvo la máxima representación en la Comunidad Valenciana de la Guardia Civil, el Coronel Sánchez-Ferragut.

Francisco Javier Sánchez-Ferragut, es Coronel Jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana. 24 años en la Agrupación de Tráfico, 10 en Valencia, creador del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico de la Guardia Civil de Madrid. Ha contribuido en la implantación, por ejemplo, de nuevas tecnologías de vigilancia y control del tráfico. 8 años representando a España en TISPOL (ahora ROADPOL) y uno como presidente en 2010.

Sigue toda la intervención del coronel Francisco Javier Sánchez-Ferragut, Jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana









Los vehículos destinados al transporte, tanto de viajeros como de mercancías, han de ser objeto de control preferente conforme a lo establecido en la Directiva 2014/47/UE y al Plan de Inspección anual de la DG de Transporte Terrestre, haciendo hincapié en tiempos de conducción, excesos de carga o aseguración de la misma. También se revisará el cumplimiento de las normas referentes a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y estado general de los mismos, especialmente de sus neumáticos, luces y señalización del vehículo, así como de la documentación necesaria.

La Guardia Civil dedica a 400 motoristas especializados en materia de transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros. La competencia de la vigilancia del transporte, se le atribuye a la Guardia Civil, luego el resto del peso de esa vigilancia, de esa inspección, lo hacen los propios inspectores de los distintos servicios provinciales y autonómicos de transporte, que podrán recabar la colaboración de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando lo consideren oportuno.

Afirma el coronel que: “La norma ya nos dice que tenemos que hacer cumplir la ley, y nuestra obligación es denunciar todas las infracciones que observemos. La investigación y la instrucción de diligencias por siniestros viales afectan también a los transportes pesados, a las furgonetas… y, en muchas ocasiones son complejas. El plan de inspección del transporte terrestre es nuestra guía espiritual. Cada año el Ministerio nos pregunta y nosotros le damos nuestra opinión”.

Con frecuencia leemos alguna noticia de que la carretera, sobre todo en el bypass, se producen siniestros con vehículos articulados, que llegan a colapsar la carretera o cortarla durante horas. Sobre todo en el tramo norte del bypass, mínimo de cuatro horas. En ocasiones se desprende la carga o ha salido ardiendo el vehículo. El bypass es un problema muy grave, porque todo el eje del mediterráneo pasa por ahí. Ya no hablamos solamente de las vidas humanas, de las tragedias de los que quedan lesionados y fallecidos, sino también en el perjuicio de tiempo, de molestias y pérdidas económicas. Horas que pierden de viaje esos transportes, que afectan a sus descansos, a los tiempos de conducción, y económicamente son pérdidas monetarias que están evaluadas en muchos millones.

La fatiga y la distracción son factores muy importantes de los que hay que concienciar. Hay que hacer una labor de formación y pedagogía. Las empresas tienen que decir a sus conductores cuáles son los riesgos a los que se enfrentan, y en qué condiciones deben llevar a cabo su trabajo, sobre todo por evitar la fatiga, porque hay veces que las jornadas son largas y, aunque muchos tienen regulados sus tiempos de conducción, el transporte ligero no. El coronel Ferragut recuerda: “Tuvimos un siniestro muy grave el año pasado con varios ciclistas fallecidos por culpa de una furgoneta y luego resultó que estaba trabajando ilegalmente. Se dio además a la fuga. Después de un arduo trabajo de investigación pudimos dar con el conductor y detenerlo. Una persona que iba despistada, de hecho, se veía claramente como hasta que no impacta con la primera bicicleta, no hace un cambio de trayectoria”.

El consumo de alcohol y drogas, también se ha detectado. Hace poco tuvimos un vehículo que iba haciendo eses y resultó que iba borracho como una cuba. Y, además, también dio positivo en drogas. Es cierto que el alcohol se detecta en menor cantidad que en otros usuarios, pero las drogas, sobre todo las anfetaminas y cocaína, son utilizadas en muchos casos para aguantar las horas de conducción. No es cuestión de criminalizar, pero sí es cuestión de sacar a la luz cuáles son los problemas que detectamos nosotros a la hora de trabajar en la carretera con los profesionales.

Otro aspecto importante que apunta el coronel de la Guardia Civil es, el no mantener la distancia de seguridad, un problema que no afecta solamente a los profesionales. “Esa distancia de seguridad se ve reducida en muchos casos para intentar un ahorro de combustible, porque así tiene una menor resistencia al viento, al ir muy pegado a otro vehículo, lo que conlleva unos problemas tremendos en el momento que haya la más mínima incidencia en carretera, en la que hay que frenar o hacer una maniobra de emergencia. El que viene detrás no podrá evitar la colisión”.

Las presiones para cumplir plazos de entrega. Los tiempos de descanso. Es verdad que la norma es muy exhaustiva y compleja. A nivel nacional se suelen infringir los tiempos de descanso diario, y a nivel internacional los tiempos de descanso semanales acumulados.

Formación y capacitación

La propia Agrupación de Tráfico asiste con Guardias Civiles de paisano a los exámenes del CAP, igual que lo hace con los permisos de conducción normales, para intentar detectar personas que quieren copiar, a veces utilizando medios tecnológicos que les van "soplando" las respuestas, o suplantando la personalidad de otro, que conoce perfectamente el temario y es capaz de responderlo. Sobre todo, ocurre con extranjeros, al hacerse pasar por otras personas.

En cuanto al mantenimiento del vehículo, éste es fundamental. Sabemos que cuando hay crisis se mantienen peor los vehículos, sobre todo los neumáticos. Además, en un vehículo pesado el neumático es bastante costoso, y a veces se apura hasta unos límites que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios. Muchos de los accidentes o de los siniestros que tenemos con vehículos articulados se deben a reventones de neumáticos.

“Hay mucha gente que utiliza neumáticos chinos, son más baratos. ¿Son legales? Sí, son legales. Pero ¿qué condiciones técnicas tienen esos neumáticos comparados con otros? Pues yo tengo mis dudas, porque hace tiempo hicimos un pequeño estudio con cámaras térmicas sobre neumáticos en carretera y vimos que los de marcas chinas alcanzaban unas temperaturas más altas que otras marcas más conocidas en Europa. Hace falta una mayor regulación pues ahora sólo se exige la profundidad del dibujo de los neumáticos para la evacuación del agua”.

“La sobrecarga y la estiba es importante, no sólo desde el punto de vista de la seguridad vial también de la competencia pues hay empresarios que quieren sobrecargar su vehículo para poder llevar más carga y tener un mayor beneficio o llevarse el gato al agua a la hora de competir con otra empresa”, apunta el coronel. Los propios transportistas denuncian el exceso de carga de otros, a veces llegan denuncias anónimas y se hacen inspecciones aleatorias.

En cuanto a la infraestructura, muchas de las carreteras que están usando en nuestra demarcación los transportes profesionales no han sido inicialmente pensadas para ellos: ángulos en las salidas o entradas a esas vías como en el caso de algún acceso de la AP-7, por lo que se han hecho modificaciones en algunos accesos. La liberación de la AP-7 ha traído un vuelco total del transporte pesado en la provincia de Castellón, al ser vías que tienen mejor calidad de asfalto y de trazado pero que aún carecen de suficientes áreas de servicio y descanso para los conductores profesionales.