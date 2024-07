ChatGPT desconoce los datos sobre el consumo de drogas y alcohol en la conducción

Más de la mitad de conductores creen que los fallecidos que hubieran dado positivo en control suponen menos del 20% del total. ChatGPT también falló en la respuesta. Los primeros resultados del Verano TestVial 2024, lanzado por DAC Docencia, Ecodriver, AT Academia del Transportista, Fórmate Editorial y Help Flash, son alarmantes.

El Titular de esta noticia contrasta con la presentación de resultados de la 'Memoria 2023 de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales de accidente de tráfico', que elabora el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), y que coincide con la de 2022, en que “Más de la mitad de las víctimas mortales en carretera dan positivo en alcohol o drogas”

Según manifiesta Elisa Capote, CEO de DAC Docencia, “desconocer la magnitud de las consecuencias de los siniestros viales, y de los factores de riesgo que más influyen en su ocurrencia, lleva a que no se ponga en contexto real la tragedia que asola a nuestras carreteras y ciudades. Esto supone que los conductores no se sientan en riego y por tanto que no tomen medias para evitarlo”.

Durante el año 2023, y sólo contabilizando el periodo de los meses de julio, agosto y septiembre, 336 personas perdieron la vida de forma absurda en las carreteras de España, casi 2.000 resultaron heridas de gravedad y más de 23.000 resultaron lesionadas. Muchas de estas muertes podían haberse evitado de una manera sencilla: haciendo uso del cinturón de seguridad, olvidándose del móvil al volante, evitando alcohol o drogas, reduciendo la velocidad o simplemente cumpliendo las normas. La Campaña “Verano TestVial 2024” busca que los conductores tengan un momento para reflexionar sobre su comportamiento al volante a la vez que ponen a prueba sus conocimientos.

Según nos cuenta Elisa Capote, “para valorar el grado de dificultad del Verano TestVial 2024, ChatGPT fue sometido a la prueba y, aunque obtuvo la calificación de 8 sobre 10, falló en la pregunta de alcoholemia dándo como válida que sólo un 20% de conductores fallecidos hubiera dado positivo”.

La campaña Verano Test Vial 20-24 consiste enrealizar un test que incluye una gama de preguntas sobre Seguridad Vial, incluidas las últimas actualizaciones en normativa de Tráfico y Técnicas de Conducción Segura. Tras finalizar el Test, los conductores podrán saber su puntuación.

Es posible que conozcas las respuestas a: conducir con chanclas en verano.Etiquetas ambientales en los vehículos. Uso del cinturón de seguridad. 'Fading'. Señalización de averías en la carretera.

Para Francisco Paz, Director de Ecodriver, “lo importante es la segunda parte de la campaña, ya que vez realizado el sorteo realizaremos la difusión de los resultados del test, junto con una explicación detallada que servirá para afianzar los conceptos de Movilidad Segura y Sostenible abordados en la iniciativa. La explicación de las preguntas se realizará en formato de videolearning y se difundirá a través de las redes sociales”.

Este test permanecerá abierto hasta el fin del verano. Y lo mejor es que esta preocupación por la seguridad vial tendrá premio para muchos de los conductores.