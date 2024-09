Baraja: "En mi vocabulario no existe la palabra excusa"

Rubén Baraja ha comparecido ante los medios en la Ciudad Deportiva de Paterna en la previa del choque ante el Girona. Los catalanes llegan después de su histórico debut en Champions con derrota ante el PSG y el Valencia se reencuentra con Mestalla sin todavía conocer la victoria tras cinco jornadas. Aunque el técnico huye de los tópicos de finales, sabe que los dos próximos compromisos como locales, el de mañana y el del martes ante Osasuna, pueden marcar el futuro inmediato del equipo.

Los lesionados Almeida y Fran Pérez

Los dos han trabajado con el equipo la última semana. Fran está en disposición de sumar después de mucho tiempo y eso es una gran alegría para el grupo y para el entrenador. André también ha superado sus molestias y mañana estará en la convocatoria.

La comida del equipo para unir al vestuario.

Ha habido partidos entre semana, parón de selecciones… y es una forma de hacer grupo. También puedes introducir a los jugadores que llegan nuevos y para que se aclimaten.

VCF Fran Pérez regresa a la convocatoria para debutar esta temporada

La frase que pronunció en el Metropolitano “el Atlético no es nuestra liga” ha levantado cierta polémica.

Yo traté de ser honesto y es una reflexión sobre lo que vi en el partido. Si nosotros no estamos bien y el Atlético, juega como jugó, no podemos hacer nada. Las interpretaciones son respetables y tengo que aceptarlo. En mi vocabulario la palabra excusa no ha existido nunca, podría haberlo hecho en otros momentos y nunca lo he hecho. No nos tiene que despistar de nuestro objetivo que es el partido contra el Girona.

¿Es importante jugar en Mestalla?

Para nosotros es un arma que tenemos que explotar. Jugamos con nuestra gente y nos tenemos que agarrar a Mestalla porque los jugadores han dado su mejor versión en casa. Mañana espero a la afición del Valencia que sabe que estamos en una situación difícil. Nosotros tenemos que demostrar que queremos salir de ahí.

¿Podría salir Barrenechea en el once inicial?

Es una opción. Está trabajando bien y podría entrar.

¿Cómo valora una posible huelga de los futbolistas?

Es un problema global del fútbol y habría que hacer un análisis profundo de la situación. Los jugadores tienen que decir cosas y su palabra es importante porque son los protagonistas del juego. Son cosas que se tendrán que valorar y hacer un estudio de si todo lo que está sucediendo por la acumulación de partidos. Sin duda, a los futbolistas hay que escucharlos

VCF El técnico busca su primera victoria

La temporada pasada pidió un paso adelante de algunos jugadores, ¿este año hace falta?

Todos tenemos que darlo. Cuando no empiezas bien la temporada tienes que exigirte más. Hay que dar un paso al frente y más en estos momentos. Hay que sacar el carácter y ser competitivos.

¿Cómo está usted anímicamente? ¿Confía en que la plantilla pueda sacar la situación adelante?

Estoy bien y con energía. Estoy concentrado en cambiar la situación y en saber cómo hacerlo. Me tengo que ocupar en el cómo conseguir lograr la primera victoria de la temporada. Muchas veces la palabra ganar es muy fácil decirla, pero hay que ocuparse de transmitir a los jugadores el camino para poder hacerlo. Espera que mañana podamos demostrar que podemos cambiar el rumbo de la temporada.

¿Se puede decir que la liga para el Valencia empieza mañana?

La liga comenzó hace cinco partidos, no podemos olvidarnos de eso. Hay que centrarse en el partido de mañana y encontrar el partido que queremos para poder ganar.

¿El equipo tiene asimilado al 100% el sistema táctico o falta trabajo?

Nuestro pensamiento es trabajar el 4-4-2. Nuestro camino pasa por mejorar y hay cosas que si no ganas hay que tratar de cambiar. El equipo sabe lo que tiene que hacer y trata de ejecutarlo. Tienen que llegar los resultados. No tenemos muchas alternativas, pero el fútbol es eso.

¿Qué Girona espera tras su derrota en Champions?

El Girona tiene recursos y tenemos que tratar de contrarrestar su aspecto ofensivo y para eso tenemos que hacer las cosas bien.

¿Qué ha cambiado en el equipo respecto a la temporada pasada?

A veces las cosas no salen y no hay que darle más vueltas. Vamos a pensar en el siguiente partido y concentrarnos en el foco del Girona. El pesimismo no me ayuda y solo me hace más fuerte para tener que seguir sacando la garra para sumar.

Thierry anda con molestias, pero apunta al once

Estamos en septiembre y queda mucha temporada, pero ¿se pueden considerar los dos siguientes partidos como dos finales para el Valencia?

Girona es el siguiente partido y después vendría Osasuna. Si conseguimos hacer las cosas bien será positivo. Hablar de finales en la jornada cinco es un poco dramático. Y solo me concentro en hacer las cosas bien.

¿Cuál es la situación deportiva de Rafa Mir en estos momentos?

Rafa Mir arrastra unas molestias y cuando se vaya encontrando mejor se incorporará con el grupo. Esperamos que la semana que viene se incorpore con normalidad.