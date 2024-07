Ayuso: "Lo que no se puede hacer es ir bajo coste, ahora llamado dumping"

José Luis Ayuso es presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte (FECOTRANS), una figura, la cooperativa, que forma parte de la economía social. Una cooperativa de transporte es una empresa normal y corriente, es decir, una empresa que crea sinergias con sus socios cooperativistas y que lo que busca evidentemente es rentabilizar su negocio.

COPE Valencia. conjuntamente con la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana y la UPV con su Cátedra de Transporte y Sociedad, debatieron hace unos días sobre la enorme problemática a la que se enfrentan día a día los conductores y las empresas de transporte por carretera. Contamos con José Luis Ayuso de Fecotrans; Joaquín Tarazaga, Secretario General de ADIVA; Carlos García de FVET; José Manuel Peña de Transportave y Juan G.Saura, Director Comercial de ANDAMUR.

La Federación de Cooperativas de Transporte de la Comunidad Valenciana ostenta la presidencia de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte a nivel nacional y forma parte de lo que es FENADISMER, que es una asociación de transportistas autónomos, y de pequeñas y medianas empresas, que forma parte del Comité Nacional.

El terrestre supone más del 90% de lo que es el transporte. Para Ayuso no se concibe una sociedad sin él: "De hecho el transporte por tren no puede sustituir al transporte terrestre, porque de puerta a puerta solo se puede llegar en un vehículo. Hay que hacer hincapié fundamentalmente en el cuidado de las condiciones del transporte por parte de la administración, y en un segundo lugar, tener una conciencia para ejercer la actividad con dignidad. Es decir, la competencia desleal y la permisibilidad, hace mucho daño y por ello se necesita una justa y correcta reglamentación, de unas normativas ajustadas a los tiempos reales. Se habla de tiempos de conducción, de normas, de capacitaciones".

Para ser transportista hace falta un título. Eso mucha gente lo ignora, piensa que con tener un carné, y un vehículo apto para esas condiciones, puede ejercer el transporte. Un transportista está englobado en el epígrafe IAE: 722, que requiere aprobar un título de capacitación profesional, que por cierto, cada día es más complejo.

Hace falta una titulación actualmente mínima, un grado de FP, un bachiller. Es decir, estamos hablando de una profesión con unas capacitaciones. Y posteriormente, lo que se considera importante, es que la administración, haga que todas estas normas se cumplan, porque nos encontramos con que el transporte está demasiado reglamentado o normatizado

“El transporte actualmente necesita ayudas de la administración y herramientas adecuadas para que se pueda desarrollar dignamente. Hablamos de parkings, de gasóleo. Yo soy partidario, y lo he dicho siempre, de que ojalá el transporte tuviera un gasóleo profesional. Es decir, hemos trabajado con bonificaciones que el gobierno ha ido aprobando durante este tiempo de crisis, por este tiempo de pandemia, pero estamos hablando de que el coste del gasóleo actualmente supone una carga muy importante en el transporte por carretera, necesitamos zonas de aparcamiento donde puedan descansar, zonas de parking vigiladas. Si ahora ocurre un siniestro y se produce un hurto o un robo en un área que no está vigilada, el seguro ya no cubre absolutamente nada”, Afirma José Luis Ayuso

La actividad del transporte ha descendido porque los costes de explotación han subido una barbaridad. Según datos extraídos del ministerio, el coste unitario por kilómetro está entre 1,30 y 1,54 euros, por lo que el gasóleo supone actualmente más de un 30% del coste de explotación del vehículo.

Lo que no se puede hacer es el llamado dumping, el ir bajo coste.

Esto está evidentemente sancionado por el ministerio, está reglamentado, pero nos podemos encontrar en que el dumping es mucho más habitual de lo que parece. Y la competencia llega, muchas veces, dentro del mismo sector del transporte. Siempre hay gente dispuesta a hacer ese viaje que el otro no ha hecho. Y eso pasa en todos los sectores, pero en el sector del transporte se acusa muchísimo más.

Los jóvenes no están por la labor de acceder a una profesión que la consideran dura, lo es, pero también es una profesión en la que se ha vivido siempre muy dignamente y la gente que ha trabajado, ha vivido muy bien.

Por los jóvenes, yo considero que no se sienten atraídos por esta circunstancia y hay que intentar que esa circunstancia se proceda. Me consta que hay asociaciones que ya están promoviendo, que el propio ministerio quiere hacer cursos de formación al respecto y quiere incentivar y tratar las bondades del transporte para los jóvenes, pero para eso hay que incentivar. Hay que incentivar, la compra de un vehículo es muy cara, hay que potenciar esa actividad de la profesión.

Las cooperativas de transporte agrupan a transportistas que tienen la capacitación profesional y se quieren favorecer de las sinergias de esa cooperativa en centrales de compras. En su gran mayoría, agrupan a personas que no tienen ese título de capacitación profesional, tienen un camión, pero no tienen el título para poder ejercer el transporte.

La cooperativa, favorece de sinergias, de precios, de departamentos de tráfico y demás. La economía social de las cooperativas es una economía, como empresa normal, pero existen modelos cooperativos que han hecho daño, porque se han creado instrumentalizando autónomos como falsos autónomos, tributando en régimen de estimación objetiva de módulos, pero que benefician tributando.

Para Ayuso, “en la Comunidad Valenciana hemos hecho los deberes mucho mejor que en el resto de España, en este tema de cooperativas. Pero desgraciadamente estamos en una situación de competencia desleal con otras comunidades, donde hay una permisibilidad que no podemos tolerar ni aceptar. Estos hechos son lo que entiendo que en el mundo del transporte hacen mucho daño”.