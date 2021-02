Arranca la comercialización en España del nuevo Audi e-tron GT

El gran turismo con propulsión cien por cien eléctrica ya está disponible en el mercado español, con dos variantes: el e-tron GT quattro y el RS e-tron GT.

Los precios parten desde 104.290 euros y 143.420 euros, respectivamente. Las primeras unidades se entregarán a los clientes a partir de junio.El nuevo Audi e-tron GT representa un concepto nunca visto hasta el momento, y forma partedel plan de electrificación con el que la marca de los cuatro aros está definiendo un nuevo futuroen materia de movilidad.A u d i ya admite pedidos en España para el gran turismo 100% eléctrico, que llega al mercado con dos variantes: e-tron GT quattro y RS e-tron GT. Ambos modelos sonpotentes, rápidos, dinámicos y sin emisiones, cualidades que se suman a un fuerte carácter que reinterpreta la idea tradicional del segmento GT.

Dependiendo del modelo, la potencia de sistema que entregan los dos motores eléctricos-situados uno en cada eje- es de 350 kW (476 CV) en el e-tron GT quattro; y de 440 kW (598 CV)en el RS e-tron GT, con un par máximo de 630 Nm y de 830 Nm, respectivamente. En modo boost, el e-tron GT quattro logra un pico de potencia de 390 kW (530 CV), mientras que en el RSe-tron GT dicha potencia máxima alcanza los 475 kW (646 CV). Esto permite al e-tron GTquattro acelerar de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos, y al modelo RS parar el cronómetro en la misma medición en solo 3,3 segundos. La velocidad máxima homologada es de 245 y 250 km/h,respectivamente.

Gracias a la batería de iones de litio con una capacidad de energía neta de 85 kWh (93 kWhbrutos), la autonomía homologada según el ciclo WLTP es de hasta 488 km. La tecnología de 800 voltios permite realizar cargas rápidas utilizando corriente continua con una potencia de hasta 270 kW. De serie, la recarga en corriente alterna permite cargar hasta 11kW. Ambos modelos incluyen el sistema de carga compact con una potencia de hasta 11 kW, el cable parautilización con un enchufe doméstico o un enchufe industrial, y un cable modo 3 para estaciones de carga pública. Poco después del lanzamiento se podrá elegir opcionalmente el cargador de abordo con una potencia de 22 kW.

En materia de chasis, el Audi e-tron GT muestra un gran equilibrio entre dinamismo y confort, gracias a tecnologías como el selector de modos de conducción Audi drive select, la dirección enlas cuatro ruedas, el control de amortiguación, la suspensión neumática de tres cámaras, la

tracción quattro eléctrica y bloqueo regulado del diferencial en el eje trasero. Los tamaños de lasllantas llegan hasta las 21 pulgadas y los discos de freno, que pueden ser carbocerámicos en opción, tienen un diámetro de hasta 420 milímetros.



Equipamiento

El equipamiento del Audi e-tron GT quattro incluye una completa dotación de elementos de confort, infotainment y sistemas de asistencia, todos ellos de alta tecnología. Entre el equipamiento de serie destacan el sistema Audi pre sense front, los faros LED con intermitentes dinámicos, el Audi parking system plus, la cámara de marcha atrás y el asistente de mantenimiento de carril. También son de serie el techo panorámico de cristal, el climatizador de tres zonas, el Audi MMI Navegación plus, los asientos deportivos, la bomba de calor y la climatización estacionaria de confort. En cuanto al tren de rodaje, cuenta con control de amortiguación y llantas de aleación de 19 pulgadas, con neumáticos 225/55 en el eje delantero, y 275/45 en el eje trasero.

La versión RS tiene una serie de detalles de estilo diferenciadores, como la parrilla en negro brillante, el paquete óptico negro, las molduras de acceso en las puertas con iluminación o las inserciones en lacado efecto seda plata paladio, además de un equipamiento adicional muy completo con respecto a la versión GT quattro. Entre los elementos más destacados se encuentran los faros Matrix LED con intermitentes dinámicos, los asientos deportivos plus delanteros, el equipo de audio Bang & Olufsen Sound System 3D o la tapicería en microfibra y cuero sintético.

La variante más deportiva del gran turismo eléctrico también equipa de serie opciones orientadas al máximo rendimiento, como la suspensión neumática adaptativa, el sistema defrenos con discos recubiertos de carburo de tungsteno y el bloqueo regulado del diferencial trasero. Las llantas de 20 pulgadas tienen un diseño de cinco radios dobles y neumáticos 245/45 en el eje delantero y 285/40 en el trasero. El sonido deportivo e-tron sport sound (opcional en el e-tron GT quattro), configurable desde el sistema Audi drive select, permite una experiencia de conducción más emocional, y resulta perceptible tanto desde el interior como desde el exterior del vehículo.

Otras opciones destacadas que puede incorporar el gran turismo eléctrico son el techo de carbono, el asistente de visión nocturna, las cámaras de entorno, la instrumentación proyectada en el parabrisas Head-up display y los frenos carbocerámicos.