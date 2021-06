Miedo a la movilidad de las víctimas de agresiones sexuales

La cadena valenciana de gasolineras automatizadas Gasexpress, uno de los principales operadores del sector a nivel nacional, ha decidido reforzar su compromiso social, y el próximo 23 de junio, donará 3 céntimos por litro de lo que se facture ese día a la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género (FAMUVI) y al Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS) que tienen como objetivo erradicar la violencia contra las mujeres y ayudar a las víctimas a continuar con una vida digna basada en el respeto y la dignidad.

Así, la red de gasolineras adopta un papel activo en la lucha contra un problema social que sacude España desde hace ya muchos años. En concreto, el pasado mes de mayo el Ministerio de Igualdad comunicó que siete mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas. En España no se registraban esta cifra desde enero de 2020, previo a la pandemia. Por esta razón, la compañía a decidido dedicar su día solidario a este

problema.

“Las agresiones sexuales en particular y la violencia de género en general es un problema que nos atañe a todos. Cualquiera, desde su posición y con sus circunstancias, puede luchar contra esta práctica nefasta que tienen algunas personas. Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena, para que los profesionales que se dedican a ayudar a las víctimas que sufren estos malos tratos tengan más recursos y

reconocimiento. Necesitamos más que nunca, que el próximo 23 de Junio, nuestros clientes acudan a Gasexpress y llenen sus depósitos y así conseguiremos la máxima aportación en este desafío solidario”, explica Jorge Pomar, cofundador de Gasexpress.

Por su parte, la Presidenta de Famuvi, María Argentina, señala que “la Violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, malos tratos, agresiones sexuales, acosos, prostitución, trata de seres Humanos etc., es una conducta unilateral (de los hombres contra las mujeres) que procede de una situación estructural de desigualdad. No es un hecho aislado y tampoco es un problema del ámbito privado, es un fenómeno

hegemónico de las sociedades patriarcales, basado en normas, valores y comportamientos socialmente aceptados, que han justificado tradicionalmente las conductas de dominio y abuso de los hombres sobre las mujeres”. Y continúa diciendo que “gracias a las acciones solidarias y comprometidas en este empeño, como la que va a llevar a cabo Gasexpress el día 23 de junio, pone en relieve

que la violencia de género no es un problema que atañe a las mujeres, sino que es un problema que debe abordar toda la sociedad”.