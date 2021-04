El restaurante valenciano donde Michael Jordan se comió cuatro platos de pasta

Cuando en 2017 se celebró en Cheste el mundial de motociclismo, la estrella mundial del baloncesto, Michael Jordan, acudió a Valencia para presenciarlo. Entre algunas de las actividades que realizó el exjugador de la NBA fue acudir al afamado restaurante la Trattoria Da Carlo.





A Jordan le gustó tanto que repitió cuatro veces





Jordan seleccionó de la carta uno de los platos de pasta con mariscos. Lo curioso es, según cuenta su gerente Carlo, "me pidió ketchup. A lo que le contesté que como hostelero me negaba a echarle esa salsa a este maravilloso plato".





Lo sorprendente de la anécdota es que Jordan no solo dio su "ok" a no echarle la salsa al plato si no que le gustó tanto que repitió hasta cuatro veces.





UN REFERENTE EN LA COCINA ITALIANA





La pasta con marisco es un plato al que los valencianos no están acostumbrados pero que es una receta típica italiana. En este sentido la Trattoria Da Carlo se ha consolidado como un referente no solo en este sentido si no también en todo lo relacionado a la cocina napolitana.





Además de los platos típicos napolitanos, el restaurante se ha convertido en una de las mejores opciones para comer pizza los lunes ya que Carlo prepara desde el jueves la masa y tan solo podemos probarla los lunes. Así comenzar la semana es más delicioso. "La masa es fundamental para realizar una buena pizza", reconcoe el italiano.





CÓMO CONSEGUIR UNA PASTA CASERA PERFECTA



Según nos cuenta Carlo, gerente de Tratoria Da Carlo, el secreto para hacer una pasta secreta de diez es utilizar una buena harina doble cero que tiene más sustancia. Huevo campero fresco y sobre todo buen arte y paciencia. Debe estar tendida secando entre tres y cuatro horas.









