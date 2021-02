José Manuel Miguel: "La clave del éxito es mucho sacrificio y riesgo"

José Manuel Miguel Chef de los restaurantes Beat y Confort reconoce que desde que comenzó su andadura en las cocinas siente mucho orgullo al mirar atrás. "Si a mí hace diez años me hubieran dicho lo que iba a conseguir no me lo hubiera creído pero hay mucha parte de sacrificio y de riesgo porque he salido muchas veces de mi zona de confort".

Se me ofreció la oportunidad de volver a París

Dentro de este flashback a su larga trayectoria José Manuel recuerda que uno de sus grandes logros fue situar en el lugar que se merecía el restaurante submarino de la Ciudad de las Artes y las Ciencias del que fue Jefe de Cocina. "De ese reconocimiento se me ofreció la oportunidad de volver a París y salir de mi zona de confort".

SER PROFETA EN SU TIERRA

José Manuel es el único chef estrella Michelín que lo ha sido tanto en España como fuera de ella, en Francia. Un hecho que él mismo reconoce que cuando se fue a París, "España estaba sumida en una crisis y la oferta de restaurante que a mí se me ofrece no existía en nuestro país. Igual si España hubiese vivido otro momento económico a lo mejor en vez de irme a París me hubiese ido a Alicante o Castellón, quién sabe".

Y LLEGÓ EL COVID

Dentro de toda la vorágine que un cocinero de su nivel vive en el día a día José Manuel Miguel reconoce que "como somos culos inquietos y siempre llevamos la adrenalina del servicio y del restaurante pues lo llevamos mal. He aprovechado para dedicarle tiempo a mi familia, a formarme y a crear nuevos platos para el futuro. Intento en esta situación seguir creciendo".