El último gran concierto en Valencia antes de la pandemia

No hay Fallas sin conciertos y como viene siendo costumbre en los últimos años, siempre organizados por las emisoras musicales de Cadena 100 y RockFM. El último concierto celebrado en Valencia antes de la pandemia fue el que llevó a cabo RockFM para celebrar el 50 aniversario del Festival de Woodstock. El año pasado se cumplían 50 años desde que el descontento social y la represión acumulada durante toda la década de los 60 estalló a través de la manifestación popular más importante de la historia de la cultura contemporánea.

El concierto contaba con algunos de los mejores músicos del país y un repertorio imbatible, sin duda fue lo más cerca que estuvimos de revivir este gran acontecimiento.

Fue el último gran concierto de Valencia antes de la pandemia

A las 20:00 se abrió el recinto y fue entrando la gente con gran expectación (y un poco de frío). Las bambalinas eran un ir y venir de talento llegado desde todas las partes del país, entre ellos: Carlos Tarque (M-Clan), Aurora García (Aurora and the Betrayers), Abel Lorenzo (Los Vinagres) , Germán Salto (Salto), Toño López (The Soul Jacket), Cristina Saiz, Merche Cardoso, Juan Ferro, Junior Mackenzie, Costa Oeste (Dani Merino, Peter Abels, Pit Idoyaga) y Julián Maeso.

A ellos se les unió una banda base de ensueño formada por: Luis Pinel (Aurora and the Betrayers), Iñigo Bregel, Germán Herrero y Andrea Conti (Los Estanques), Pablo Perez (Bellrays), Ricky Villabona (Runaway Lovers), Jokin Salaverria (Sotomonte), Diego Jimenez y Luis Saler (Zulu Men)

Fueron más de dos horas de concierto en las que la conexión entre músicos y público fue increíble desde el primer momento.

En este aniversario de pandemia y dentro de unas Fallas sin Fallas, no podían faltar esas notas musicales que nos recuerdan que los buenos momentos siempre vuelven. Aquí te dejamos con los momentos de oro. Porque #EnCopeSiHayFallas