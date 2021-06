Yunus: “Yo soy mediocentro. Me gusta defender y atacar”

Lo primero: ¿cómo le gusta que le llamen?

Yunus. En la camiseta llevo Musah, pero me llaman Yunus.

¿Cómo está?

Bien, gracias. Fue una temporada positiva para mí, debutando con el primer equipo. Estoy muy contento con eso. Aprendí muchas cosas buenas esta temporada y quiero seguir este camino, mejorando.

Yunus con EEUU



Su familia es de Ghana, nació en New York. Con solo unos meses, se marchó a Italia y con 10 años, a Inglaterra.

Mis padres son de Ghana. Se fueron a Italia para vivir y trabajar. Yo nací en Estados Unidos, en New York, en el Bronx, porque mi madre viajó allí por un tema familiar, cuando estaba embarazada. A los pocos meses me fui a Italia otra vez, y allí viví hasta los nueve años. A Ghana he ido un par de veces de vacaciones. Me encanta el país y me gusta volver a los orígenes de mis padres.

Y con tantos vínculos distintos, cómo se siente.



De Ghana, es el país de mis padres. Me siento muy conectado. En Italia crecí desde pequeño. Tengo muchos amigos, el pueblo donde crecí. Nací en New York y el sentimiento también es muy grande. Por último, Londres es mi adolescencia. Tengo muchas experiencias allí. Recordar, aprender, amistades… cuando tienes tantas conexiones con países diferentes, es difícil elegir. Tienes un poco de todo, eso es lo bueno.

Yunus en el Arsenal FC



Fue muy difícil, abandonar Italia…

No quería ir a Londres. Solo conocía Italia y no quería dejar a mis amigos. Luego, una vez en Londres, encontré pronto amigos y les gusta mucho el fútbol. El cambio fue más sencillo. Aquí en España también. Cuando tienes gente ayudándote, es más fácil todo. Me gusta la gente, aprender nuevas cosas…

Cómo fue su adaptación en Inglaterra. Tenía 10 años.



Comunicarme en clase, con las matemáticas, no había problema; son iguales (ríe). En inglés el resto era más complicado. Pero me gusta hablar con la gente. Jugando al fútbol, éramos niños jugando libre y daba igual el idioma.

Por qué el Valencia CF

Tuve muy buenos años en el Arsenal FC, lo disfruté muchísimo. Tengo grandes recuerdos. Pero tomé una decisión para mejorar en mi carrera como futbolista. La decisión fue rápida: tenían mucho interés en mí, con jugadores e historia muy grande. El proyecto que se me ofreció hizo que fuese una decisión clara. Tenía que hacerlo para ayudar en mi futuro. Fue difícil dejar el Arsenal

¿Le quiso algún otro equipo?

No.

Yunus entrenando con EEUU



¿Siempre fue un jugador de banda?

Yo soy mediocentro, número 8. Me gusta defender y atacar. Ir y volver. Al final de mi etapa en el Arsenal, jugué en banda con la sub-18. Ya aquí en Valencia, Chema (Sanz) empezó a explotar mi velocidad en banda. Y en el primer equipo también. Pero mi posición es mediocentro.

¿Quiénes son sus referentes?



Pogba, Kanté. Esos me gustan.

¿Le ha costado adaptarse a la banda?



Sí, creo que me ha costado, porque es un perfil diferente. Tienes ahí la banda, cerca de ti. Mientras que en el medio tienes todo el campo.

Qué le supuso formar parte de la primera plantilla



Fue un orgullo. Quise disfrutar el momento. No siempre se tiene la oportunidad de entrenar con el primer equipo. Todos queremos eso cuando estamos en la Academia. Por orgullo, solo pensaba en disfrutar.

¿Cómo veía al Valencia CF en la distancia?



Un equipo con mucha historia, muchos jugadores en la plantilla con un alto nivel y con una apuesta fuerte por los jóvenes.

Cómo está aquí en la ciudad



Tengo un hermano en Valencia conmigo. Dos hermanos más y una hermana lejos. Somos cinco en total. Siempre hablamos por el móvil y en vacaciones iré a casa para verlos. Me gusta Valencia, está todo cerca. Puedo ir andando a todos lados.

Por qué eligió a Estados Unidos.



Es la definitiva. Es mi decisión final. Estoy concentrado en ayudar a los Estados Unidos y a disfrutarlo. Me quisieron seleccionar Ghana e Inglaterra también. Todas menos Italia. Decidí USA porque me gustó mucho cómo me quisieron. Los entrenadores hablaron conmigo, el proyecto que tenían y el protagonismo que podía tener.

Nico Estévez (técnico valenciano en la selección USA) le ayudó…



Sí, fue una gran ayuda para tomar la decisión. Hablamos cada día del Valencia CF y es bueno tener a alguien fuera con la experiencia de aquí.

Con quién se lo pasa bien en el equipo.



Con todo. Estoy más con Koba. También con Uros (Racic), Álex Blanco…

¿Quién le ha impresionado más?



Gonçalo (Guedes). Sus disparos. Son los que más me impresionan. Le pega muy fuerte, he visto muchos goles suyos fuera del área. Tiene muy buen golpeo.

¿Se quiere quedar este verano en el Valencia CF?



Sí, sí.