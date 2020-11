Yunus "ficha" por EEUU

Tenía donde elegir, pero parecía haberlo hecho ya. Sin embargo, la vida de este chaval todavía menor de edad sigue descubriendo capítulos a una velocidad sólo comparable a la suya recorriendo el terreno de juego. Nació en Nueva York, de ascendencia ghanesa, vivió en Italia y ha jugado con las categorías inferiores de la selección inglesa desde la sub15 a la sub18. De hecho su último partido internacional lo disputó a principios del mes de octubre frente a Escocia en Saint George's Park, un choque amistoso que curiosamente tuvo que ser suspendido al descanso, puesto que el técnico de los escoceses dio positivo por coronavirus.

Y ahora, después de algunos rumores que apuntaban al cambio, llega la confirmación de la convocatoria de la selección absoluta estadounidense para disputar dos partidos amistosos en Europa. El primero, en Swansea contra País de Gales el 12 de noviembre y cuatro días más tarde en Austria ante Panamá. Gregg Berhalter, el seleccionador norteamericano, ha citado a 10 futbolistas por primera vez y, entre ellos, el más joven es el futbolista del Valencia CF, del que se destaca en la citación el gol marcado frente al Getafe CF el domingo "recorriendo 70 yardas antes de conseguir el primer gol...". La presencia del valenciano, Nico Estévez, en el staff del combinado de las barras y estrellas también habrá tenido algo que ver.

