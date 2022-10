Yunus OK, Castillejo es duda

Semana complicada para el Valencia que afronta la visita al Osasuna el próximo viernes. Un campo siempre difícil, ante un equipo en un gran momento de forma. A todo esto, hay que añadir la maldición del visitante que persigue a los chés. No ha ganado todavía fuera de casa en lo que va de temporada. De hecho, no gana lejos de Mestalla desde el pasado mes de marzo ante el Elche en el Martínez Valero.

Con este escenario, Gattuso encara la preparación del partido ante el equipo de Jagoba Arrasate. No podrá contar con el sancionado Marcos André, pero no altera sus planes para nada. El delantero brasileño no acaba de coger la regularidad desde su llegada la pasada campaña al equipo y los minutos que tiene, los desaprovecha con actitudes infantiles como la del domingo en Cornellà que le costó la expulsión y, ya veremos, si el castigo de su entrenador que acabó muy enfadado por esa acción y así lo hizo constar en rueda de prensa.

Castillejo es duda ante OsasunaVCF





Volverá Yunus Musah. El neoyorquino ha estado ausente en los últimos compromisos de liga, Celta y Español, por unas molestias en la zona inguinal. La lesión coincidió con un problema vírico que le debilitó bastante físicamente y que ha retrasado su regreso con el grupo. Desde ayer ya entrena con sus compañeros sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna y, si no hay contratiempo, se le espera en la convocatoria para Pamplona. Ya veremos si de inicio. El norteamericano estaba siendo un indiscutible en los onces de Gattuso y uno de los futbolistas más en forma en el inicio liguero.

Vuelve Yunus y es duda Samu Castillejo. El malagueño arrastra desde hace un par de semanas unas molestias en la zona intercostal y esta mañana ha trabajado en solitario en el gimnasio de Paterna. Jugó infiltrado ante el Español y podría repetir protocolo aunque es algo que no gusta en los servicios médicos porque esa actuación no permite acabar con las molestias de manera definitiva. Quedan tres días y habrá que estar pendientes de la evolución de las molestias para ver si remiten o toca parar al futbolista.

Hugo Duro podría ser la novedad en el onceVCF





Por lo demás, el técnico acabó contento con el fútbol de su equipo, a pesar del empate ante los blanquiazules y podría repetir once. La duda vuelva a estar entre los dos goleadores, Paulista y Çomert, aunque parece que el brasileño tiene ventaja junto a Diakhaby en el centro de la defensa. La otra duda está en el centro del campo. Guillamón es fijo. Almeida le gusta pero no hizo un buen partido y vuelve Yunus. Y en la izquierda, Nico e Ilaix, pugnan por una vacante. Arriba, pendientes de Castillejo, Lino y Cavani son fijos y Hugo Duro sería la alternativa al extremo malacitano.