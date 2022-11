Yunus bate un récord de Estados Unidos

El Valencia CF disfrutó ayer de los primeros minutos de un futbolista de su plantilla en el Mundial de Qatar 2022.Yunus Musah debutó en el partido que cerraba la jornada del lunes ante la Gales de Gareth Bale. El valencianista partió como titular y completó 74 minutos actuando de interior en el combinado de Gregg Berhalter. El pitido inicial de Abdulrahman Al Jassin, árbitro del partido, convirtió a Yunus en un hombre récord. Nacido en Nueva York, con origen ganés, pasado en Italia y formado en las inferiores de Inglaterra, Musah es ya el futbolista más joven de la historia en jugar una Copa del Mundo con Estados Unidos. Con 19 años y 358 días, es el primero en hacerlo antes de cumplir las dos décadas de vida.

