López Arostegui: "Jugar la Euroleague es mi objetivo desde pequeño"

¡Enhorabuena!

Desde dentro lo hemos celebrado como se merece. Al final ganar una medalla y de la manera como la hemos conseguido lo hace un poco más especial. Fuimos ganando partidos y los disfrutamos como enanos. Cuando la gente nos cuenta cómo lo ha vivido lo hace más especial aún.

El campeón de Europa, en COPE



Es una proeza lo conseguido

Según las quinielas no aparecíamos como favoritos, con equipos con super estrellas mundiales, pero nosotros hemos ido a lo nuestro, poco a poco. Hemos forjado un equipo que a nivel colectivo éramos peligrosos que al final es la gracia. No dependíamos a cien por cien de nadie. Eso se ha plasmado en la pista.

¿Ha tenido suficientes vacaciones?

Aprovechamos entre la ventana y el Europeo, pero sí.

Temporada larguísima y durísima

Seguro que aprovecharemos los momentos de desconexión, pero empezar así el año es una gozada. Jugamos Euroliga otra vez y para mí es muy ilusionante.

López Arostegui y el trofeo del Eurobasket



¿La Euroliga supone un cosquilleo especial?

Cuando eres pequeño sueñas con jugar a baloncesto y después jugar la Euroliga es uno de los objetivos que te fijas cuando empiezas.

¿Qué equipo tiene Valencia Basket?

Se ha formado un equipo muy competititvo, para jugar a un gran ritmo, con todos los puestos bien cubniertos. Hay un gran grupo con mucho nivel fisico

Álex Mumbrú

Quiere marcar su filosofía en el juego, en los hábitos, en la seriedad cuando se entrena. Los detalles van a ser muy importantes y nos tendremos que cuidar.

Xabi atiende a Deportes COPE Valencia



Reto individual

No suelo marcármelos, la verdad. Quiero aportar lo máximo posible en todas las facetas. Me he de cuidar muy bien y a hacerlo lo mejor posible

Objetivos colectivos

Ponernos en clasificaciones ahora no toca. El tiempo nos podrá en nuestro lugar. Queremos tener muchos boletos para empezar bien y seguir haciéndolo así.