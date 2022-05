Vuelve pronto, Levante UD

El LevanteUD goleó en Vallecas al Rayo (2-4), que no pudo celebrar ante su afición la permanencia debido al repaso que le dio el conjunto valenciano, que, con goles de Coke, Roger Martí y un doblete de Gonzalo Melero se llevó los tres últimos puntos de la temporada.



Con poco en juego, y sensaciones muy opuestas por diferentes motivos, Rayo y Levante se vieron las caras en Vallecas bajo un ambiente festivo por el tinte de colorido que dio al partido la afición local, que no dejó de cantar y celebrar la permanencia.



El Rayo abrió el marcador a los 19 minutos por medio de Álvaro García, que se internó en el área por la banda izquierda, recortó a su defensor y lanzó un disparo que se coló en la portería de Daniel Cárdenas.



Aún así, el equipo valenciano no se amilanó en Vallecas y supo hacer frente a las adversidades para dar la vuelta al marcador antes del descanso. La igualada llegó en el minuto 25, cuando el uruguayo Marcelo Sarachi puso un centro desde la izquierda que remató a la altura del punto de penalti Gonzalo Melero.

Melero acaba la temporada con siete goles



Dos minutos antes del descanso el Levante aprovechó una jugada a la contra para marcar el segundo. José Luis Morales aprovechó un fallo defensivo para iniciar la carrera por el costado izquierdo y, al llegar a línea de fondo, puso un centro al área para que rematara Roger Martí a gol.



En el tiempo añadido el Levante amplió su diferencia. Mario Suárez se equivocó al sacar el balón jugado y lo recuperó Gonzalo Melero, que desde la frontal lanzó un disparo que superó a Luca Zidane.



Tras el descanso, el Rayo volvió a salir algo despistado y cometió algunos fallos defensivos que permitieron al Levante seguir creando peligro hasta que Bebé se inventó una jugada individual y fue derribado en el área. Sergi Guardiola no falló desde los once metros.



Los intentos de remontada del Rayo se vieron frustrados con un nuevo tanto del Levante. Bardhi lanzó una falta, tocó Pepelu, remató Rober Pier y sacó Catena en línea de gol y el rechace lo aprovechó Coke Andújar, que se emocionó en su despedida como jugador del equipo valenciano.



Con esta victoria el Levante concluye la temporada penúltimo con 35 puntos y el Rayo, en mitad de tabla, con 42, pero con el sabor agridulce de las tres últimas derrotas.

Melero López anuló un gol a Morales









Ficha técnica:



2 - Rayo Vallecano: Luca Zidane; Balliu, Mario Suárez (Comesaña, m.61), Catena, Kevin Rodrigues (Vere, m.80); Valentín, Unai López; Bebé (Sylla, m.71), Nteka (Pathé Ciss, m.61), Álvaro; y Guardiola (Falcao, m.71).



4 - Levante: Cárdenas; Coke (Vezo, m.85), Róber Pier, Postigo, Saracchi (Pubill, m.63); Radoja, Melero (Pepelu, m.46), Bardhi, Morales; Cantero (Faraj, m.87) y Roger Martí (Miramón, m.63).



Goles: 1-0: M.19 Álvaro; 1-1: M.25 Melero; 1-2: M.43 Roger; 1-3: M.45 Melero; 2-3: M.60 Guardiola, de penalti; 2-4: M.76 Coke.



Árbitro: Mario Melero López (Comité andaluz). Amonestó a Saracchi (m.55), Postigo (75) y Vezo (86), del Levante.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 38 de la Liga Santander, disputado en el estadio de Vallecas de Madrid ante 8.446 espectadores.