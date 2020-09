Vuelve el mejor baloncesto a la antena de COPE+

Valencia Basket arranca el curso baloncestístico 2020-2021. En plena pandemia del coronavirus, el mejor baloncesto regresa como elemento de distracción y generador de ilusión entre sus aficionados. No es para menos. El conjunto taronja inicia una temporada cargado de motivos para hacer, una vez más, historia. Y de nuevo el Tiempo de Juego Valenciano estará ahí para contarlo, de la mano de Carlos Martínez y José Manuel Segarra en la narración y con nuestro compañero de la agencia EFE, Nacho Herrero, en los comentarios. Ellos serán los encargados de transmitir a los oyentes de COPE+Valencia toda la emoción y la pasión de este maravilloso deporte.

Dubljevic es el capitán de Valencia Basket

A través del 92.0FM en la radio convencional. También en nuestra página web: www.cope.es/valencia. O si lo prefieres en las aplicaciones de Tiempo de Juego y de la Cadena COPE para dispositivos móviles. Sencillo: abres la aplicación, despliegas el menú. Buscas emisoras, ‘pinchas’ en València y, estés donde estés, escucharás el directo con Valencia Basket. Desde cualquier rincón del mundo; gratis.

La previa, el partido, el análisis y los protagonistas en cada uno de los compromisos de Valencia Basket tanto en los encuentros de la Liga Endesa como en los duelos de la Euroliga. Un calendario lleno de enfrentamientos por todo lo alto, para uno de los proyectos más ambiciosos del club, en sus 33 años de historia.

La pequeña revolución en La Fonteta llegó este verano con las bajas de Brock Motum, Maurice Ndour, Jordan Lloyd, Aaron Doornekamp y Alberto Albalde. Más las incorporaciones de Klemen Prepelic, Derrick Williams, Martin Hermannsson, Nicola Kalinic y Jaime Pradilla. Además, hombres importantes como Sam Van Rossom, Fernando San Emeterio, Guillem Vives, Bojan Dubljevic, Louis Labeyrie, Mike Tobey, Joan Sastre, Quino Colom y Vanja Marinkovic seguirán en la plantilla. Un equipo dirigido por Jaume Ponsarnau para aspirar a todo, luchar como siempre y soñar como nunca.

En Deportes COPE Valencia, analizamos el comienzo de la temporada.

Liga. Euroliga y Copa en Tiempo de Juego

“Es una pena que, justamente en el año en que se confecciona un auténtico equipazo (no me atrevería a decir el mejor de la historia), coincida con el año en que no habrá gente o muy poca gente en las gradas de la Fuente de San Luis. En cualquier caso, la sensación es que mucho se tiene que torcer la cosa para que este equipo no dé grandes alegrías. Tiene muy buena pinta y se va a disfrutar, eso es seguro”, afirma José Manuel Segarra, narrador de todos los partidos de Valencia Basket en la Euroliga.

“Para mí son las mejores sensaciones. Valencia Basket ha hecho la mejor plantilla de su historia, a nivel individual. Ha fichado lo que necesitaba y ha dado un paso al frente como club y como plantilla. Espero un equipo competitivo, que esté en el top-8 de la Euroliga. Eso sí: no le podemos pedir que sea campeón en Europa o ACB”, afirma Carlos Martínez, encargado un año más de narrar la competición doméstica en COPE+.

“Estoy expectante. Valencia Basket ha hecho una plantilla para pelear por grandes cosas y por dar un paso más en la Euroliga. El objetivo es la clasificación para el top-8 pero prudencia. Una cosa son las plantillas sobre el papel y otra ganar sobre la pista. Los equipos de Jaume Ponsarnau no han empezado tradicionalmente bien y es una de las cosas que debe de mejorar para no cargarse la mochila con demasiadas piedras desde el inicio. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el cambio de perfil en los jugadores: es un vestuario con más aristas que en años anteriores y para eso no hay nada como ganar partidos”, asegura Nacho Herrero, comentarista de lujo una temporada más en Tiempo de Juego.

El espectáculo, un año más, está garantizado. Baloncesto. Pon la radio. Es Tiempo de Juego. Porque nadie te lo cuenta como nosotros…