Voro: “No vamos a repartir minutos para que todo el mundo juegue y se sienta contento”

Enfermería y convocatoria

“Están todos disponibles. La convocatoria: se quedan fuera Jason y Cutrone. Además de Cristian Rivero”.

Cómo se afronta el partido

“Lo afrontamos desde otra perspectiva, lógicamente. Después de ganar el domingo, que era lo que necesitaba el equipo para liberarse de esa ansiedad, de esa presión, nos da la posibilidad de ir a competir contra un grandísimo rival. Es un reto poder dar un rendimiento ante uno de los mejores equipos de España que está peleando la Liga. Es el que en mejor forma ha llegado al final de temporada”.

Voro dirigiendo la sesión





Qué le gustaría que quedase de estos tres partidos



“El primer reto, cuando hablamos la semana pasada, era ganar el partido que nos liberara. El reto es que el equipo siga creciendo. El reto es ganar los máximos puntos posibles y que el equipo siga vivo y compita hasta el final. Con el año tan difícil que llevamos, esta liberación, tenemos que luchar para que no ocurra lo contrario. No digamos: ya hemos llegado y bajemos los brazos. La línea es competir con las máximas garantías para que se vea un equipo atrevido y liberado. Que crezca. Sucede que los elementos de toda la temporada, que el futbolista los tiene en la cabeza, produzca una cierta dejación. Por respeto a la profesión, tenemos que dar lo máximo. Dar una buena imagen. Un equipo que tenga alma”.

Idea de equipo



“Con el objetivo de sumar el máximo número de puntos posibles. No vamos a repartir minutos para que todo el mundo juegue y se sienta contento. La línea es competir para ganar. Nuestro paso adelante, de alguna forma, dentro de la dificultad que entraña, es tener la firmeza de poder competir”.

Dar descanso a los futbolistas de la Eurocopa

“No contar con gente que pueda estar en la Eurocopa: rotundamente no. La portería no la tenemos planteada. Jugará el mejor en cada momento. Valorándolo todo. La idea general no será rotar por Eurocopa u otras cosas”.

Cutrone, segunda vez fuera de la lista

“Tenemos que elegir. Arriba tenemos diferentes opciones. No quiere decir que no vaya a ir más. Están todos bien, no hay nada contra él. Es una decisión en la que buscamos las mejores opciones. En función de las características del rival”.

Paulista muestra músculo



Partido a domicilio

“En esto, no hay diferencia. Fuera de casa no hay público. Tenemos un partido, fuera, para poder enlazar dos victorias que no hemos conseguido este año. No valoramos si es fuera de casa o en casa. El reto es competir el partido, contra un rival en un gran estado de forma y fantásticos futbolistas. Son agresivos, movimientos automatizados… no es casualidad que estén compitiendo el título de Liga. Para nosotros es un reto brutal”.

Sistema

“Los sistemas, las características de los futbolistas, te los cambian. Nosotros, más allá de los sistemas, queremos buscar cómo podemos dotar al equipo de un cierto balance en ataque y defensa. Jugamos con tres defensas, la anterior también, en otros partidos también. Estamos abiertos a jugar con el sistema que podemos rendir más. El equipo con defensa de cuatro ha jugado muchos partidos, con defensa de tres menos, pero los futbolistas lo conocen”.

Tercer enfrentamiento al Sevilla FC

“Delante tenemos un rival de los más difíciles de la temporada. No le hemos ganado ni tan siquiera marcado un gol. Queremos ponerlos en problemas”.

El partido frente al Real Valladolid

“Lo hemos vuelto a ver y lo hemos analizado. El Valladolid tuvo más posesión. En la primera parte tuvimos algunos desajustes a la hora de saltar en la presión. Le quisimos dar al equipo opciones por dentro con Kangin y Guedes. Y profundidad por fuera con los laterales. Reforzamos la defensa con tres centrales. Buscamos los tres puntos. Lo más importante era ganar”.

Estilo de juego

“Independientemente de los sistemas, es la primera vez que juego con defensa de tres como entrenador. Lo que marca el sistema, es la parte de atrás. Hay matices. Lo que buscamos es que, en función de las características de los futbolistas, darle al equipo las mejores opciones para atacar y defender. Todos son válidos. Es una variante que tenemos ahí”.

¿Voro entrenador?

“No. En el Valencia no había visto ninguno entrenamiento. Tenía otros cometidos. El lunes fue la primera vez, con el staff que tenemos buscamos las mejores soluciones al equipo. Las funciones son de entrenador por estos cuatro partidos, nada más”.

Cambio de rol con el Sevilla FC

“Lógicamente, históricamente, el Valencia ha tenido momentos que ha ganado la Liga por dos veces en la época reciente. Ser el tercer equipo de España. Es un club de mucha exigencia y tenemos que luchar por posiciones europeas todos los años. El Sevilla lo está haciendo bien y nuestro reto es intentar competir con ellos en un proceso que actualmente es inviable. Haciendo las cosas bien y tomar buenas decisiones, crecer deportivamente. Sevilla y Atlético de Madrid están haciendo muy bien las cosas. ¿Nuestro espejo? Sí. ¿Fácil? No es. Pero es el camino”.