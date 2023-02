Voro: "No me preocupa si están buscando entrenador. No soy, ni seré un problema"

Voro ha comparecido ante los medios en Paterna en la previa del choque ante el Atlethic de Bilbao en Mestalla. El técnico de L'Alcudia es consciente de que puede ser el de mañana, su úlitmo partido en el banquillo en esta nueva interinidad tras la marcha de Gattuso. A pesar de que la intención del club que se le comunicó era que permaneciera al frente del equipo hasta final de temporada, los resultados han hecho cambiar la opinión en tan solo diez días, algo que asume y tenía asumido el propio Voro desde que le comunicaron su nuevo cargo.

El preparador valenciano se ha mostrado sincero y transparente en la rueda de prensa y focalizado, unicamente, en ganar mañana al equipo de su buen amigo, Ernesto Valverde.

Lesionados

Kluivert está en la lista para ayudarnos mañana. Perdemos a Guillamón y Paulista por sanción y Thierry esperamos que la semana que viene pueda entrar ya en la convocatoria para Getafe.

Se está hablando de entrenadoresque pueden llegar, ¿a usted le han comunicado algo al respecto?

No estoy al corriente de lo que se está hablando, paso muchas horas en Paterna que es mi obligación. El club no me ha comunicado nada, pero no tiene porque hacerlo, no me tiene que comunicar nada, el club tiene que hacer su trabajo y así lo entiendo, conozco perfectamente este club.

Manifestación de la afición en Mestalla

Respeto a la afición que tome la decisión que quiera. Es verdad que necesitamos el apoyo de la gente, pero no estamos en condiciones de pedir nada. El día del Athletic se vio que el equipo se vino abajo y necesitamos a la gente de cara. No me cabe ninguna duda de que la afición estará con el equipo.

El técnico ha trabajado cambios en el esquema ante el AthleticVCF





Perfil del nuevo entrenador

A mí el club no me ha comunicado nada ni pienso en eso. Yo tengo una realidad y lo dije el primer día. No soy ni seré ningún problema. El club puede tomar la decisión que quiera, yo estoy aquí para ayudar. Centrarme en el foco que es el partido de mañana y buscar soluciones para ganar, nada más.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Su frase tras la derrota en Girona, “no puedo dar más”. ¿Se arrepiente de haberla dicho?

Me siento capacitado desde el convencimiento de haber vivido otras situaciones del equipo parecidas. Detectando lo que podemos mejorar, ver videos, entrenar, hablar con los jugadores. Es un grupo que trabaja bien y no está desestructurado. Mi convencimiento es en lo que veo. Hemos incidido toda la semana en lo que podemos mejorar. El equipo mañana está convencido de lo que tiene que dar, ser un equipo atrevido. Desde el minuto uno ser competitivo porque necesitamos los tres puntos. No me arrepiento de lo que dije en Girona. Con la ilusión que íbamos y dos partidos perdidos, es lo me salió. Doy lo máximo y así voy a seguir. Buscando las mejores soluciones para que el futbolista dé su mayor rendimiento.

Derrota en Copa ante el Athletic

El partido de Copa puede ser un reflejo. Está muy reciente y sabemos cuál es el estilo del Athletic con muchas cosas buenas. En aquel partido cometimos errores que costaron goles y luego llegaron los nervios. Pero tenemos que pensar en nosotros, con la mayor predisposición ante un rival muy bueno y que tiene las cosas y conceptos muy claros. La clave es centrarse en ganar el partido.

¿Cómo está el equipo anímicamente?

El vestuario está bien y es consciente de la situación en la que estamos. Hemos tenido una semana completa para incidir en lo que debemos mejorar. Utilizando todos los cauces para darle la información a los jugadores para poder mejorar. El equipo ha jugado diez partidos en treinta y cinco días, y lleva muchos minutos en sus piernas y eso se suma al cansancio mental. Hay que salir de esa situación. El partido de Copa llevaba una ilusión implícita y el equipo se adelantó, pero luego llegaron los nervios y fueron muy superiores. Pero mañana sabemos lo que debemos de mejorar y en ello debemos centrarnos.

¿Le sorprende cómo se ha precipitado todo desde su llegada al banquillo?

Los acontecimientos han venido así, no me preocupa que salgan nombres, a mí me da igual. No me aporta nada pensar en ello, no puedo perder un minuto en eso. Después de dos derrotas, el objetivo está claro, evitar el descenso. No podemos decir que nos quedan 17 partidos, no, tenemos que sumar ya, y después pensar el partido siguiente. En la diana, el puntito rojo es el descenso y eso son palabras mayores. Estamos centrados en ese objetivo y hay que encontrar el camino más corto para alcanzarlo.

Voro es consciente de que puede ser su último partidoVCF





Usted ha incorporado a gente en su staff pensando en que acabaría la temporada. ¿Eso va a continuar así?

El club me dijo que incorporara a la gente que entendiera oportuno para mejorar el trabajo. Mi contrato pone el 30 de junio, pero esto es futbol, lo dije el primer día, si no ganamos el club tendrá que buscar soluciones. No soy un problema, no me importa si están buscando entrenador, no es mi problema, solo quiero que el equipo mejore y gane.





Están saliendo nombres como el de Baraja, Vicente Moreno, Escribá. Todos ellos son valencianos y conocen el club. ¿Cree que es un perfil que debe de buscar el club, alguien que conozca el Valencia?

Yo no tengo nada que decir respecto al que tenga que venir. Ni quién, ni cuándo ni cómo, ni perfil. Yo me centro en lo mío.

Cerrar la portería.

Este equipo debería mejorar el aspecto defensivo. Cerrar la portería. Ha llegado un momento en el que el equipo con la presión de la derrota, está jugando de otra manera, más balón largo. Es algo fundamental crecer desde la seguridad defensiva y eso lo hemos trabajado.

¿Firma el empate?

No estamos para conformarnos con un punto. Nuestro foco es ganar, necesitamos los tres puntos. Evitando la ansiedad, la precipitación y si el rival nos gana, que sea por sus méritos y no por nuestros errores como ocurrió en el partido de Copa. Tengo pensado ya la línea defensiva. Lo valoramos todo

¿La defensa de cinco es una posibilidad?

En función de la plantilla que tengas, tienes que plantear el esquema. Como jugador jugaba con cinco, pero como entrenador no lo he utilizado salvo en situaciones puntuales. Valoramos cualquier opción.

Kluivert será la novedad en la convocatoriaVCF





¿Javi Guerra es una posibilidad ante la ausencia de Guillamón?

Javi Guerra está creciendo. Pero esto no es una cuestión de nombres concretos, es una cuestión grupal.

El hecho de conocer a Valverde, ¿le ayuda para afrontar el planteamiento del partido?

Valverde es amigo mío. El Athletic tiene una filosofía de club más que de entrenador, aunque Valverde le da su sello particular. Es un equipo con un rendimiento muy regular. Nuestro foco somos nosotros.

¿Qué mejorar tácticamente en el equipo para ganar?

Los conceptos tácticos no cambian de la noche a la mañana. Con Gattuso el equipo hizo cosas muy buenas con balón, pero encajaba mucho y eso es algo que debemos mejorar.