Voro: “Hay que sumar mañana para evitar que los nervios entren al vestuario”

Voro vuelve a estar al frente del milagro. El objetivo es sumar tres puntos que ofrezcan el objetivo de la permanencia y, al rescate llega de nuevo Salvador, el salvador. Consciente de su situación de interinidad. Sin más ambiciones que ayudar y aportar su granito de arena como en otras tantas ocasiones, el técnico de L’Alcudia tiene claro que es vital sumar ante el Valladolid los tres puntos para evitar que los nervios y el pánico entre en el vestuario.

¿Qué vestuario se ha encontrado?



Responsabilizado por la situación. El vestuario está jodido porque la temporada no ha sido como esperaban ni mucho menos. Pero he visto a unos jugadores mentalizados con lo que se juegan en estas cuatro jornadas que restan y eso es muy importante para poder trabajar.

El de L'Alcudia quiere finiquitar mañana la permanencia



Su llegada de nuevo al banquillo.



Es un acto de responsabilidad, sin ningún objetivo más. Si el Valencia me necesita para mejorar la situación, me implico, me responsabilizo, no es una situación fácil para mí, pero ante esta situación no puedo hacer otra cosa que ayudar.

Gayà y Lato



La verdad es que el susto fue muy importante, el golpe le provocó que el nervio le durmiese la pierna. Nos asustamos mucho pero afortunadamente está bien. Lo mismo que Toni Lato. Sólo está fuera Cristian Rivero por unas molestias en el tobillo. Y se quedan fuera de la lista Álex Blanco y Cutrone.

Lim y su mensaje



Todo el ruido que hay alrededor del partido no nos debe despistar de nuestro foco. Nuestro objetivo es el partido de mañana, los futbolistas saben que nos jugamos mucho y estoy seguro que van a dar el máximo para afrontar un choque de la importancia como la de mañana. No nos puede desviar nada la atención sobre el partido y el objetivo de ganar.

Permanencia

La realidad nos dice que no estamos salvados y los jugadores saben que esto es futbol y las cosas pueden complicarse si desviamos la atención. Necesitamos tres puntos como mínimo y no podemos dejar las cosas para más adelante porque entrarán los nervios y las prisas en el vestuario. Tenemos el inconveniente de no tener a nuestra afición en el estadio. Siempre nos dio un plus en situaciones parecidas a la de ahora, es una lástima, pero tenemos que jugar con las condiciones que se nos presentan. Necesitamos los puntos.

Sistema de juego



La idea es buscar la mejor organización que podamos manejar. Por encima de los sistemas, está el ofrecer la comodidad a los futbolistas para que puedan desarrollar de la mejor manera su futbol.

Cutrone se queda fuera de la lista



Cambios de dinámica



No es una situación fácil. Acaba Gracia y al instante entro yo al vestuario. Me reuní con los jugadores para explicarles la situación como he hecho siempre. Soy interino. Lo que intenté explicarles es que estoy para ayudarles. He visto a Javi Gracia trabajar mucho y los he visto sufrir mucho porque ha sido una temporada muy complicada en lo deportivo. Me da mucha pena porque los he visto trabajar mucho.

Valladolid

Un equipo muy trabajado. Cuando va detrás en el marcador no se arruga y va arriba con muchas alternativas. Estoy seguro que será un partido muy complicado, como todos los que está jugando el equipo esta temporada. Si competimos, estaremos más cerca de la victoria, a veces no te da con eso, pero tiene que ser innegociable el competir al máximo desde el inicio.