Voro: “Bordalás es muy buen entrenador. Subió al Getafe de Segunda y llegó a Europa”

Próxima temporada. Kangin Lee

“La verdad es que todas las decisiones que hemos tomado, atienden a criterios inmediatos de rendimiento en partido. Siempre, mirando, el crecimiento del equipo. A partir de ahí, si un jugador termina contrato o no, si va a seguir o no, no lo hemos mirado. El camino era ese. Las decisiones se toman por algo. No sé si renovará o no. No me alcanza”.

La germanor. Ayudar al Elche

“Tengo amigos en Elche y en Huesca. El camino más recto, el más honesto, es hacer lo que estás haciendo en los últimos partidos. Además de parecerlo, tenemos que serlo. No nos consideramos que vayamos a bajar al Huesca o que el Elche se quede. Si el Huesca baja no será por nosotros. Es muy duro pero a nosotros nos gustaría que si nos jugásemos algo, nos gustaría que los otros equipos fueran profesionales”.

Voro dirigiendo el entrenamiento



Entrenador. José Bordalás

“No tengo ninguna información del club. Ni me ha consultado ni tiene que hacerlo. Estoy sentado aquí para entrenar al equipo. Las decisiones del club, mirará el nuevo entrenador en función de lo mejor vea. Bordalás es muy buen entrenador. En el Getafe, lo subió de Segunda y llegó a Europa. No estoy en esas decisiones”.

Futbolistas veteranos



“Es fundamental en un equipo, el ambiente del vestuario. Este año, durante todo el año, el ambiente no ha sido malo. Estamos satisfechos de cómo ha terminado. Por la dificultad de los partidos. Nos jugábamos el prestigio y el seguir creciendo. Y así hemos terminado. Estamos muy contentos. Ha habido muy buena conexión entre jóvenes y veteranos. Ha habido palabras agradeciendo los jugadores el trabajo de Mangala como de Gameiro. Profesionales que no han creado ningún problema”.

El Valencia CF es el peor visitante

“No tenía el dato. El peor equipo fuera de casa. Los números no son buenos. Esperemos mañana ganar. No por conseguir dos victorias en casa o quedar por delante del Levante, sino por quedar lo más arriba posible”.

Voro, en plena sesión



¿Por qué se queda fuera Cutrone?

“No. Con Cutrone tenemos que elegir. Tenemos otras opciones. Es una decisión técnica, no hay nada personal. Nada raro. Decisión técnica. Nos sabe muy mal pero no hay nada más”.

Qué mensaje le va a pasar al próximo entrenador



“No. A partir del domingo vuelvo a mi posición. No tiene ningún componente técnico. Si el nuevo entrenador me pregunta, le daré mi opinión. Estoy totalmente apartado de las decisiones técnicas en el club. Mi cometido es otro”.