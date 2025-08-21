Víctor García, antes de medirse al Barça: "Nos tenemos que hacer fuertes desde atrás"

Victor García repasa en COPE la actualidad del Levante antes de su estreno en el Ciutat de Valencia ante el Barça. El lateral derecho, procedente del Eldense, debutó en Primera división en la derrota del equipo granota en Mendizorroza.

¿Cómo están siendo estos primeros meses en el Levante?

Bien, la verdad es que con mucha ilusión. Al final, volver a Primera División para el club es un reto importante y nosotros la afrontamos con la máxima ilusión y las máximas ganas.

¿Qué sensaciones tienen para el partido del próximo sábado?

La verdad es que es un partidazo, yo creo, y cuando uno piensa en el ascenso a Primera división sueña con poder disputar partidos como este ante el Barça. Son partidos que a todo jugador le gusta jugar, sabiendo que es un rival complicado y difícil, pero bueno, también es nuestro primer partido en casa y estoy seguro que con nuestra afición vamos a vivir cosas bonitas.

Hablaba de la afición, lo que sí que parece es que ellos tienen mucha ilusión sobre todo de volver al Ciutat en Primera División porque se espera un lleno en el estadio...

Sí, la verdad es que sabemos que van a estar con nosotros y nosotros con ganas también de jugar ese primer partido sobre todo en lo personal que va a ser mi estreno en el Ciutat y con mucha ilusión.

¿Qué es lo que más les asusta y qué es a lo que más respeto le tienen del Barça?

Bueno, a ver, todos sabemos que el Barça tiene muchísimas virtudes sobre todo con balón, tiene jugadores muy determinantes e intentaremos pues resolver esas virtudes que tienen ellos con nuestro trabajo y con nuestra fortaleza defensiva sabiendo que lógicamente ellos tienen mucha pólvora arriba.

El Levante ha tenido en sus últimas temporadas en Primera División también la etiqueta de mata gigantes en algunos casos, de ganar al Barça, de ganar al Madrid, de hacer grandes partidos en el Ciutat ante equipos grandes. Ahora también un poco ese es el mensaje que habrá en el vestuario de con el objetivo de hacer lo mismo...

Sí, sabemos que históricamente son rivales que se le ha dado bien al club y ojalá que siga siendo así.

¿Cómo ha sido el hecho de empezar con derrota? Y sobre todo por cómo se produjo en los últimos minutos del partido...

Sí, la verdad es que teníamos el partido controlado sobre todo en los últimos minutos después del empate creo que tuvimos un par de acercamientos peligrosos a su área incluso para llevarnos los tres puntos pero sabemos que el fútbol a máximo nivel es así y que no nos podemos despistar en ninguna jugada porque cualquier equipo te puede dar la vuelta al resultado.

¿Ahora tienen claro lo que se hizo mal en el partido para no llevarse la victoria o incluso un punto?

Sí, por supuesto y esta semana hemos hecho hincapié en mejorar en ver otra vez el partido, resolver los errores personales y grupales que tuvimos y la verdad es que creo que el equipo dará un paso adelante esta semana.

Ahora están construyendo una defensa de cinco, ¿el míster destaca la importancia de ser sólidos atrás para poder competir en primera división y a partir de ahí aprovechar las que se tienen?

Sí, por supuesto. Nosotros al final nos tenemos que hacer fuertes desde atrás desde el no encajar y acumular muchas porterías a cero como hicieron el año pasado y creo que esa va a ser una de las claves para conseguir los objetivos.

La plantilla cerrada no está cerrada, pero ¿cómo ve al equipo de cara a este año?

Bien, la verdad es que tanto el grupo que ya venía siendo una familia el año pasado el bloque que han mantenido como las incorporaciones la verdad es que ha venido todo el mundo con muchas ganas de sumar con muchas ganas de ayudar al grupo y la verdad es que muy contento por esa parte.

Ahora ha estado lesionado, ¿pero cómo es Carlos Álvarez en los entrenamientos?

Carlos tiene un talento especial. Yo el año pasado lo sufrí como rival este año tengo la suerte de estar en el mismo equipo que él y la verdad es que contento también porque está dando pasos hacia adelante en su recuperación y ojalá que nos ayude muchísimo.

El año pasado jugaste en Segunda división con el Eldense, este año en Primera, ¿ve como un reto jugar en la élite del fútbol español?

Sí, por supuesto. Al final para mí es una gran oportunidad quiero aprovecharla y que mejor también que estar en el equipo de mi tierra cerca de mi familia para que con su apoyo y con el apoyo de la afición pueda disfrutar de un gran año.

Y empezaste a jugar en el Torrelevante...

Sí, bueno, estuve en la cantera del Torrelevante y luego en tercera división con el primer equipo.

Si piensa en aquel niño que jugaba a las orillas del Ciutat y que ahora puede jugar ahí además en Primera división en partidos contra el Barça el sábado pues una maravilla, ¿no?

Sí, la verdad es que para mí es un sueño y ahora viviéndolo en primera persona la verdad es que es un orgullo y espero estar a la altura.

¿Cuál diría que es la principal virtud de este equipo después de las semanas que lleváis trabajando juntos?

Bueno, creo que al final nosotros nos tenemos que medir como equipo. Creo que somos un buen bloque, un gran grupo humano que creo que tenemos muchas virtudes y sobre todo hacernos fuertes desde el colectivo estando lógicamente muy juntos para defender. Luego con esos ataques rápidos, esas transiciones, ese ataque posicional también y creo que esas son un poco nuestras virtudes.

¿Cómo es el míster de puertas para adentro?

Sí, de puertas hacia adentro es como lo veis vosotros. Es un entrenador muy intenso que tiene las cosas clarísimas y que nos las transmite con mucha claridad y nosotros pues intentamos proyectarlo después en el campo.

¿Qué se ha encontrado al llegar al Levante a nivel de club?

Al final es un club yo creo muy familiar, que también tiene ganas de volar después de unos años muy complicados a nivel económico. Me he encontrado un club muy profesional, muy familiar, muy cercano. La verdad es que me han puesto las cosas muy fáciles desde mi llegada y estoy muy contento de pertenecer a esta familia.

Habrá más momentos para charlar y ojalá que el Levante cumpla su objetivo de quedarse en Primera división...

Sí, ojalá que sí. Muchas gracias.