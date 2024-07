Víctor Claver: "Espero que mi hijo encuentre algo que le llene tanto como a mí el baloncesto"

El primer y único valenciano en jugar en la NBA tuvo un acto de despedida del baloncesto a la altura de su brillante carrera. Arropado por grandes leyendas del deporte de la canasta, con Ricky Rubio y la selección española liderada por Sergio Scariolo a la cabeza, Víctor Claver, poco amante de los focos y el protagonismo, vivió un acto precioso, emotivo, rodeado por sus familiares, amigos y una gran representación de su Valencia Basket, club en el que acabó su formación, debutó como profesional y pone el cierre a su intenso y largo viaje de casi veinte años.

Víctor Luengo, capitán legendario del Valencia Basket en el que debutó un jovencísimo Claver en 2006, fue quien apadrinó al alero que había empezado jugando a balonmano en el patio de Maristas y quien abrió los discursos. "Esta es y será siempre tu casa. Cuando subió al primer equipo fue aire fresco y me empezaron a llamar Luengo y no Víctor como durante topa mi carrera. Ya veía que algo cambiaba. Cada medalla tuya, la he sentido como mía. Tus alegrías las hemos disfrutado en casa", explicó una de las camisetas retiradas del club.

Dos de sus grandes compañeros en la selección, Sergio Llully Ricky Rubio, también participaron en el acto. El madridista destacó la personalidad discreta del valenciano. "Ni el día de su retirada quiere los focos para él, así es. Me quedo con la persona, pero ha sido indispensable para todos los títulos de la selección, aunque no brillaba en las estadísticas, siempre estaba ahí, ayudando cuando a alguien se le escapaba el par", dijo el balear.

El base del Masnou, con quien el valenciano comparte un proyecto de lucha contra el cáncer, comparó a Claver con un soldado. "Eres la mejor definición de soldado que existe, persona fundamental para mantener la seguridad y el equilibrio de un país. Iba como anillo al dedo para lo que ha significado Claver, que muchas veces no se hace ver pero que se nota muchísimo. El Mundial de 2019 no se gana sin ti, el Eurobasket de 2015 tampoco… Es un ejemplo para muchos liderando desde un área que muchos jóvenes no quieren hacer, que es hacerlo desde la sombra, un papel absolutamente necesario”, apostiyó Ricky.

Claver, acompañado por muchos compañeros de la selección españolaMiguel Ángel Polo

En declaraciones a COPE, Rubio habló de su importancia en el ciclo victorioso de la Familia. "Más que compañero es amigo, un gran amigo, me ha ayudado muchísimo. Víctor fue la pieza clave de los exitos de la selección", comentó con cariño el catalán antes del acto.

También condujo desde Barcelona para no perderse el adiós de su amigo Pau Ribas, ex de Valencia Basket y ahora en el Joventut de Badalona. "Nos conocimos en juniors y hemos sido compañeros de habitación en la selección, pero no coincidimos en Valencia. Fue con la selección, cuando me enteré allí, una noche en la habitación, que fichaba por el Barça", explicó el escolta de la Penya.

Peor lo pasó el gran protagonista con su discurso, interrumpido varias veces por la emoción, especialmente cuando mencionó a su padre Javier, fallecido en 2011, y a su hijo Hugo. "Me gusta que mi hijo se emocione viendo un balón de baloncesto, pero espero que en el futuro encuentre algo que le llene como a mí me ha llenado jugar a baloncesto, pero sobre todo, hazlo con humildad, que no se te olvide de dónde vienes, como me enseñó a mí tu yayo. Yo le hablo mucho de su yayo, que es el mayor culpable de que estemos aquí", contó Claver.

El director general taronja, Enric Carbonell, cerró los discursos y adelantó que Víctor Claver contará con una pista a su nombre en l’Alqueria del Basket y le regaló la tercera equipación del Valencia, que todavía no había sido anunciada. El alero es uno de los integrantes del conocido Mur dels Somnis, donde figuran los canteranos que han debutado con el primer equipo. Víctor Luengo, Nacho Rodilla y Rafa Martínez son las otras leyendas del club que ponen su nombre a una pista de la factoría valenciana.