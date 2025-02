Vicente Moreno: "Estoy convencido de que el Valencia se salva"

El Valencia visita el domingo el último campo en el que fue capaz de ganar a domicilio. Fue en abril, ha llovido mucho pero la fragilidad de los valencianistas a lejos de Mestalla se mantiene. Ahora la necesidad es mayor y visita al sexto mejor local de la categoría. En el banquillo de Osasuna un valenciano, Vicente Moreno, que sigue combinando su faceta de entrenador con la de ayudar a que su Massanassa natal recobre cierta normalidad después del trágico paso de la DANA.

Pues bien, yo creo que me he pasado un poco como a toda esa gente en Valencia, que poquito a poco vamos recobrando un poco la ilusión. También gracias a todas estas iniciativas y ver un poco cómo se ha volcado todo el mundo con Valencia y con todas estas poblaciones que han sido afectadas. Creo que en este momento, ya felices de ver que se va saliendo adelante y que con la ayuda de todo el mundo la cosa está ahora un poquito mejor que estaba.

Han pasado casi cuatro meses, ¿le cuesta quitarse de la cabeza todo lo vivido?

Pues es difícil, es verdad que yo por suerte, al final, mi día a día ahora mismo está lejos de Valencia. No es menos cierto que tengo toda mi familia allí, de hecho, mis hijos actualmente están residiendo en Massanassa, porque estudian en Valencia. El resto de familia, amigos, vecinos están allí y no puedes dejar de pensar en ellos. Por suerte, mi día a día está lejos de Valencia y eso te permite un poco entrar en tu rutina diaria, en tu trabajo, desconectar, entrar en esta burbuja en la que estamos en el fútbol y quizá, por suerte, te hace pensar en otras cosas. A veces sí que es verdad que te pones un poco en la piel de todas esas personas que durante estos cuatro meses no han podido salir prácticamente de estas poblaciones... Te puedo asegurar que en el poco tiempo que he podido estar yo, en casa pues se me hacía pesado el día a día, levantarte cada día, ver que no avanzabas y es verdad que ahora cuatro meses después está todo mucho más cambiado, más avanzado. Pero entiendo que ha sido muy difícil para la gente que reside y que sale día a día de todas estas poblaciones.

A usted le pilló el fatídico 29 de octubre con sus hijos en Massanassa, ¿no? Imaginamos el susto...

Sí, sí, mis hijos estaban en Massanassa, estaban en casa cuando sucedió todo y a nosotros nos pilló el partido de Copa del Rey, que viajábamos, si no recuerdo mal, a Chiclana. Me cogió de viaje, además, con todo lo que pasó, las comunicaciones a partir de las ocho, las nueve, dejaron de funcionar y ya no tuvimos contacto con nadie, ni familia, ni amigos ni con nadie allí en la población hasta el día siguiente a mediodía. Así que imagínate lo largo que se hicieron todas esas horas.

Estará orgulloso de que Osasuna se haya volcado con su pueblo, ¿verdad?

Sí, sí, al final el sentimiento es de gratitud, eterna. Primero como persona dentro de la sociedad, porque no solo ha sido Osasuna, hay que recalcarlo, os estaba escuchando antes de entrar y hablabais del propio Valencia, del Villarreal, del Real Madrid también, de la Federación, otros muchos clubes y como bien decía, cada uno con lo que ha podido. No es una cuestión ni de más ni de menos, sino simplemente de voluntad y de querer ayudar. Ha habido muchísima gente también a título personal, pero, evidentemente con lo que me toca a mí, orgulloso y agradecido eternamente a Osasuna. Desde el minuto uno puedo garantizar que se pusieron a disposición de cualquier cosa que pudiéramos necesitar, de hecho me he dejado ausentarme durante 15 días y poder marchar a casa poder estar ayudando a la familia y a mis vecinos. Luego no solo con esto, sino que además también a nivel económico, tanto Osasuna como muchísimos aficionados de Osasuna, como bien decía previamente, 10.000, cada uno con lo que ha podido, han juntado una cantidad importante, que hace que esos lazos entre Osasuna, esté yo más o esté menos tiempo aquí como entrenador, y Massanassa, mi pueblo, van a estar para toda la vida. He recibido muchísimos mensajes de amigos, de familiares, de vecinos muy agradecidos y la verdad que demuestra que Osasuna no solo es un club de fútbol, sino también es un club solidario que está cuando se le necesita para lo que sea.

A todos se nos quedó aquella rueda de prensa previa al choque contra el Valladolid, nada más producirse la catástrofe. Aquellas lágrimas, aquella emoción. ¿Fue la rueda de prensa más dura de su carrera?

Pues sin duda. Siempre hay en tu trayectoria momentos difíciles, que vives con emoción, pero aquí estamos hablando de algo extraordinario. Mira como salió, de hecho, lo retrasé todo lo que pude porque no me veía preparado, no me veía con fuerzas y tampoco uno cuando sale en los medios pretende pues ni flaquear, ni dar lástima, ni nada de esto. Pero al final a veces los sentimientos no los puede controlar uno y es lo que sentía en ese momento pues hacia mi pueblo. Pero ya no solo hacia mi pueblo, eran más de 70 poblaciones afectadas por esta barbaridad. Esos sentimientos de no poder estar, de no ponerte en la piel de muchos amigos, por dedicarte a algo que te permite solucionar todos estos problemas que a nivel económico podemos tener y arreglarlos. Pero claro te ponías en la piel de muchísima gente que conoces en el día a día dentro de tu población, de otras poblaciones... esto no es algo que les vaya a traer problemas en el presente más inmediato sino también en futuro y mucha gente pues va a tener muchos problemas para salir adelante. Uno se pone en esa situación y realmente son sentimientos que no puedes controlar.

Hablemos del presente, de su etapa actual. ¿Cómo está en Pamplona? ¿Está feliz?

Estoy muy feliz aquí, estoy donde quiero estar ahora mismo. Encantado, agradecido, no solo por esta situación que nos ha pasado y he sentido el apoyo del aficionado y del club, sino que lo he sentido desde el inicio. Es un club muy particular, que de partida siempre está con el equipo, con sus jugadores, con su entrenador y luego, evidentemente, tenemos que darles, como no puede ser de otra manera. Venía de una situación difícil con el hándicap de que salió una persona muy querida, que lo ha hecho muy bien en los seis años anteriores. No solo en lo deportivo, sino también en lo social Jaboba Arrasate era una persona muy integrada y muy querida por todo el mundo. Cuando hay un cambio, pues no es fácil y es humano, no solo para mí, que soy el que llega, sino que también para todos los que están y llevan mucho tiempo con el mismo entrenador. Los aficionados, que ahora miran allí a la banda y hay otra persona, y al final uno tiene, desde la humildad, que darle normalidad a esa situación, intentar trabajar mucho e intentar que te vayan conociendo. Después lo que es el fútbol, a base de resultados y hacer las cosas bien, que la gente te vaya conociendo y, si puede ser, queriendo. Estoy encantado en Pamplona y es un club que conocía desde fuera, que me habían hablado fantásticamente, pero las cosas hasta que no estás dentro no las acabas de conocer. He tenido la suerte de caer en un sitio que es una pasada poder jugar cada 15 días en un estadio como el Sadar, que en muchas cosas tiene similitudes a Mestalla. Siempre está con un ambiente fantástico y, cuando la gente está, empuja, es muy difícil para los equipos rivales.

Eso es lo que le espera al Valencia ¿no? Un campo que curiosamente es el último en el que han ganado a domicilio...

Esperemos que no se repita, desde luego, podéis entender que le deseo lo mejor al Valencia sin ninguna duda y digo desde el convencimiento que van a terminar la temporada de la mejor forma posible. No va a tener ningún problema para quedarse en primera división

¿Cree que el Valencia no va a sufrir para mantener la categoría?

Sufrir, sufrimos todos. He tenido experiencias de estar arriba, de estar en la mitad y de estar abajo... al final cuando estás arriba sufres porque no quieres perder plazas y quieres quedar campeón. Cuando estás por el medio, sufres porque te quedas en mitad de nada y cuando estás por abajo porque no quieres descender. Así que, el sufrimiento aparece siempre, pero yo creo que por historia, por ciudad, por afición, por lo que es Mestalla... evidentemente pasa mucho por seguir con lo que el Valencia va consiguiendo por sus partidos en Mestalla. No sé si sufrirá más o sufrirá menos, porque ya digo que sufrimos todos, pero no tengo ninguna duda de que el Valencia terminará quedando en primera división. Además, ahora lo veo en un buen momento, han recuperado un poco esa energía que tuvieron la temporada pasada. Por esa juventud esa energía ha sido muy importante, ahora la vuelven a tener, no me cabe duda de que terminará la temporada bien para ellos .

Estuvo cerca de venir pero el Valencia acabó fichando a Baraja...

Hace ya tanto, tanto, tanto tiempo que uno casi ni se acuerda. Pasan tantas cosas en tan poco tiempo que uno no sabe. Es algo que ya ha pasado, evidentemente alguna posibilidad hubo, sin más. Al final el que vino fue el Pipo, le fue muy bien al Valencia, pudo salvar la categoría y pudo también la temporada pasada hacer una gran temporada. Yo estoy donde quiero estar, muy feliz. Son cosas del pasado.

Le iba a preguntar si, siendo canterano del valencia y valenciano, soñaba con algún día sentarse en ese banquillo...

Hay que vivir en el presente y ahora en el presente el Valencia tiene muy buen entrenador, incluso el entrenador tiene contrato para tiempo y evidentemente le deseo lo mejor a esa relación. Tengo la cabeza al cien por cien en este final de temporada, porque hay cosas muy bonitas todavía por disputar. Todo lo que no sea estar cien por cien centrado en el presente, al final empiezas a perder energía y es mal síntoma.

¿Qué Valencia espera?

Resumido en una palabra, el Valencia actualmente es muy versátil, con una variabilidad importante. A la hora de analizarlo, vemos esa versatilidad, la cantidad de variantes que tienen y el punto de dificultad para el rival que supone. Un equipo que tiene esa capacidad de poder iniciar con un dibujo en función de si le va bien o entiende que no le va bien, poder cambiar a otro dibujo, en función del resultado, volver a variar, poder iniciar la primera parte con un dibujo y luego variar la segunda parte con otro... eso, por un lado, se puede ver también como algo muy positivo para el propio Valencia y difícil para el rival a la hora de tener un plan de partido. A la hora de preparar el partido contra el Valencia son muchos factores los que tienes que tener en cuenta, es mucha información la que le tienes que dar a nuestros jugadores y no sabes al cien por cien en qué porcentaje nos equivocaremos. No es fácil y el otro día, ante el Atlético, lo primero es la entidad del rival. No es fácil meterle mano, no es fácil ganar, es un equipo que sin hacerle demasiada cosa tiene esa capacidad de hacerte esos dos goles que te hizo en la primera parte. A mí no me pareció que el Valencia estuviera mal, de hecho, en la segunda parte tuvo opciones de poder meter el 1-2 y bueno, con el 1-2 no se que hubiera pasado. El penalti que no se quitó, un par de remates que salieron rozando el palo y es verdad que al final con el 0-3 parece que el partido ha sido muy fácil para el Atlético de Madrid pero ya te puedo asegurar, ahora que estás analizando un poco más al Valencia a fondo porque evidentemente jugamos contra ellos, que yo ahora mismo los veo bien y que tiene ese punto de dificultad para el rival.