El vestuario del Valencia CF se agarra a las opciones de Europa: "Esto no ha terminado"

Valencia - Publicado el 16 may 2025, 14:25

Los resultados de ayer de Osasuna y Rayo Vallecano dificultan mucho las opciones de Europa del Valencia CF. Los de Corberán se encuentran a tres puntos del puesto de Conference League con solo seis puntos en juego, pero golaverage perdido con los vallecanos. Al margen de la herencia arrastrada de la primera vuelta, los puntos perdidos ante Alavés en Mendizorroza y ante el Espanyol en Mestalla le han privado de poder dar el asalto definitivo a los puestos de privilegio. Aún así, el Valencia CF sigue siendo de los equipos fiables de este tramo de competición y la motivación de puertas para adentro sigue intacta. Sobre todo jugando el siguiente partido en casa, ante el Athletic Club.

Justo al terminar los partidos en Vallecas y El Sadar, jugadores como Cristhian Mosquera, Diego López o Enzo Barrenechea se manifestaron en redes sociales para tratar de levantar el ánimo de todos. "Imposible no hay nada. Por muy difícil que nos lo pongan, esto no ha terminado. El domingo todos juntos, a por la victoria en Mestalla. Siempre Amunt", decía el central. El argentino se pronunciaba en la misma línea: "Por más difícil que sea nosotros seguiremos dando lo mejor por el escudo. A seguir que esto no terminó, últimos dos partidos... Nos vemos el domingo en Mestalla. AMUNT". Diego López, fue más directo: "Hasta el final".

Para el partido ante los vascos, Corberán recupera a Javi Guerra tras cumplir sanción. Hará lo propio con Foulquier tras superar su proceso gripal. Almeida, que hace seis días sufrió una conmoción cerebral y no ha entrenado desde entonces por precaución, aún no se ha ejercitado con el grupo y solo tiene una sesión por delante para poder hacerlo. Aarons, que arrastraba molestias en el gemelo, ya jugó en Vitoria y ha entrenado hoy con normalidad.