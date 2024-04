El vestuario mantiene intacta su ilusión

El Valencia CF perdió el sábado una batalla, pero no la guerra. La derrota en el duelo directo en Mestalla ante el Betis le hizo perder la séptima plaza que ocupaba a principio de la jornada. Una posición que da acceso a previa de Conference League desde que el Athletic Club ganó la Copa del Rey en La Cartuja hace varias semanas. Pellegrini catalogó el partido como de "seis puntos", y 1-2 privó al Valencia CF de poder coger un colchón de cinco puntos con respecto del cuadro bético. Ahora se queda a un punto de la séptima plaza y a cuatro de la Real Sociedad, que es el que ocupa la sexta posición.

Preguntado por si fue una oportunidad perdida, Baraja contestó lo siguiente: "Una oportunidad perdida es cuando tu objetivo está a un nivel muy alto y cuando llega la hora de la verdad no lo consigues. Nosotros ya hemos conseguido nuestro objetivo. Es que creo que ese punto de partida siempre es importante para valorar el trabajo de estos jugadores y de este equipo". El Pipo se encarga siempre de recordar que no hay presión ninguna para meterse en lo que él denomina "puestos de privilegio". El equipo, no obstante, se reveló desde el primer día a limitarse a pensar únicamente en la salvación. Ahora que lo ve tan cerca, no lo quiere dejar escapar. En esa línea se han pronunciado los futbolistas en redes sociales desde que acabara el sábado el partido.

"Hace un año mucha gente lloraba por la situación que teníamos. Un año después, nadie nos va a quitar la ilusión y ganas de luchar por donde seguro club, afición y equipo merecen. Todos juntos a por el último mes", sentenció Hugo Duro. En esa línea se expresó también Jesús Vázquez, que encadenó su segunda titularidad: "Que nadie nos dé por muertos. Nos los merecemos y os lo merecéis. No vamos a dejar de luchar".

Thierry también se sumó a alimentar la ilusión de la gente: "Cuando empezó la Liga nos daban por muertos y ahora estamos luchando por objetivos que nos merecemos nosotros, el club y la afición, así que lucharemos hasta el final. Gracias por el apoyo de la afición. AMUNT". "Queda mucho todavía y no dudéis que lo vamos a dar todo hasta el final", escribió Javi Guerra.

Pepelu insistió en luchar hasta el final por lograr los nuevos objetivos surgidos por el trabajo del equipo: "La mentalidad y ambición de este equipo hace que a pesar de no poder ganar ayer podamos afrontar los últimos 6 partidos jugándonos cosas importantes. Vamos Valencia CF". A esa alusión a la gente se sumó también Diego López: "No dudéis que lucharemos hasta el último minuto! Por nosotros y sobre todo por vosotros! Todos juntos, vamos!", dijo el asturiano. Canós, por su parte, recordó en mayúsculas que esto "NO ha terminado". Seis partidos por delante, la misma ilusión. Europa.