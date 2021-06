El verano del Levante UD: asume pérdidas para no malvender antes del 30J

CIERRE CON PÉRDIDAS

“La sensación es que el mercado va a ser diferente al del año pasado pero que habrá que medir bien los tiempos, ser maduro, reflexivo y frío. Un altísimo porcentaje de los clubes estamos con necesidad de vender antes del 30 de junio, es una realidad, pero sabemos que hay mercado hasta el 30 de agosto y habrá que equilibrar. Hay que jugar bien la partida hasta el 30 de agosto y que todo lo que no podamos hacer en este mercado lo hagamos en el siguiente. No vamos a estropear todo por malvender. El ‘fair play’ es un documento vivo. Si no vendemos daremos pérdidas y afrontaremos el mercado de la 21-22 con unas obligaciones pero saldremos al mercado y hasta el 30 de agosto tendremos tiempo para reconsiderar, redirigir y hacer una plantilla competitiva”

Catalán durante su comparecencia



ROCHINA, TOÑO Y POSTIGO

El presidente del Levante UD, Quico Catalán, explicó que Rochina es un “agente libre” y que “seguramente se ha comprometido ya” con algún equipo después de no haber alcanzado un acuerdo para renovar su contrato con el club valenciano. Mientras, el máximo mandatario del equipo puntualizó que el lateral izquierdo Toño García todavía tiene contrato en vigor, pese a que no parece que entre en los planes deportivos para la temporada 2021-22. Además, Catalán señaló que están “muy cerca” de cerrar el acuerdo con Postigo para que siga en el Levante hasta 2023, como contamos en COPE el pasado 31 de mayo.

DE FRUTOS, AITOR Y CAMPAÑA

Catalán aseguró que ni ahora ni “hace meses” le han llamado del Real Madrid, aunque matizó que el club madridista “valora mucho” al jugador. “No hay ningún interés en Jorge de Frutos”, insistió Catalán, que recordó que el Real Madrid posee el cincuenta por ciento de los derechos económicos del extremo. Además, el presidente del Levante también apuntó que no le consta ni en este mercado ni en los anteriores que el Athletic Club quiera fichar a Aitor Fernández y, sin embargo, confirmó que le ha ofrecido al meta una revisión de contrato, como desveló COPE. “De alguna forma le reconocemos su trabajo. Entendemos que le podemos hacer una mejora y vamos a ver. Nuestro deseo es que siga y que renueve”, indicó. Por otro lado, Catalán aseguró que el sevillano José Campaña “está en el mercado” como el resto de futbolistas: “Es un proyecto que iniciamos hace unos años de una forma. El rendimiento deportivo nos lo ha dado hasta que se lesionó y si nos puede dar ahora un rendimiento económico, fenomenal. Hemos hablado y estamos hablando”.

La rueda de prensa ha sido presencial por primera vez desde marzo de 2020



¿AMPLIACIÓN DE CONTRATO A PACO LÓPEZ?



“Ahora mismo no estamos en eso. El día que toque llegará y hablaremos, creo que Paco está contento y nosotros con Paco y lo que tenemos que hacer es mejorar entre todos y que sigamos creciendo. En mí tiene un compañero, que cree en él. Este último año y medio ha supuesto un desgaste pero para todos. Llevamos tres años y medio y Paco tiene todo para estar en este club el tiempo que quiera, ojalá eso sea así. Creo que Paco López es un entrenador ideal para el Levante”.

CIUDAD DEPORTIVA Y CIUTAT DE VALÈNCIA

El Levante UD trabaja con la idea de poder sacar la licitación de su nueva ciudad deportiva en el barrio de Nazaret dentro de seis meses y cree que en dieciocho podría poner en marcha la segunda fase de las obras del Ciutat de València aunque con un calendario complejo por tener que compaginarlas con los partidos del equipo.

LA NOTA DE QUICO A LA TEMPORADA DEL LEVANTE UD



“La temporada ha sido una temporada en la que se ha cumplido el objetivo de seguir en Primera pero no podemos estar contentos del todo. El fútbol nos ha dado opciones de poder ser más competitivos y no lo hemos sido. Hay que valorar muchísimo ese objetivo pero eso no significa que nuestra nota sea sobresaliente, no tiene nada que ver. Hay que aprender porque el primer responsable de que la temporada haya sido un ‘bien’ es el presidente, pero todos tenemos que reflexionar”.

LOS ABONOS DE LA CAMPAÑA 21-22

El Levante UD pondrá en marcha una campaña de abonos para la próxima temporada con cláusulas para cubrirse ante la evolución del COVID 19 y retomará el plan previsto antes del estallido de la pandemia de que todos sus socios paguen. “Vamos a seguir con un proyecto que empezamos hace muchos años y que ha tenido un paréntesis propiciado por la pandemia. La temporada 21-22 pondremos en práctica todas las medidas que tomamos hace año y medio en la que se premiará la fidelidad de los abonados pero todos van a pagar, lo harán más o menos en función de su implicación en los días de partidos, en renovaciones, altas…”, ha dicho Catalán.