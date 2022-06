Van Rossom, una década de historia taronja

Valencia Basket anunció ayer de forma original la renovación de San Van Rossom. Lo hizo con un vídeo en que dejaba entrever una despedida. No obstante, al final del mismo, el propio jugador reconoce que rubrica su continuidad en la entidad taronja. El propio club hacía oficial, minutos más tarde, la vinculación hasta junio de 2023. Van Rossom cumplirá, de esta forma, su décima temporada en Valencia, el cuarto jugador en la historia del club en conseguirlo.

Historia del club

Solo Víctor Luengo, Rafa Martínez y Bojan Dublejvic han alcanzado ese registro con el club de la Avenida Hermanos Maristas. Historia de Valencia Basket. Llegó en el verano de 2013 y desde entonces ha levantado una Liga Endesa, la de 2017, y dos Eurocup, en 2014 y 2019. Además, en clave histórica, Van Rossom se convirtió también en el cuarto jugador con más partidos oficiales jugados con Valencia Basket (435), igualando a Nacho Rodilla. El belga ha sido indispensable en el recorrido reciente del club valenciano. En este momento se mantiene, al mismo tiempo, como el segundo jugador extranjero con más campañas.

Su trayectoria en números

La pasada temporada, el belga disputó 38 partidos con unas estadísticas de 7’5 puntos con un 43% de acierto en triples, 3 rebotes y 9’1 de valoración con una media cercana a los 20 minutos por encuentro. Es, además, el mejor asistente en la historia de la entidad, con un total de 1589 asistentes. Hace poco se convirtió también en el mejor pasador de la Liga Endesa con 905 pases de canasta, superando así a Salva Díez.

Nuevo entrenador y renuncia a la Selección

Mumbrú lo tenía claro. En la entrevista que concedió a Deportes COPE Valencia el día de su presentación, el nuevo técnico taronja reconoció que le “encantaría que siguiera Van Rossom”. Mumbrú aseveró que se trata de un jugador “muy importante en el organigrama del club, ni solo en lo deportivo, sino también en la parte institucional y de vestuario”. El base leyenda de Valencia Basket, anunció ayer su renuncia a la selección belga para poder continuar su carrera en Valencia.

Antes de Mumbrú, el belga ha sido dirigido como taronja por Perasovic, Carles Durán, Pedro Martínez, Txus Vidorreta, Jaume Ponsarnau y Joan Peñarroya. Ahora con el técnico catalán pretende seguir escribiendo la historia del club. San Van Rossom, una década de taronja.

Forever a lion, thanks for everything @belgianlions ?? pic.twitter.com/6NmdvBo3FX