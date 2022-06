Mumbrú: "Me encantaría que siguiera Van Rossom"

Está igual que cuando jugaba

Intento mantenerme en forma. Cuando acabas el deporte si lo dejas de golpe se te va todo. Uno intenta seguir en forma.

Txus Vidorreta también vino de Bilbao Basket y se equivocaba al principio con el nombre varias veces los primeros meses

No me ha pasado. Bilbao es un club que me ha dado muchas cosas. Es inevitable que piense en él y le desee lo mejor. Ahora empieza una nueva etapa en Valencia Basket y ahora tengo ya ganas de empezar.

El catalán ha firmado hasta 2025



¿Cómo se produce su llegada?

Lo honesto con Bilbao Basket era decirles que mi ciclo se había terminado, que era momento de coger un nuevo reto. No sabía si Valencia o qué equipo. Luego todo se precipitó y acabó siendo Valencia Basket. Yo el día 6 de junio no sabía que me venía a Valencia, ni mucho menos. Había todavía reuniones y alguna opción de algún equipo. Lo que sí tenía claro que mi etapa en Bilbao había acabado. Tenía que irme porque así lo entendía. A veces parece que uno tiene que irse cuando tiene otra cosa. Fui honesto con el club y semanas más tarde pude tener la suerte de estar enrolado en Valencia Basket.

Necesitamos interiores, exteriores y un base. Ésas son las prioridades

En esa semana, Pedro Martínez publica que se reúne dos veces con Valencia Basket. ¿Le molesta eso o le llega a preocupar?

Es normal. Un club como Valencia es mormal que se reúna con muchos más entrenadores. Tiene que sopesar las cosas buenas, las malas, entenderse o no entenderse... Hay un proyecto en mente, una Alqueria al lado en la que el club ha apostado muy fuerte desde hace muchos años y entiendo que hay que ver todos los perfiles. Es algo normal de nuestra profesión.

Durante un momento de la entrevista



Se anuncia su fichaje y a las horas se anuncia la entrada en Euroliga

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No es solo una wild card porque sí, sino por un trabajo bien hecho durante muchos años. El tener en Valencia los mejores clubes de Europa compitiendo todos las semanas es muy bonito. La temporada pasa de ser dura a ser durísima. Sabemos la importancia de la Euroliga y la fatiga que trae. Un calendario largo y un gran desgaste durante el año. Pero es un reto bonito y duro.

¿Cuenta con Van Rossom?

Van Rossom es un jugador muy importante en el organigrama del club. No solo en lo deportivo, que ya ha demostrado que es muy importante, sino también en la parte institucional y de vestuario. A mí me encantaría que siguiera. Dependerá de él lo que quiera hacer. El club lo considera y por eso habla con él. Ahora tiene que hablar él.

Dos pívots físicos, un base y un exterior. ¿Son esas las posibles llegadas?

Hoy en día con las redes sociales hay veces que se acierta con los nombres que se dan y otras que no. Las posiciones está claro. Necesitamos interiores, exteriores y un base. Esas son las prioridades, complementando a su vez con lo que ya tenemos.