Un valenciano y un valencianista, campeones de la Concacaf

Desde València se siguió con mucho interés el partido de la pasada madrugada en Denver. La final de la Concacaf enfrentaba a la selección de Estados Unidos y México. En el combinado norteamericano dos representantes con vínculo en nuestra ciudad. Yunus Musah, el jugador del Valencia CF y Nico Estevez, técnico valenciano, con pasado valencianista y que desde hace dos temporadas es el segundo entrenador de la selección USA.

El valenciano ya tiene su primer título internacional



Estados Unidos se proclamó campeón de la primera edición de la Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf al vencer por 3-2, en la prórroga a la de México. Yunus logra su primer título a nivel de selecciones y también el primero en su carrera profesional. Es la guinda a una temporada difícilmente de olvidar, si bien, no pudo celebrar el título sobre el césped ya que no disputó un solo minuto de la final. No obstante, si fue una pieza importante en su combinado nacional en las eliminatorias previas.

Yunus, con el combinado de EEUU



Este fue el año de su debut en la élite. Javi Gracia le dio la titularidad en la primera jornada de liga ante el Levante UD. Con sólo 17 años se enfundaba la elástica valencianista en una temporada en la que ha completado 35 encuentros entre Liga y Copa, con dos goles en su cuenta particular. El club esperó a la mayoría de edad, en el mes de diciembre, para anunciar su renovación hasta junio de 2026 con ficha del primer equipo. En el mes de marzo tuvo que tomar la difícil decisión de elegir entre Inglaterra o Estados Unidos ya que posee la doble nacionalidad. Se decantó por el combinado norteamericano y ahora logra la primera recompensa con un título histórico para el país.

Estévez, pieza importante en el triunfo de la selección



En el banquillo, un viejo conocido de la afición valenciana y valencianista. Empezó su andadura en el Huracán, pasó por el Valencia Mestalla, entrenó al Valencia CF en tras la destitución de Djukic y hasta la llegada de Pizzi al banquillo ché. Luego emigró buscando su oportunidad en Estados Unidos para ingresar en la disciplina del Columbus Crew de la Major League Soccer y en 2019 es el segundo entrenador de la selección norteamericana con la que ya presume de su primer título de la Concacaf Nations League.