El valenciano abanderado de España

Es imposible encontrar un candidato mejor. A sus 46 años y después de haber disputado seis ediciones de los Juegos Paralímpicos y de haber logrado siete medallas (tres de oro en Sidney y Pekín, una de plata en Atlanta y tres de bronce en EEUU, China y Londres) en distintas disciplinas de natación, este valenciano intrépido ha decidido salir del agua y empezar a rodar en bicicleta. Se estrenará en esta disciplina en los Juegos de Tokio, a los que acude como abanderado.

"No pude ver el partido del Levante UD contra el Madrid en directo, pero cómo la líamos..."

En las horas previas atiende a El Partidazo de COPE y no es capaz de esconder los nervios propios de un momento irrepetible: "Después de tantos años compitiendo al máximo nivel, aún creo que le das a lo que supone ser el abanderado. Representar a tu país, a tus compañeros... Hasta ahora no estaba nervioso y sí que es cierto que esta mañana ya me he levantado con cosas ahí en el estómago, con nervios y vamos a intentar disfrutar al máximo de este día que va a ser inolvidable".

Su cambio de deporte, de la natación al ciclismo, a nadie le pasa inadvertido. Él se lo toma con mucho humor: "la gente joven que venía apretando muy fuerte, la ambición ya no era la misma y el deporte me ha dado tanto que no quería dejar de seguir vinculado. Ahora ni me siento nadador, ni me sento ciclista. Se meten conmigo desde las dos partes".

Y por supuesto, su Levante UD querido y mucho más con Tomás Guasch presente: "no pude ver el partido contra el Madrid en directo, pero cómo la líamos... No había mejor estreno para el Ciutat que un partido así. Todos teníamos muchas ganas de volver a casa".