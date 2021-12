El valencianismo se une contra Peter Lim

El valencianismo tiene una cita el próximo 11 de diciembre. Distintas plataformas de oposición a la actual gestión del club, se han unido y han presentado la manifestación cívica que recorrerá las calles de la ciudad bajo el lema “Per la dignitat del València CF”. Los colectivos se han felicitado por la unión de todos después de un tiempo de controversia que acabó con la división, todos por un objetivo común: sacar a Meriton del club. Libertad VCF, Agrupació de Penyes Valencianistes, De Torino a Mestalla, Viachers, Ultimes Vesprades a Mestalla, Espíritu del 86, It Must be Love, VCF Sud y Ciberche, unen sus fuerzas para lograr una convocatoria que esperan sea, un éxito abrumador de asistencia. La marcha está convocada para el sábado 11 de diciembre a las 12 del mediodía, unas horas antes del derbi en Mestalla entre el Valencia y el Elche. La concentración partirá desde el Paseo de la Alameda, calle Palacio Armando Valdés, Micer Mascó para desembocar en la Avenida Suecia frente al estadio de Mestalla donde se leerán varios manifiestos en contra de la propiedad. Los colectivos han expuesto sus mensajes, todos en una dirección común, el de “derrocar a Peter Lim”.

Juan Martín Queralt. De Torino a Mestalla.

“Nos une el deseo de recuperar e VCF. La unidad por encima de todo. Es una desvergüenza que estos señores de Meriton, no hayan reconocido que la procedencia de los millones que van a recibir por parte de CVC, no lo han generado ellos. Ese dinero pertenece a los valencianistas. A los de antes y a los de ahora. Sin embargo, los beneficios de esa lluvia de millones, los obtienen quienes ensucian permanentemente a nuestra sociedad. El Valencia está en peligro y ha llegado el momento de dar un golpe en la mesa. Me gustaría que esta ciudad despertara. Siempre hemos sido una ciudad muy cómoda para todos los que llegaban a ella. Hay que empezar a decirles que no todo vale y que esta ciudad es hospitalaria pero que no permite que se juegue con su identidad y su patrimonio labrado a lo largo de muchos años.

Echo en falta de nuevo a las instituciones. No han estado a la altura. Un nuevo aplazamiento no está justificado. Hemos vuelto a incidir en los mismos errores que caímos en el momento de la venta. Ahora son 90 días más de gracia pero, de nuevo, sin ningún compromiso, sin medidas cautelares firmadas ante notario. Los que hicieron la chapuza de la venta, aún no han abierto la boca. Y ahora repetimos errores”.

Javier Martínez. Libertad VCF.

“La manifestación es de todo el valencianismo. Estamos cansados de la falta de respeto de los dirigentes de Meriton. La unión es el objetivo, porque el objetivo es común para todos: sacar a Peter Lim del club y volver a restablecer los valores que nos identifican como club. El futuro del Valencia es muy oscuro y va camino de la desaparición. Si no hacemos algo, la cosa se pone muy complicada por momentos”.

Alfonso Pascual. Viachers.

“Queremos transmitir nuestro pesar por estos momentos de zozobra que están azotando a nuestro club. Nos preocupa que el aficionado no sea consciente de la verdadera situación límite que estamos viviendo con nuestro club, quizás el peor momento de su historia. Nos encargaremos de divulgar todo lo que ocurra por todo el mundo paraque nadie sea ajeno a lo que están haciendo con nuestro Valencia”.

Ricardo Lima. Espíritu del 86.

“La única solución es hacerles ver a las instituciones cuál es el pensamiento del valencianismo y que sean conscientes de que no queremos a Peter Lim. La fórmula para lograr eso es hacer que el día 11 sea una manifestación masiva en las calles de Valencia”.

Vicent González. Ultimes Vesprades a Mestalla.

“El Valencia no es sólo un escudo, es un bien patrimonial de la Comunitat Valenciana. La propiedad no lo es todo. El Valencia va mucho más allá. Como la Albufera, el Misterio de Elche….Tenemos que unirnos para preservar el pasado, presente y futuro de una institución de estas dimensiones. Es una responsabilidad para todos los valencianos”.

Fede Sagreras. Agrupació de Penyes Valencianistes.

“Hoy es un día para celebrar la unión del valencianismo. Sólo el hecho de vernos de nuevo a todos juntos, ya es un éxito. Todos tenemos la misma meta. El punto de partida es el día 11 con la manifestación. Estamos trabajando para conseguir que la imagen sea de un día festivo en el que la familia valencianista, seguidores o no seguidores, todos caben, se unan para luchar por la supervivencia de su club”.