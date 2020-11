El valencianismo se une y el alcalde se enfada

Paso a paso, por pequeño que éste sea se logra avanzar en el camino. Es el ritmo marcado por el autodenominado "grupo de acción por la libertad de nuestro Valencia CF", más conocido como Libertad VCF que está tratando de aglutinar la mayor cantidad de acciones posibles para intentar plantar cara al ominoso accionista mayoritario Meriton Holding. Y el primer paso está dado porque ya se ha conseguido alcanzar la cifra de 36.000 títulos censados, o lo que es lo mismo el 1% del capital social del Valencia CF.

Con este primer objetivo logrado, esta plataforma va a poder solicitar el censo de los accionistas de la entidad, para poder contactar de manera individualizada y personalizada con aquellos que se puedan sentir defraudados con la gestión de Peter Lim y de esta forma, facilitar la posibilidad de alcanzar la meta real que no es otra que llegar al 5% de la masa social. "Nuestro objetivo prioritario es llegar a agrupar el 5% del accionariado valencianista para poder ejercer un control y fscalización real sobre el máximo accionista. Es indispensable transmitir la urgencia de alcanzar dicho objetivo", explican en la nota de prensa facilitada por este grupo.

"Y EL VALENCIANISMO SE UNIÓ"



Logro desbloqueado:

36.000 acciones censadas, 1% del accionariado del VCF



Éste es sólo el principio, el objetivo de todo el valencianismo ahora es el 5%.



AMUNT!



Comunicado:https://t.co/7CyQMzzO0q#ArdeLaLlamaValencianista#LibertadVCFpic.twitter.com/6JmiZzQOF0 — Libertad VCF (@LibertadVCF) November 21, 2020

Y mientras tanto esto sucede, el alcalde de València, Joan Ribó, ha vuelto a referirse a la situación de parálisis a la que el Valencia CF ha llevado a la operación inmobiliaria que debería concluir con la finalización de las obras del nuevo estadio, la venta del solar sobre el que se asienta el actual y la construcción de viviendas en ese mismo sitio. En Àpunt, Ribó ha verbalizado la situación de indignación por parte del consistorio: "le he de decir que la preocupación aumenta. Hasta ahora absoluto silencio. El Valencia CF ha de acabar un estadio y ha de cumplir con sus obligaciones en el barrio de Benicalap y no puede continuar la situación de esta manera. Tiene que mover ficha ya. De la preocupación estamos pasando a la indignación y de la indignación no queremos pasar a otras cosas", ha afimado Joan Ribó.