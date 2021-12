Bordalás: “Todos se refuerzan y el Valencia no se puede quedar atrás”

Cómo están los positivos del vestuario

“Dos de ellos han dado negativo. Piccini y Jason. Solo tenemos dos más. No han entrenado con el grupo, vamos a ver cómo están. Piccini ha entrenado, queda un día, veremos cómo se encuentra. Igual que Jason. Los otros dos, están ahí, se les harán las pruebas para ver si finalmente podemos contar con ellos”.

Cómo califica esta jornada con tantos casos COVID

“Siempre es un contratiempo para todos los equipos. Es algo que no esperábamos hace pocas semanas, donde todo volvía a la normalidad. Se presentan nuevos casos que afectan al mundo del fútbol y nos quedamos equipos sin jugadores importantes. No es momento de lamentarse, es un partido muy importante. A ver si somos capaces a pesar de las bajas de hacer un gran partido y sacar los tres puntos”.

Aforo

“Respeto las decisiones. Hay cosas que cuesta entender. Son medidas que no comparto pero respeto. Hemos comprobado que esta nueva variante no es tan agresiva como las anteriores. Hay muchos contagios pero no podemos parar las actividades habituales del fútbol. Confiemos en que lleguemos al punto más alto en breve y que volvamos a olvidarnos del COVID”.

Bajas en el RCD Espanyol

“Desconozco las bajas que pueda tener el Espanyol. Son rumores. En algunos clubes se filtra, en otros no. No lo sé. No es lo que me preocupa. Pensamos en nosotros, en el equipo. A ver si somos capaces de conseguir una victoria. No me obsesiona el puesto del equipo. Enfrente tenemos un rival con jugadores de mucho nivel. Que a nivel ofensivo tiene muchos argumentos y un gran potencial”.

Cómo afronta el partido

“Soy un entrenador que no suelo lamentarme. Me gustaría disponer de todos los futbolistas pero lamentablemente no es así. Daremos soluciones para que se note lo menos posible las bajas de los más habituales. Estoy convencido que los chicos aportarán e irá bien. Tenemos ganas de que la afición se vaya con un buen sabor de boca y si puede ser con una victoria”.

El equipo se ha ejercitado en Mestalla





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Las uvas en Champions

“Ojalá. Es lo que deseamos todos. Lo vamos a intentar. Estoy seguro que los chicos saldrán a darlo todo y a demostrar nuestra mejor versión. Conseguir una victoria e irnos a comernos las uvas con una victoria. Sería sensacional”.

Mercado de fichajes, salidas

“No. Ningún jugador ha pedido salir. Nosotros nos hemos reunido y hemos analizado las necesidades del equipo. Sí tomamos una decisión de que tenga que salir algún futbolista con poco protagonismo hasta final de temporada”.

Mercado de fichajes, llegadas

“Personalmente he trasladado a la dirección deportiva y al presidente lo que el equipo necesita. La temporada es muy larga, hemos tenido problemas y el equipo los ha afrontado con compromiso. Pero es evidente que el equipo tiene unas necesidades y vamos a intentar solventarlas para que el equipo sea lo más competitivo posible y crecer como equipo”.

“Siempre soy optimista. No sé si es una virtud o un defecto. Los equipos grandes tienen que estar constantemente creciendo y mejorando. En el Barça se fue Messi y con lo que tienen no les da. Rápidamente han fichado a Ferran Torres y van a llegar jugadores. Todos se refuerzan y el Valencia no se puede quedar atrás. El Valencia es un equipo grande y tiene que estar constantemente mejorando su plantilla. Si no es así no tendremos esa posibilidad”.

Paulista, Lato y Foulquier

“Está claro que las lesiones siempre son un contratiempo. Foulquier está bien, Gabi también. En un período muy avanzado de poder reaparecer. Tenemos que tener cierta cautela. Gabi tuvo una recaída y no podemos apresurarnos. Foulquier estamos tranquilos, va bien. Lato ha recaído y vamos a ver”.

Bordalás ha confirmado que Paulista ya está recuperado





Mejoras en el equipo

“No estoy contento con la faceta defensiva. Hemos encajado 26 goles, esa cifra es una barbaridad. Si no lo corregimos no estaremos entre los mejores. Es imposible, hay que corregirlo. Contra el Levante me fui contento con la victoria pero con un sabor agridulce. Habrá otros partidos que no podremos remontar. Hay que corregirlo de manera inmediata. Soy contundente en eso”.

Champions en 2022

“Si somos capaces de corregir lo defensivo y los jugadores que lleguen en el mercado invernal con compromiso, nos ayudan… el día a día nos irá marcando. Soy un entrenador ambicioso pero con cautela. Queda muchísima competición. Llegamos al ecuador y veremos”.

Mestalla despedirá el año con la posibilidad de acabar en Champions