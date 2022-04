El Valencia CF mantiene a Lerma en su radar

El Valencia CF sigue trabajando en la confección de su plantilla, de cara a la próxima temporada. Y tiene trabajo por delante. Estamos hablando y mucho, de las posibles ventas, dada esa obligación que tiene el club cada verano, de cuadrar el balance de cuentas. Los nombres de Guedes, Maxi Gómez o Cillessen vuelven a surgir una campaña más, como cabezas de cartel. También seguimos a vueltas, con las renovaciones de hombres tan importantes, como Gayà, Soler o el propio Guillamón, que es quien más avanzado tiene todo, pero que sigue sin firmar.

Pero el Valencia CF también necesita fichar. Según ha podido saber COPE, hay dos demarcaciones, que son prioritarias, de cara a la próxima campaña. La primera, las bandas. De cara a la próxima temporada, la entidad de Mestalla va a perder casi todo el potencial que tenía en esta demarcación. Cheryshev termina contrato este verano y no está prevista su renovación. A eso hay que añadir, las salidas de Álex Blanco, Jason Remeseiro e incluso Rubén Sobrino. Otro jugador que tiene muy difícil su continuidad es Hélder Costa, que cumplirá su cesión y regresará al Leeds United. Para saber lo que sucede con Bryan Gil, habrá que esperar. Es evidente que al Valencia le gustaría prolongar su cesión, al menos una temporada más. Pero la última palabra la tiene el Tottenham.

Uno de los nombres en la agenda del cuerpo técnico y del área de fútbol es el del brasileño Kenedy, que milita en el Chelsea FC y que ya coincidió con Bordalás en el Getafe, la temporada 2019-2020.

La otra posición a reforzar, es la habitual demanda en el mediocentro. El club viene arrastrando en los últimos años una carencia importante en esta demarcación. Y tan solo la irrupción de Hugo Guillamón, alivió el problema. En estos momentos, hay dos nombres que destacan por encima del resto. El primero, el favorito del entrenador: Mauro Arambarri. El centrocampista uruguayo renovó recientemente con el Getafe CF hasta 2025 pero, eso sí, lo hizo bajándose la cláusula. De los 25 millones de euros ha pasado a 16 . Y para Bordalás sigue siendo una prioridad.

Pero no es el único que está sobre la mesa. Según ha podido saber la Cadena COPE, el Valencia CF ha vuelto a preguntar por Jefferson Lerma. Centrocampista colombiano, tiene 27 años, ex del Levante UD, que milita en la Championship inglesa y al que ya quiso traer, el pasado verano, a través de una cesión con opción de compra , que fue rechazada por el Bournemouth. Lerma estaba muy ilusionado con la posibilidad de recalar en el Valencia. Los técnicos del club no le han quitado el ojo de encima. Los contactos se han mantenido, con el entorno del jugador y desde el club de Mestalla se está muy pendiente de su situación en Inglaterra. Acaba contrato en junio de 2023, no tiene cláusula pero el club inglés pagó en 2018 casi 30 millones al Levante por él. Otro de los condicionantes en la negociación, lo marca el posible ascenso a la Premier del Bournemouth. Es segundo en la tabla y a falta de nueve jornadas para el final, tiene al alcance de la mano el ascenso. En caso de lograrlo, sería un problema añadido a la operación. Su precio de mercado, estaría próximo a los 10 millones de euros .

