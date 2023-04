El Valencia CF, líder en los errores del VAR

La página webArchivo VAR se dedica a recopilar los errores cometidos por los árbitros en LaLiga española, tras la pertinente consulta con la sala VOR. Son cuatro los elementos que se tienen en cuenta a la hora de establecer cómo debería quedar la clasificación tras cada jornada disputada: los goles anulados de forma errónea, los tantos validados de incorrectamente, los penaltis no señalados de forma errónea. y los penaltis señalados de incorrectamente. Por ejemplo no se contemplan las tarjetas rojas (en las que también interviene el VAR) por considerar que no alteran directamente el resultado final del partido.

Contacto con el brazo de Fernando en el área



Así las cosas, después de la actuación de Carlos Del Cerro Grande sobre el césped de Mestalla y de Xavier Estrada Fernández en el VAR durante el Valencia CF-Sevilla FC que cerraba la jornada 29 de LaLiga Santander, hasta dos decisiones se pueden considerar perjudiciales para los intereses de los locales. La primera, el gol inciial del Sevilla FC que puede llegar precedido de una falta del autor del tanto, Badé, sobre Yunus Musah dentro del área pequeña y que ni siqueira provocó que el colegiado se acercara a la pantalla a revisarla.

La segunda, muy flagrante, un penalti por manos de Fernando dentro del área que sí hizo que Estrada recomendara a Del Cerro que fuera a verla a la banda y que, en contra de la tendencia habitual provocó que el árbitro de césped desdijera al VAR y no señalara nada, cuando las imágenes eran más que elocuentes.

El Sevilla FC festeja un gol



El Valencia CF es, de lejos, el equipo más perjudicado por decisiones de este calibre y según esta web debería contar con ocho puntos más de los que tiene (de 27 a 35) lo que le dejaría en la decimosegunda posición en la tabla, nada menos que nueve puntos por encima de los puestos de descenso a LaLiga Smartbank. Ahí es nada