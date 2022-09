El Valencia se exhibe en Mestalla

El Valencia goleó (5-1) con solvencia y buen juego al Getafe en Mestalla en un duelo que quedó resuelto en el primer cuarto de hora del choque con tres goles locales que desarmaron a un equipo madrileño sin argumentos sobre el terreno de juego y que en la segunda vio como el equipo de Gennaro Gattuso aumentaba su ventaja en el marcador.



En el arranque del partido el Valencia se hizo con el control de la pelota mientras que el Getafe basaba su juego en la presión, si bien cualquier guión previsto para el partido saltó por los aires por una inusitada efectividad goleadora local que le llevó a plantarse con un contundente 3-0 poco después de superar el primer cuarto de hora.

Lino fue un puñal constante en el ataqueVCF





Si en las tres primeras jornadas el Valencia solo fue capaz de marcar un gol y de penalti, en el duelo ante el Getafe Tono Lato abrió el marcador con un gol de bella factura a los 7 minutos, Samuel Lino hizo lo propio en el minuto 14 y Castillejo aprovechó un regalo visitante para formar el tercero en el 16 ante una grada de Mestalla eufórica.



Con un Getafe con poca presencia ofensiva, lo peor que le sucedió al Valencia en este primer tiempo fue la retirada del terreno de juego a los 24 minutos tras sufrir un gol en un choque con un Duarte que le impidió seguir y tener que ser relevado por Hugo Duro.



Además, el Valencia pudo llegar al descanso con algún gol más de ventaja, ya que llegó con facilidad a la meta de un rival que, al margen de no generar peligro, dio una pobre impresión en los primeros 45 minutos de partido.



El Getafe introdujo tres cambios de una tacada para abrir el segundo tiempo, aunque esta revolución en el once no se tradujo en un intento por disputarle el balón al Valencia ni en generar más peligro ante un Mamardashvili que vivía una noche sin exigencias.

Yunus completó su mejor partido con el Valencia CFVCF





No era el día del Getafe y en dos minutos el Valencia aprovechó la endeblez del rival para establecer el marcador en 5-0. El cuarto tanto, en un cabezazo de Nico González, contó con la colaboración de Soria, al que se le escurrió el balón de las manos, mientras que Hugo Duro definía a la perfección tras un gran pase de Yunus. Además, entre ambos goles Enes Ünal desaprovechó un mano a mano con Mamardashvili para acortar distancias.



Quien no erró ante el meta georgiano del Valencia fue Gastón al aprovechar un rechace del equipo local para marcar con una volea cruzada en el minuto 78 el tanto del honor visitante.

Con la gran superioridad en el marcador, el gol apenas cambio el panorama, si bien el Getafe pasó por sus mejores minutos aprovechando también que el Valencia había bajado sus revoluciones sabedor de que tenía los tres puntos en el bolsillo.



Mestalla y el equipo, vivieron su gran nocheVCF





Ficha técnica



5 - Valencia: Mamardashvili, Thierry Correia, Comert, Diakhaby (Mosquera, m.74) Lato (Foulquier, m.70), Guillamón, Nico (Almeida, m.70), Yunus, Samu Castillejo (Ilaix Moriba, m.70), Lino y Marcos André (Hugo Duro, m.24).

1 - Getafe: Soria, Juan Iglesias, Djené (Mitrovic, m.28), Duarte, Angileri, Arambarri, Seoane (Gastón Álvarez, m.46), Aleñá (Maksimovic, m.46), Portu (Munir, m.46), Borja Mayoral y Enes Ünal (Mata, m.77).



Goles:

1-0, m.7: Lato. 2-0, m.14: Lino. 3-0, m.16: Castillejo. 4-0, m.65: Nico. 5-0, m.67: Hugo Duro. 5-1, m.78: Gastón.



Árbitro: Munuera Montero (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla al local Castillejo y a los visitantes Aleñá, Borja Mayoral, Munir y Mitrovic. Expulsó por doble tarjeta amarilla al valencianista Ilaix Moriba (m.88) y al getafense Arambarri (m.94+)