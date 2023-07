El Valencia CF no cuenta con los cedidos

El viernes arranca la temporada 23/24 para el Valencia CF. Y entre los citados al inicio de la pretemporada, en Paterna se espera a los tres futbolistas cedidos la pasada campaña, Uros Racic, Koba Lein y Jorge Saenz. El contrato les obliga, pero el club ya tiene una decisión tomada sobre su futuro. La dirección deportiva asume, con el visto bueno de Baraja, que ninguno tienen cabida en el proyecto de la próxima temporada y habrá que buscarles una nueva cesión o una posible venta. La decisión está tomada. Luego el verano dictará.

Racic regresa tras su aventura portuguesaVCF





Racic ha cumplido su tercera cesión desde que llegó a la disciplina valencianista. Pasó por Tenerife, luego por el Famalicao portugués y esta última campaña ha repetido experiencia en la liga lusa, concretamente en el Sporting de Braga. Ha disputado un total de 38 partidos entre todas las competiciones y ha marcado cuatro goles. El serbio acaba contrato en junio de 2024 así que, el Valencia tendrá que buscar una venta si quiere sacar algo de dinero por el centrocampista.

Koba vuelve a Paterna para la pretemporadaVCF





Koba ha completado su primera cesión en el Real Oviedo. El futbolista de Nueva Caledonia no ha conseguido una regularidad en el equipo asturiano, completando veinte partidos tan solo, 18 en Liga y dos en Copa del Rey. Se ha perdido catorce partidos entre lesiones y no convocatorias. La llegada de Álvaro Cervera en mitad de la temporada tampoco supuso un cambio en cuanto a su protagonismo. El técnico pedía un plus de sacrificio en el centro del campo que no pasa por ser una de sus cualidades más destacadas y eso acabó por relegarle a un papel secundario en el conjunto del Tartiere. Acaba contrato en junio de 2025.

Jorge Saenz en la pretemporada con MarcelinoVCF





Y el último cedido es Jorge Saenz. Una situación más que curiosa la del central tinerfeño que no ha llegado a debutar con el primer equipo desde su llegada al Valencia en la temporada 19/20. Desde entonces ha encadenado cesión tras cesión, y ahora se enfrenta a su último año de contrato. Salió al Celta, luego al Marítimo portugués, se fue al CD Mirandés y esta última campaña ha militado en el CD Leganés. Con el conjunto madrileño ha tenido su mejor año, completando 37 partidos de la Liga Smartbank, más uno de la Copa del Rey. Acaba contrato en junio de 2024.