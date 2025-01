El Valencia CF reanuda las obras del nuevo estadio

15 años, 10 meses y 16 días después las máquinas vuelven a entrar en el estadio de Cortes Valencianas. El ayuntamiento dio de plazo límite el 12 de enero y el club lo ha hecho hoy, último día laborable antes de expirar la fecha del consistorio. 5.798 días de obras paralizadas que han supuesto una imagen vergonzante para el club y para la ciudad. Lo anunció la presidenta Lay Hoon el pasado 19 de diciembre tras la fallida Junta de Accionistas y la semana pasada el club hizo oficial su acuerdo con la constructora Fomento de Construcciones y Contratas(FCC) que es quién llevará acabo la obra que tiene fecha de finalización para junio de 2027.

Después de cambiar varias ocasiones de diseño, en febrero del año pasado se presentó el último por parte del arquitecto Mark Fenwick, el famoso Tholos griego con capacidad final para 70.000 espectadores. En el plan de ejecución presentado ante el ayuntamiento se establecen 30 meses para su finalización, es decir, junio de 2027. La presidenta Lay Hoon habló de un coste final cercano a los 360 millones de euros, después de la última revisión en la que sufrió un aumento de 20 millones de euros más por el encarecimiento del material. Queda todavía pendiente una auditoria que encargó el consistorio municipal para evaluar el coste final y así poder fijar las indemnizaciones estipuladas en el convenio por una hipotética nueva paralización de las obras o por el incumplimiento de determinados hitos previstos en el acuerdo para la obtención de las licencias y las fichas urbanísticas el pasado mes de julio.

Superdeporte La presidenta Lay Hoon visitó ayer las obras

Entran las máquinas, pero como ya explicó el club, los próximos meses servirán para la readecuación de los terrenos y la comprobación del estado de los cimientos y toda la obra ya levantada. Hay que recordar que ya se han invertido 170 millones en el estadio. En la documentación que presentó el club el pasado mes de octubre, se hablaba de una cifra cercana a los 140 millones lo que ascendería la obra que queda por hacer y que hoy arranca. A esa cantidad hay que añadir los impuestos y otros gastos que redonderían en los 360 millones que anunció Lay Hoon.

Como mar de fondo, sigue abierta la intención de la ciudad y de la RFEF de no arrojar la toalla en el intento de que Valencia sea sede del Mundial 2030. En julio se quedó fuera de las sedes que presentó la Federación ante la FIFA. Tanto Salvador Gomar, presidente de la Valenciana, como el nuevo presidente de la Española, Rafa Louzán, han declarado que no está cerrada la posibilidad de presentar de nuevo la candidatura de la capital del Turia. También la alcaldesa, María José Catalá, ha repetido en varias ocasiones que esa puerta no está cerrada, a pesar de los muchos inconvenientes.

Hablando de dirigentes políticos, pieza clave en este proceso del Nuevo Estadio, hasta tres alcaldes han tenido en sus manos los diferentes proyectos desde que echa a andar el cambio de estadio en 2024. Rita Barberá, Joan Ribó y María José Catalá han sido los tres alcaldes de la ciudad en este periodo de negociaciones. Hasta cuatro presidentes distintos han pasado por el Palau de la Generalitat, Paco Camps, Alberto Fabra, Ximo Puig y Carlos Mazón.

También varios cambios en el despacho presidencial del club de Mestalla. Hasta seis presidentes han ocupado el cargo en estos últimos veinte años, Vicente Soriano, Juan Soler, Manolo Llorente, Amadeo Salvo, Anil Murthy y Lay Hoon. Todos ellos han lidiado con el asunto, ninguno encontró la fórmula para desencallar el problema y finalizar las obras.

VCF Imagen interior del último proyecto

Son veinte años en los que se han ido pasando la pelota, los políticos y los dirigentes del club. Veinte años que se resumen en la siguiente cronología de la vergüenza:

2004: Recalificación del viejo Mestalla

El Valencia firma con el ayuntamiento la recalificación del actual Mestalla con una edificabilidad de 89.000 metros cuadrados.

2005: La permuta de los terrenos

El ayuntamiento de la ciudad tiene una parcela de 90.000 metros cuadrados en la nueva zona de Cortes Valencianas y aprueba la permuta del suelo por otros terrenos que el Valencia CF debe buscar y ceder a la ciudad.

2006: Se presenta la maqueta del Nuevo Estadio

El 10 de noviembre en el Museo Principe Felipe de la Ciudad de las Ciencias y con la presidencia de Juan Soler, se presenta a bombo y platillo la maqueta del estadio que en su cubierta tiene a los barrios de la ciudad representados. Un estadio con capacidad para 75.000 espectadores y que se prevé finalizar en junio de 2009.

VCF Primer diseño presentado en 2006

2007: Primera piedra del Nuevo Estadio

El 1 de agosto se coloca la primera piedra. La UTE que forman FCC y Bertolín son las encargadas de ejecutar la obra después de que la Generalitat apruebe la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para poder desarrollar el proyecto en la Avenida Cortes Valencianas.

2009: Se paralizan las obras

Con Vicente Soriano como presidente del club, el 25 de febrero se anuncia la paralización de las obras al no poder hacer frente a la inversión que hay que empezar a hacer con la estructura metálica después de haber finalizado los cimientos y el esqueleto de hormigón. La intención es parar “unos meses” para buscar una nueva inversión con la que hacer frente a lo que resta de construcción. En junio se produce el cambio en la presidencia con la llegada de Manuel Llorente y el club pone en venta el viejo Mestalla.

2010: Cambio de proyecto

La realidad es que el club no puede afrontar el faraónico proyecto presentado por Juan Soler y se propone cambiarlo por uno más austero y ajustarlo al armazón ya construido en el que ya se han invertido algo más de 140 millones de euros.

2011: Acuerdo con Bankia

En diciembre el club firma el acuerdo con Bankia para acabar el estadio. El banco se queda con las parcelas del viejo Mestalla. El club vuelve a poner fecha para la finalización, diciembre de 2013.

Esqueleto del estadio tras las paralización de las obras

2012: Aparece la famosa ATE

El Consell aprueba el proyecto “Valencia Dinamiza” que incluye entre otras obras, la del nuevo estadio y la demolición del actual. Todo mediante las normas que dicta la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que todavía sigue vigente. Unos meses más tarde, Bankia rompe el acuerdo tras ser intervenida la entidad bancaria. Es el caso Newcoval.

2013: Salvo cambia otra vez el proyecto

En junio llega Amadeo Salvo a la presidencia del Valencia CF. El empresario valenciano encarga un estudio y llega la conclusión de que el coste tiene que reducirse considerablemente para intentar retomar las obras. El rediseño habla de un aforo de 61.000 espectadores.

VCF Peter Lim visita las obras del estadio

2014: La llegada de Peter Lim

Tras hacerse con la mayoría accionarial del club, Lim visita las obras y encarga un nuevo proyecto a Mark Fenwick con algunos cambios en el diseño. No quiere pista de atletismo y un gran murciélago presidirá la fachada.

2015: El club ya es propietario de la parcela

El ayuntamiento llega un acuerdo con el club para refinanciar la deuda del Valencia VCF de 19,8 millones de euros que debía por la permuta de las parcelas del nuevo estadio. En el acuerdo, el club se compromete a la construcción del polideportivo de Benicalap.

2016: El caso Newcoval

El ex vicepresidente del gobierno Rodrigo Rato se ve envuelto en un caso de corrupción en el que se destapa que Rato, en su etapa como consejero de Bankia, habría utilizado testaferros para poner a la constructora Aedifica para ejecutar las obras de finalización del nuevo estadio y en la venta del suelo del viejo Mestalla.

2017: El Valencia inicia los trámites para reanudar las obras

En octubre presenta un nuevo proyecto que ilustra un aforo de 50.000 localidades, ampliables a 65.000 en caso de tener que albergar un gran evento deportivo. El club inicia los trámites con el ayuntamiento.

2018: Deloitte entra en escena

El club pone en manos de la consultora Deloitte el asesoramiento sobre la financiación, la venta de la parcela del viejo Mestalla, el plan de negocio y la venta del terciario del nuevo estadio. Pero las obras siguen sin arrancar porque sigue sin llegar el dinero.

2019: ADU Mediterráneo

El club firma el acuerdo con la cooperativa ADU que presenta el Residencial Acequia de Mestalla, un macroproyecto en la Avenida Aragón y que gestionará ADU. Se proyecta la construcción de 485 viviendas en cuatro torres sobre el actual solar de Mestalla después de aprobar la venta del suelo por 113 millones de euros que fue la oferta de la cooperativa.

2020: Fracaso de ADU y prórroga de la ATE

El proyecto ADU no progresa. Las propuestas de venta son un fiasco y el acuerdo acaba rompiéndose con lo que todo vuelve a la casilla de salida. No hay comprador, no hay dinero. El club vuelve a la vía política y reclama una prórroga de la ATE. El ayuntamiento, con Joan Ribó al frente, le pide que solicite nuevas licencias para evidenciar que quiere reanudar las obras y que empiece la construcción del polideportivo.

Anil Murthy que ya es presidente del club, pide la prórroga mientras sigue buscando un comprador.

2021: La solución del Fondo CVC de LaLiga

Como el maná, LaLiga anuncia el acuerdo con la mayoría de los clubes para acceder a un fondo CVC que ofrece liquidez a cambio de los derechos televisivos de los próximos cuarenta años. El club recibirá 80 millones para financiar el nuevo estadio.

En septiembre la Consellería de Economía deniega la prórroga de la ATE. El clun presenta recurso, pero en noviembre la Generalitat inicia el trámite para dar por caducada la ATE y le da 90 días al club para presentar un proyecto creíble y con garantías económicas para poder mantener las ventajas urbanísticas, a pesar de que la caducidad vaya adelante.

El 28 de diciembre, Murthy le presenta a Ximo Puig el cuarto proyecto del Nuevo Estadio. Tres anillos y un aforo ampliable hasta 60.000 espectadores.

VCF Ayuntamiento y club se reúnen para negociar el nuevo convenio

2022: Caduca la ATE, pero el Ayuntamiento ofrece un nuevo convenio

Ribó aprueba el último proyecto, pero hay que solicitar nuevas licencias urbanísticas. Mientras el club interpone ante el Tribunal Supremo un recurso contra la caducidad de la ATE.

El 26 de julio el club pide las licencias con el proyecto modificado sobre un aforo de 66.000 espectadores, pero tres días más tarde, se cumple la fecha de la caducidad de la ATE.

En diciembre, el Ayuntamiento presenta el convenio que debe sustituir a la ATE pero que seguirá otorgando los mismos beneficios urbanísticos.

2023: Catalá llega a la alcaldía y siguen los trámites para el nuevo convenio

En febrero se aprueban las nuevas fichas urbanísticas, pero el ayuntamiento siguen los desencuentros con las instituciones por asuntos como el parking, el aforo, el IVA del polideportivo de Benicalap…..

María José Catalá se convierte en el mes de junio en la nueva alcaldesa de Valencia y avisa que no habrá convenio hasta que no se reanuden las obras.

VCF Último proyecto presentado por el VCF

2024: Se aprueban las licencias y nuevo proyecto con el ‘Tholos griego’

En febrero el Valencia presenta el último proyecto con nuevos cambios en el diseño. Nuevo aforo, nueva fachada rodeada de columnas y nueva cubierta.

En abril el TSJ mantiene la caducidad de la ATE y Lay Hoon manda una carta al ayuntamiento comprometiéndose a empezar las obras cuando se otorguen las licencias.

El Valencia CF vende el terciario a Atitlán por 30 millones de euros.

En junio el club confirma a la RFEF que acepta las condiciones para ser sede del Mundial 2030, pero llega tarde y dos semanas más tarde se queda fuera de las sedes que España presenta ante la FIFA.

Con las licencias en el bolsillo, el 29 de julio el ayuntamiento aprueba las fichas urbanísticas que sustituyen a la ATE caducada.

El 11 de octubre presenta el proyecto del Nou Mestalla ante el ayuntamiento. El nuevo presupuesto aumenta en 20 millones el coste previsto. Aforo de 70.044 espectadores.

El 19 de diciembre, tras el esperpento protagonizado en el intento de celebración de la Junta de Accionistas, la presidenta Lay Hoon anuncia que las obras se reanudarán el 10 de enero de 2025.

Hoy las máquinas han entrado y han comenzado a trabajar. Lo que todo el mundo se pregunta en Valencia, visto lo visto por Meriton, si esta será, la definitiva.